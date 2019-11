Intel presenta i processori Comet Lake per computer e tablet

Intel ha presentato la decima generazione di processori Intel Core. Tra questi i più interessanti sono i Comet Lake per PC portatili e tablet 2-in-1 .

Oltre ai classici miglioramenti prestazionali ci sono anche nuove funzioni come miglioramenti del network e della grafica.

Nuovi chip Intel della serie U

In prima linea tra gli annunci ci sono le CPU Intel della serie U mobile, appartenenti alla famiglia Comet Lake. Pur essendo ancora costruiti con un processo a 14 nanometri (mentre ci sono già in commercio quelli a 10 nanometri) sono in grado di offrire migliori prestazioni e consumi ridotti.

Questi nuovi chip hanno un TDP (thermal design power) da 7 e 15 watt (W) anche se possono arrivare ai 25W.

I nuovi processori mobile Intel Core di decima generazione avranno fino a 6 core e 12 thread, fino a 12MB di cache a bassa latenza e la possibilità di eseguire boost fino a 4.9GHz. Potranno avere fino a 4 porte Thunderbolt 3 (USB-C), memorie DDR4-2666 e connessioni Wi-Fi 6 di ultima generazione.

Secondo Intel avranno miglioramenti di prestazioni fino al 16% rispetto ai modelli U-Series di nona generazione e oltre il doppio rispetto a quelli di 5 anni prima.,

Ecco le specifiche complete delle CPU U-Serie Comet Lake:

Intel Core i7-10710U – 6-cores, 12-threads | 12MB Cache | 1.1GHz base / 4.7GHz boost

– 6-cores, 12-threads | 12MB Cache | 1.1GHz base / 4.7GHz boost Intel Core i7-10510U – 4-cores, 8-threads | 8MB Cache | 1.8GHz base / 4.9GHz boost

– 4-cores, 8-threads | 8MB Cache | 1.8GHz base / 4.9GHz boost Intel Core i5-10210U – 4-cores, 8-threads | 6MB Cache | 1.6GHz base / 4.2GHz boost

– 4-cores, 8-threads | 6MB Cache | 1.6GHz base / 4.2GHz boost Intel Core i3-10110U – 2-cores, 4-threads | 4MB Cache | 2.1GHz base / 4.1GHz boost

Nuovi chip Intel della serie Y

Per i portatili più sottili (e molti tablet Windows 2-in-1) Intel punta più sull'efficienza che sulle prestazioni con soluzioni senza ventola. La novità più interessante in questo caso sono i quad-core.

I nuovi Y-Series avranno 4 core e 8 threads, con un TDPs più basso in grado di arrivare a soli 4.5W. Ideale per i modelli senza ventola.

Le velocità di clock saranno inferiori anche con la possibilità di boost fino a 4GHz su single core in modo da aumentare le prestazioni quando necessario. Niente a che vedere comunque con i più veloci modelli delle Serie U

Ecco le specifiche complete delle CPU Y-Series Comet Lake:

Intel Core i7-10510Y – 4-cores, 8-threads | 8MB Cache | 1.2GHz base / 4.5GHz boost

– 4-cores, 8-threads | 8MB Cache | 1.2GHz base / 4.5GHz boost Intel Core i5-10310Y – 4-cores, 8-threads | 6MB Cache | 1.1GHz base / 4.1GHz boost

– 4-cores, 8-threads | 6MB Cache | 1.1GHz base / 4.1GHz boost Intel Core i5-10210Y – 4-cores, 8-threads | 6MB Cache | 1.0GHz base / 4.0GHz boost

– 4-cores, 8-threads | 6MB Cache | 1.0GHz base / 4.0GHz boost Intel Core i3-10110Y – 2-cores, 4-threads | 4MB Cache | 1.0GHz base / 4.0GHz boost

Le nuove CPU Comet Lake arriveranno su 90 portatili e tablet 2-in-1 entro Natale. Stiamo già preparando le recensioni complete per Tech Radar!