Ryzen 9 3950X, AMD userà un binning speciale per produrlo

The AMD Ryzen 9 3950X si candida a diventare uno dei processori più potenti sul mercato grazie a 16 core e a una frequenza boost molto elevata pari a 3,7 GHz. Per arrivare ad avere queste caratteristiche, AMD ha deciso di adottare un particolare processo di binning (o processo di selezione).

Un processore con 16 core in grado di operare regolarmente con una frequenza boost di 3,7 GHz è davvero un risultato difficile da raggiungere senza overclock, quindi AMD dev'essere molto attenta a livello di selezione in fase di produzione del Ryzen 9 3950X, secondo quanto riportato da PCGamesN. Questo spiega parzialmente il perché del prezzo elevato, pari a 749 dollari, che lo rende molto più costoso del Ryzen 9 3900X che ha un prezzo di 499 dollari.

AMD Ryzen 9 3900X è già prodotto usando due die da 8 core, semplicemente quattro core sono disabilitati sul processore da 12 core. Questo rende la selezione (binning) più semplice rispetto al processore a 16 core 3950X.

AMD afferma che i processori con il maggiore numero di core avranno anche velocità di block superiori in futuro, grazie alla rimozione di componenti come il controller di memoria e l'interfaccia I/O che verranno invece inseriti nel chiplet da 12 nm.

Poiché i core della CPU saranno nel loro pezzo di silicio "dedicato" si potrà avere un numero di core più elevato a velocità di clock più alte e AMD afferma che "i migliori componenti per il gaming saranno anche quelli con il più alto numero di core" a partire con i processori AMD Ryzen di terza generazione.

Uno degli altri benefici che questo processo di selezione rigida potrà apportare riguarda un maggiore potenziale di overclock. Se ogni chip è prodotto con il miglior silicio possibile, allora gli utenti dovrebbero poter spingere il Ryzen 9 3950X più in là rispetto ai processori passati. Questo potrebbe spiegare come mai AMD Ryzen 9 3950X ha infranto alcuni record in fatto di overclock all'E3 2019.