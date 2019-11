AMD continua a dominare, Ryzen 5 3600 vicino alle CPU Intel

Il successo dei processori AMD Ryzen di terza generazione non sembra volersi fermare, e c'è un singolo modello che sta vendendo quasi quanto l'intero catalogo Intel, secondo le ultime statistiche di un distributore europeo.

Come apparso su Reddit, la tedesca Mindfactory ha dichiarato che i processori AMD hanno rappresentato il 78% delle vendite in agosto, mentre a luglio erano arrivati al 79%.

Naturalmente a Intel è rimasto il 22%, e ancora una volta AMD ha quasi pareggiato tutte le vendite di Intel con un solo prodotto, ma stavolta si tratta di un modello diverso.

Per il mese di agosto 2019, infatti, il processore più venduto è stato il Ryzen 5 3600, mentre a luglio era stato il Ryzen 7 3700X, che ora è al secondo posto. Il Ryzen 5 3600 ha venduto più di tutti i processori Intel di nona generazione messi insieme.

AMD non rallenta

Sembra quindi che l'iniziale successo dei Ryzen 3000 non voglia rallentare, almeno per quanto riguardao questo specifico negozio. Non è necessariamente un quadro statisticamente rilevante, anzi con ogni probabilità non lo è per niente, ma è senz'altro un dato interessante e almeno vagamente indicativo.

Anche a livello più generale, infatti, i processori AMD per desktop stanno riscuotendo successo tra gli appassionati. Considerando i portatili, il tipo di computer più venduto, Intel però mantiene la propria fortissima leadership.

Vale la pena ricordare che ci sono processori AMD che devono ancora uscire, come il Ryzen 9 3950X o il Ryzen 5 3500. E si parla anche di un potentissimo Ryzen Threadripper 3000, in arrivo entro la fine del 2019.

Un panorama per il quale Intel ha tutte le ragioni per preoccuparsi, e quindi non sorprende il fatto che di recente ha assunto posizioni piuttosto difensive, anche se potrebbe avere presto una risposta con i processori Comet Lake.

