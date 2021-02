8 giochi a tema LGBTQ+ che vale la pena di conoscere

Siete di quei giocatori che vogliono una componente queer nei videogiochi? Vi basta che ci sia almeno un personaggio gay o preferite una storia 100% LGBTQ+? Abbiamo scovato 8 giochi nuovi o in uscita nei prossimi mesi che vale la pena tenere d’occhio.

Se sei una lesbica con tendenze bucoliche in cerca di un videogame, un ragazzo gay talmente innamorato delle spade che uscirebbe con una di esse, o una persona non binaria che aspetta di poter avere il corpo robotico e sexy che desidera da sempre... crediamo che almeno uno dei giochi seguenti possa fare al caso vostro.

Giochi queer in arrivo

Monster Prom 2: Monster Camp Boyfriend Dungeon Goodbye Volcano High Lore Finder Read Only Memories: Neurodiver Souls Unguarded Best Friend Forever We Should Talk

(Image credit: Beautiful Glitch)

1. Monster Prom 2: Monster Camp Il migliore simulatore di appuntamenti Sviluppatore: Beautiful Glitch | Editore: Beautiful Glitch | Uscita: Quarto trimestre 2020 | Piattaforme: PC View at Steam

Beautiful Glitch ha raccolto oltre €535.000 su Kickstarter per creare il sequel di Monster Prom, il che ha portato alla nascita di Monster Prom 2: Monster Camp. Le meccaniche sono più o meno le stesse del primo gioco: c’è un limite di tempo per procurarsi un appuntamento, diverse aree da esplorare e si può giocare in multiplayer. Beautiful Glitch ha aggiunto sei personaggi e alcuni nuovi minigiochi. Potrete preparare falò e cocktail per impressionare il personaggio dei vostri sogni, e secondo Beautiful Glitch c’è anche qualche sorpresa che vi aspetta.

(Image credit: Kitfox Games)

2. Boyfriend Dungeon Migliore RPG Sviluppatore: Kitfox Games | Editore: Kitfox Games | Uscita: Fine 2020 | Piattaforma: PC, Nintendo Switch Check Amazon

Siete una di quelle persone che trovano le spade una cosa sexy? Ebbene, Boyfriend Dungeon si basa proprio su questa idea, e vi permette di organizzare incontri romantici con le vostre spade. Ognuna si trasforma in una persona diversa, con la sua personalità e le sue preferenze. I giocatori dovranno superare diversi dungeon per guadagnare ricchezze e tesori, che saranno necessari per invitare a cena la spada.

Ci sono personaggi maschili, femminili e non binari, che danno ai giocatori la possibilità di fare una scelta che somigli a quella della vita reale. Ogni spada, poi, ha anche un diverso stile di combattimento: lo spadone e la scimitarra sono lente ma potenti, mentre la spada laser e la spada corda vi permettono di colpire velocemente per poi schivare il contrattacco. Ci sono anche dei tirapugni di ottone che diventano un gatto - dettaglio che sarebbe bastato da solo a farci comprare il gioco, in verità.

(Image credit: KO_OP)

3. Goodbye Volcano High Migliore avventura Sviluppatore: KO_OP | Editore: KO_OP | Uscita: 2021 | Piattaforme: PC, PS4, PS5 View at Steam

Ko_op ha annunciato Goodbye Volcano High l’11 giugno 2020, in occasione dell’evento Future of Gaming di Sony. Il gioco segue i giovani membri di una band musicale, dalle sembianze di dinosauri antropomorfi: non-binary Fang (non binario), Trish (BFF), la presidentessa del consiglio studentesco Naomi e Naser, il fratello di Gang. La trama si fonda sui tipici alti e bassi emotivi dell’adolescenza, e sulle grandi difficoltà che a volte si devono affrontare a quell’età, tra cerchie sociali e primi amori. Il gioco offre moltissime opzioni di dialogo e una storia che può dipanarsi lungo molte strade diverse; le conseguenze delle proprie scelte arrivano a pesare molto sul gioco, anche dopo parecchio tempo che le abbiamo fatte. Non manca qualche mini gioco per staccare ogni tanto dagli elementi romanzeschi.

(Image credit: Kitsune Games)

4. Lore Finder Migliore horror Sviluppatore: Kitsune Games | Editore: Kitsune Games | Uscita: Fine 2020 | Piattaforme: PC View at Steam

La pagina Steam di Lore Finder descrive questo gioco come “un queer moderno che reinterpreta il genere dell’orrore cosmico”. Si gioca nei panni di K.C. Morgan, un personaggio non binario che è anche un investigatore paranormale: otterrà poteri arcani e affronterà orrori indicibili mentre indaga sull’oscuro passato e i terribili segreti di una famiglia. Il gameplay non è lineare e permette di affrontare le missioni nell’ordine che preferite.C’è anche una modalità Speedrun per chi vuole provare a cimentarsi in una battaglia contro il cronometro, e una volta finito il gioco si sblocca la possibilità di giocare nei panni della fidanzata di KC, e scoprire così nuovi poteri e nuovi elementi narrativi.

(Image credit: MidBoss, LLC.)

5. Read Only Memories: Neurodiver Migliore giallo cyberpunk Sviluppatore: MidBoss | Editore: MidBoss | Uscita: 2021 | Piattaforme: PC View at Steam

Midboos fa seguito al suo successo 2064: Read Only Memories con il sequel Read Only Memories: Neurodiver. La storia segue ES88, un potente telepate con il compito di trovare Golden Butterfly, un altro individuo dotato di poteri psichici, ES88 può contare sull’aiuto del Neurodriver, una creatura psionica sviluppata con l’ingegneria genetica, in grado di leggere i ricordi altrui, compresi quelli di personaggi del primo gioco come TOMCAT e Lexi Rivers. Neurodiver ha un approccio estetico più dinamico e una colonna sonora dai toni retrò, che insieme creano un’atmosfera cyberpunk davvero convincente.

(Image credit: Heart's Choice)

6. Souls Unguarded Migliore narrazione interattiva Sviluppatore: Heart's Choice | Editore: Heart's Choice | Uscita: 22 ottobre 2020 | Piattaforme: PC View at Steam

Souls Unguarded è un’avventura testuale con elementi da romanzo gotico. Si gioca nei panni di un uomo gay o bisessuale, che vede fantasmi e spiriti, e che sogna la città di Glorymount. Tramite dialoghi e scelte narrative, potrete dare forma alla storia principale e anche alla vostra storia romantica; allo stesso tempo tenterete di demolire una teocrazia corrotta e di rintracciare un killer assetato di sangue. Potrete anche scegliere se dare pace agli spiriti e ai fantasmi che vi fanno visita, oppure usarli come strumenti per i vostri scopi.

(Image credit: Alliance)

7. Best Friend Forever Migliore simulatore ibrido Sviluppatore: Starcolt | Editore: Alliance | Uscita: Fine 2020 | Piattaforme: PC, Nintendo Switch View at Steam

Vi piacciono i cani? Vi piace uscire con persone carine? E se si potesse allevare un dolcissimo cagnolino e allo stesso tempo incontrarsi con un partner super sexy? Best Friend Forever cerca di fare proprio questo: per metà simula l’addestramento di un cane e per metà è un dating sim, ed è decisamente adorabile. Ci sono molte razze di cani tra cui scegliere, e poi avrete 15 settimane di addestramento. Insegnerete al cucciolo tanto le cose basilari quanto i comandi più avanzati, e vi prenderete cura di lui. I cuccioli interagiscono con il giocatore in modi diversi, a seconda di come si evolve la parte narrativa; e interagiscono anche con l’animale del vostro partner. E lo sappiamo tutti: in una relazione la cosa più importante è che al vostro cane piaccia la persona che avete scelto. C’è anche una modalità sandbox che permette di intrattenersi con i cani all’infinito, se non avete voglia di frequentare nessuno.

(Image credit: Whitethorn Digital)

8. We Should Talk Miglior gioco sperimentale Sviluppatore: Insatiable Cycle | Editore: Whitethorn Digital | Uscita: 16 luglio 2020 | Piattaforme: PC View at Steam

We Should Talk è un gioco narrativo in cui dovrete scegliere con cura parole e frasi, altrimenti rischierete di allontanarvi dagli amici e dal vostro partner. Passerete la serata in bar, parlando con amici e conoscenti, e scambiando messaggi romantici con il vostro compagno/a. Il modo in cui costruirete le frasi e le conversazioni farà la differenza: avrà un effetto sul modo in cui i vostri amici vedono il vostro partner, e su come lui si sente riguardo a voi e alla vostra relazione. Ci sono nove possibili finali, che potrete scoprire giocando più volte e facendo scelte diverse.