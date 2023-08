Samsung Galaxy Watch 6 vs Apple Watch 8: confronto

In un certo senso, il confronto tra Samsung Galaxy Watch 6 vs Apple Watch 8 è fine a se stesso: se avete uno smartphone Samsung, il primo è probabilmente un'ottima scelta, mentre il secondo è molto più utile se utilizzate iOS.

È comunque utile fare un confronto tra i due, sia che stiate acquistando un nuovo smartphone e vi stiate chiedendo quale sia l'ecosistema di smartwatch migliore, sia che stiate cercando di valutare la qualità del nuovo Samsung Galaxy Watch 6 rispetto al suo rivale più prossimo, l'Apple Watch 8.

I Samsung Galaxy Watch sono sempre stati considerati tra i migliori smartwatch Android in circolazione, e non solo. Combinando design elegante e nuove funzioni interessanti, Samsung, insieme al Google Pixel Watch, ha reso il marchio il punto di confronto del giorno per gli utenti del sistema operativo di Google quando si tratta di discutere i meriti della piattaforma rispetto a iOS.

Mentre aspettiamo l'Apple Watch 9 a settembre, abbiamo messo insieme un primo confronto tra il Samsung Galaxy Watch 6 e l'Apple Watch 8.

Samsung Galaxy Watch vs Apple Watch 8: specifiche

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Samsung Galaxy Watch 6 (40mm) Apple Watch Series 8 (41mm) Display 432x432 Super AMOLED always-on 352x430 OLED always-on Dimensioni 38,8 x 40,4 x 9 mm 41 x 35 x 10,7mm Colori Grafite, Oro, Argento Mezzanotte, Galassia, Argento, Product RED GPS GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, e BeiDou Bussola Si Si Altimetro Si Si Impermeabilità 5ATM, IP68 5ATM, IP68 NFC Samsung wallet Apple Pay Sensori Frequenza cardiaca, sensore di temperatura, ecocardiogramma, giroscopio, sensore di luce, accelerometro Frequenza cardiaca, sensore di temperatura, ecocardiogramma, giroscopio, sensore di luce, accelerometro Compatibilità Android (10 e superiore) iOS Memoria 16GB 32GB

Samsung Galaxy Watch vs Apple Watch 8: prezzo

Al momento della stesura di questo articolo, Apple Watch 8 parte da un prezzo ufficiale di 509€, anche se sono disponibili delle offerte presso i rivenditori autorizzati. Questo prezzo si riferisce alla struttura in alluminio spazzolata e alla versione da 41 mm.

In realtà è più costoso dell'alternativa di Samsung, con la versione da 40 mm del Samsung Galaxy Watch 6 che parte da un prezzo di 319€.

La differenza di prezzo tra le due versioni è di quasi 200€, e si riflette anche sulle versioni più grandi degli orologi. Per questo motivo, il Samsung Galaxy Watch 6 ha la meglio per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo.

Vincitore: Samsung Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6 vs Apple Watch 8: funzioni

Eppure, si sa, il prezzo non è tutto. Ma l'Apple Watch8 giustifica il suo prezzo elevato?

In tutta onestà, dipende da quanto si desidera utilizzare la funzionalità 4G integrata di un orologio LTE. Gli smartwatch abilitati al 4G costano di più rispetto al prezzo base, rendendo l'Apple Watch 8 abilitato all'LTE ancora più costoso del Watch 6 di Samsung. Tuttavia, se volete usare WhatsApp e ascoltare musica in streaming sul vostro smartwatch senza l'ausilio del telefono, questa è l'unica alternativa.

A parte questo, entrambi hanno specifiche simili, ma una delle maggiori differenze è il modo in cui viene utilizzato il sensore di temperatura. Mentre il Samsung Galaxy Watch 6 (e il suo predecessore) lo utilizzano per monitorare i cambiamenti di temperatura che potrebbero essere indicativi di un'infezione e di una malattia in arrivo, l'implementazione di Apple è meno ampia.

Sull'Apple Watch 8, il sensore viene utilizzato anche per aiutare a tracciare l'ovulazione, ma non si spinge molto oltre.

Tuttavia, un settore in cui l'Apple Watch 8 ha la meglio sul Samsung Galaxy Watch 6 è il rilevamento degli incidenti. Sebbene entrambi i dispositivi siano in grado di rilevare se si è fatto un capitombolo grazie alla funzione Rilevamento cadute, l'Apple Watch 8 è in grado di rilevare le differenze di pressione dell'aria che possono essere segni rivelatori dell'attivazione di un airbag.

In termini di funzioni fitness complessive, tuttavia, i due dispositivi sono essenzialmente identici e molte delle app di terze parti che si possono installare sono le stesse, come ad esempio la popolare app per la corsa Strava. Tuttavia, Apple integra anche Apple Fitness Plus, che consente di visualizzare sullo schermo la frequenza cardiaca in tempo reale durante gli allenamenti Fitness Plus. Con le sue metriche avanzate per la corsa e il ciclismo, Apple si dimostra più che all'altezza.

Vincitore: Apple Watch 8

Samsung Galaxy Watch 6 vs Apple Watch 8: autonomia

(Image credit: Future / Matt Evans)

La durata della batteria è stata a lungo il tallone d'Achille dell'Apple Watch, e la Serie 8 (e la Serie 7) si caricano più rapidamente, ma durano comunque circa un giorno di utilizzo normale. È possibile ottenere di più disattivando il display Always-On, arrivando a un giorno e mezzo.

D'altro canto, Samsung dichiara 30 ore di autonomia con il display Always-On del Samsung Galaxy Watch 6 attivato, che salgono a 40 con la funzione disattivata. Tuttavia, testando lo smartwatch abbiamo scoperto che si era scaricato al 10% in sole 18 ore dopo una carica completa, una notte di sonno e un allenamento di 35 minuti.

Sulla carta, il Samsung Galaxy Watch 6 è il grande vincitore. In pratica, le prestazioni reali non si discostano molto dall'Apple Watch.

Vincitore: Parità

Samsung Galaxy Watch 6 vs Apple Watch 8: verdetto

Come abbiamo sottolineato in precedenza in questo articolo, è difficile scegliere un vincitore se si è già abituati ad Android o iOS.

Con una durata della batteria (sulla carta) migliore, un display più nitido e un design di ispirazione analogica, l'ultima proposta di Samsung potrebbe convincere alcuni a cambiare smartwatch e, di conseguenza, sistema operativo.

Eppure, Apple Watch 8 è essenzialmente l'unico acquisto indicato per gli utenti iOS che non vogliono cambiare ecosistema e si comporta bene sotto tutti gli aspetti, a patto che non corriate o andiate in bicicletta abbastanza da volere uno smartwatch Garmin.