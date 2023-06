Come eliminare una persona dal vostro account Netflix

Ormai sono giunti al termine i bei tempi in cui si poteva condividere liberamente un abbonamento Netflix. A quanto pare, la stretta sulla condivisione password da parte del servizio streaming si sta espandendo a macchia d'olio, e non sono molti i Paesi che saranno risparmiati dalle nuove regole.

A partire dal mese di giugno, lo stop all'account Netflix condiviso è arrivato anche in Italia. Stando alle nuove regole, gli abbonati dovranno pagare un extra per aggiungere altri profili o eliminare dal proprio account Netflix le persone che vivono al di fuori del loro nucleo familiare.

Le nuove regole di condivisione delle password di Netflix entreranno definitivamente in vigore il 30 giugno, il che significa che non è rimasto molto tempo per agire.

Come fare dunque se non volete più condividere il vostro account Netflix ma qualcuno ha ancora i vostri dati? Ecco come fare per interrompere l'uso del vostro account da parte di terzi.

Come smettere di condividere l'account Netflix

Disconnettere il proprio account Netflix da tutti i dispositivi

Cambiare la password

Accedere nuovamente ai dispositivi con la nuova password

Strumenti e requisiti

Un account Netflix

Un dispositivo tra smartphone, notebook e TV per eseguire l'accesso

Un gestore per le password o un modo per annotarle

Guida passo-passo

1. Come disconnettere Netflix da tutti i dispositivi (Image: © Future) Aprite Netflix sul dispositivo scelto e visitare la pagina Esci dall'account su tutti i dispositivi. Dopo aver fatto clic su questo pulsante, dovrebbe essere visualizzato il seguente messaggio: "Vuoi uscire da questo account Netflix su tutti i dispositivi?". Cliccando sul pulsante Esci, tutti i dispositivi attualmente connessi all'account Netflix verranno automaticamente eliminati in una sola volta.

Se si desidera verificare quali dispositivi hanno effettuato l'accesso all'account Netflix, è possibile scoprirlo accedendo nuovamente a Sicurezza e privacy. Cliccate sul nuovo strumento Gestisci accessi e dispositivi, che vi mostrerà tutti i dispositivi più attivi di recente. Vi dirà anche quando è stato effettuato l'ultimo accesso e quale profilo è stato utilizzato. In questa sezione, è possibile uscire da ogni dispositivo individualmente.

2. Come cambiare la password Netflix (Image: © Future) Aprite Netflix sul dispositivo scelto e andate su Impostazioni account. Nella sezione Abbonamento e fatturazione fate clic su Modifica password. Dovrebbero apparire tre caselle di testo, in cui vi verrà chiesto di digitare la vostra password attuale seguita dalla nuova password, che dovrete inserire due volte per assicurarvi che corrisponda. Assicuratevi di annotare la nuova password tramite uno strumento di gestione delle password o con il vostro metodo preferito per memorizzare questo genere di informazioni.

Questi passaggi variano leggermente a seconda che si stia cambiando la password di Netflix da smartphone, notebook o TV.



3. Come accedere nuovamente al vostro account Netflix (Image: © Future) Aprite Netflix sul dispositivo scelto e selezionate l'opzione Accedi. Si aprirà una pagina con due caselle di testo: inserite il vostro indirizzo e-mail o numero di telefono seguito dalla nuova password e premete Accedi. É utile selezionare la casella Ricordami per rendere più facile e veloce l'accesso la prossima volta.

Può sembrare ovvio, ma vale la pena di farlo non appena si cambia la password Netflix, perché se non si ricordano i dati potrebbe essere necessario ripetere l'intera procedura.

Final thoughts

Per coloro che finora si sono divertiti a scroccare l'account Netflix di un amico, le nuove restrizioni sulla condivisione password saranno un duro colpo. Dopo aver seguito i passaggi sopra descritti e aver effettuato la disconnessione di tutti i dispositivi collegati al vostro account, Netflix effettuerà automaticamente questa operazione da remoto, il che significa che non dovrete fare altro che tenere al sicuro la vostra nuova password.

Se al contrario non desiderate interrompere l'accesso a un account Netflix condiviso con amici e familiari, c'è ancra l'opzione (a pagamento) per continuare a guardare film Netflix e serie TV Netflix anche per chi non fa parte del nucleo familiare: si può aggiungere all'abbonamento un utente extra al costo di 4,99€ al mese, oppure è necessario sottoscrivere un abbonamento separato a partire da 5,49€ in base al piano scelto.