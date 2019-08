Nuove CPU Ryzen 3000 in arrivo da AMD?

AMD sta andando alla grande in questo periodo e non sembra che l'azienda voglia diminuire la velocità come si può intuire da alcuni nuovi modelli di Ryzen 3000 mai visti in precedenza, presenti nell'elenco della EEC (Eurasian Economic Commission).

Secondo questo elenco, AMD dovrebbe presentare nuove CPU della serie Ryzen 3000, tra le quali la Ryzen 9 3900, Ryzen 7 3700 e Ryzen 5 3500.

L'attuale gamma di processori Ryzen 3000 va dalla CPU di fascia media Ryzen 5 3600 a quella di fascia alta a 16-core Ryzen 9 3950X, ed è stata elogiata sia dagli addetti ai lavori che dagli utenti.

Ha perciò senso che AMD voglia approfittare della situazione introducendo nuovi modelli a prezzi competitivi.

Tante supposizioni

Se questi processori esistono veramente, dovrebbero avere un TDP (Thermal Design Power) inferiore, il che significa velocità di clock più basse e costi inferiori.

AMD Ryzen 9 3900 dovrebbe essere una versione a consumi inferiori di AMD Ryzen 9 3900X, con lo stesso rapporto che c'è tra Ryzen 7 3700 e Ryzen 7 3700X. La variante X ha una TDP di 105W, mentre le nuove CPU dovrebbero avere una TDP di 65W, con lo stesso numero di core e thread dei modelli esistenti.

Il Ryzen 5 3500 non ha la variante ‘X’ ma secondo Tom Hardwarepotrebbe essere il successore del Ryzen 5 2500X, disponibile solo in computer pre-assemblati.

Probabilmente AMD rilascerà anche un Ryzen 9 Pro 3900, Ryzen 7 Pro 3700 e Ryzen 5 Pro 3600 per utenti business. Secondo l'elenco trapelato, i modelli Pro dovrebbero avere la stessa TDP delle CPU tradizionali e quindi le stesse prestazioni. Anche se questi nuovi processori Ryzen 3000 non sono stati ancora annunciati ufficialmente, confidiamo che lo siano a breve in modo da spingere anche Intel a impegnarsi di più.