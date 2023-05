7 novità su Netflix da non perdere a giugno in streaming

Al di là delle restrizioni sulla condivisione password, giugno sarà un grande mese per chi ha un abbonamento Netflix, con un'ottima selezione di film e serie TV originali in uscita prossimamente.

Sono infatti in uscita nuove stagioni di serie TV Netflix molto amate, insieme ad altri contenuti come fantasy animati e horror psicologici. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.

Naturalmente, Netflix dà e Netflix toglie, quindi assicuratevi di aver recuperato tutti i film in uscita prima che lascino la piattaforma streaming. Per tutti coloro che sono alla ricerca di qualcosa di nuovo da guardare, ecco la nostra guida alle serie TV e ai film Netflix in uscita il mese prossimo.

Black Mirror - Stagione 6

Finalmente torna Black Mirror! La prossima stagione dell'amata serie antologica fantascientifica di Charlie Brooker è presto in arrivo, con cinque episodi slegati tra loro che metteranno in discussione il nostro rapporto con la tecnologia, i social media e molto altro ancora.

Sono passati ormai alcuni anni dall'uscita della quinta stagione, che all'epoca aveva suscitato molte polemiche, quindi speriamo che questa puntata veda un ritorno di fiamma: con la presenza nel cast di attori del calibro di Aaron Paul, Salma Hayek e Zazie Beetz, ci sono sicuramente buone possibilità.

Non ho mai... - Stagione 4

L'ultima stagione della commedia drammatica adolescenziale di Mindy Kaling arriva l'8 giugno: Dev si trova al secondo anno di liceo, alle prese con tutti i problemi derivanti amore, sesso, scuola e famiglia, mentre questo capitolo della sua vita volge davvero vicino al termine.

Questo mondo non mi renderà cattivo

Il 9 giugno arriva la tanto attesa nuova serie di Zerocalcare: non sarà il sequel di Strappare lungo i bordi, ma ritroveremo molti personaggi familiari: l'immancabile Armadillo doppiato da Valerio Mastandrea, Zero, i suoi amici e mamma chioccia, tutti doppiati dal loro creatore.

Tyler Rake 2

Come suggerisce il nome, Extraction 2 è il sequel del film originale Netflix del 2020 di Sam Hargrave e il 16 giugno vedrà il ritorno dell'indistruttibile eroe interpretato da Chris Hemsworth, Tyler Rake, per un'altra missione speciale ad alto rischio in giro per il mondo. Non si sa molto sul film, al di là della sinossi ufficiale rilasciata da Netflix, ma c'è un video teaser del dietro le quinte (che potete vedere qui sopra).

Il morso del coniglio

Sì, Succession è finito - ma Sarah Snook (che interpreta Shiv) è per sempre. L'originale Netflix Il morso del coniglio esce il 28 giugno e vede la Snook nel ruolo di una specialista della fertilità, la cui visione della vita e della morte viene messa in discussione dopo che la figlia inizia a mostrare una crescente ossessione per un parente morto. Aspettatevi un grande horror psicologico e una Sarah Snook terribilmente angosciata.

The Witcher - Stagione 3

Henry Cavill potrà anche lasciare The Witcher, ma non prima di poterlo vedere nel ruolo del protagonista per un'ultima stagione. La prima metà della terza stagione arriverà su Netflix il 29 giugno, con il Lupo Bianco che cercherà di tenere Ciri al sicuro mentre intorno a loro infuriano guerra, magia e intrighi.

Nimona

Nimona arriva finalmente sul piccolo schermo il 30 giugno. L'adattamento cinematografico dell'amato fumetto di ND Stevenson si è fatto attendere a lungo, ma questo film d'animazione sembra destinato a far conoscere a un nuovo pubblico l'immaginifico mondo futurista medievale di Stevenson, un luogo in cui draghi e cavalieri armati di spada vanno a braccetto con pistole laser, oscuri enti governativi e televisori a schermo piatto.

Oltre a Riz Ahmed (Sound of Metal), nei panni del vendicativo cavaliere Ballister Blackheart, e Chloe Grace Moretz (Kick-Ass) in quelli della sua compagna mutaforma, ci sono molte star di talento: persino RuPaul, a quanto pare, avrà un ruolo secondario in questo film.