Recensione Google Pixel Watch

Il sensore che misura il livello di ossigeno nel sangue non è attivo (per ora)

Google Pixel Watch: recensione breve

Google Pixel Watch è uno smartwatch bellissimo. Il quadrante, liscio e piatto, si piega verso i bordi per assecondare il design curvo della cassa senza soluzione di continuità.

La curvatura implica una maggiore presenza di vetro rispetto a Apple Watch 8 che ben si abbina all’aspetto elegante dello smartwatch e nasconde la spessa ghiera che circonda lo schermo. Il display AMOLED ha colori vivaci ed è decisamente reattivo, ma più piccolo dello schermo rettangolare di Apple Watch 8.

Quando viene abbinato a Google Pixel 7 Pro , Google Pixel 7 o qualsiasi smartphone Android che possiede una versione del sistema operativo dalla 8.0 in su, Pixel Watch permette di gestire efficacemente le notifiche che vengono mostrate in automatico. In alternativa, è possibile richiamarle dal quadrante scorrendo lo schermo verso l’alto.

Non mancano mappe, direzioni e alcuni controlli molto utili per i dispositivi smart home . L’integrazione con Fitbit, seppur non perfetta, consente a Pixel Watch di fornire funzioni avanzate per il fitness e per il monitoraggio dell’attività fisica.

Tuttavia, Google Pixel Watch non è perfetto. L’autonomia può lasciare a desiderare e la curvatura sul retro è un po’ troppo voluminosa. Inoltre, cambiare il cinturino è un’operazione che richiede pratica. Nonostante ciò, Pixel Watch è lo smartwatch ideale quando si tratta di dimostrare le potenzialità di Wear OS .

Tra i migliori smartwatch sul mercato, Pixel Watch non è disponibile in Italia, ma è possibile acquistarne diversi modelli su Amazon. Il più economico, al momento, è il modello Wi-Fi con cassa in argento e ha un prezzo di €397,74.

La misura è unica e non esistono altre versioni oltre a quella con cassa da 41 mm. La scelta è stata effettuata poiché, grazie all’ampia disponibilità di cinturini, i 41 mm saranno in grado di adattarsi alla maggior parte degli acquirenti.

Google Pixel Watch: prezzo e disponibilità

Disponibile su Amazon

A partire da €397,74

Attualmente, Google Pixel Watch non è disponibile sullo store ufficiale italiano. L’unico modo per aggiudicarsi il nuovo smartwatch dell’azienda di Mountain View è scegliere tra una delle tre versioni disponibili su Amazon.

La più economica ha una ghiera di colore argento lucido con cinturino color gesso. Si tratta della versione con Wi-Fi e GPS e ha un prezzo di €397,74.

Il secondo modello disponibile offre connettività LTE con cassa e cinturino di colore nero opaco e costa €447,94. Infine, è disponibile un modello Wi-Fi con cassa color oro champagne e cinturino color nocciola a €549.

Pixel Watch ha una struttura in alluminio con fori per microfoni e speaker (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google Pixel Watch: design, struttura e display

Design e struttura eccellenti

Voluminosa curvatura sul retro

Cambiare il cinturino richiede pratica

Il design di Google Pixel Watch è eccellente: alluminio, vetro e cromatura si fondono in un insieme estremamente elegante che fa risaltare il display da 1,2’’ con risoluzione di 450 x 450 pixel e 320 ppi.

Rispetto a Apple Watch 8, Pixel Watch ha uno schermo più piccolo e una ghiera più voluminosa, ma il design curvo fonde perfettamente i confini del quadrante con il resto della struttura e lo smartwatch non ha un aspetto goffo.

Il quadrante è piatto, ma la ghiera curva verso il basso fondendosi con la cassa (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La limitazione portata dalle dimensioni ridotte del display entra in gioco quando si riceve una notifica e non sempre è facile gestire gli avvisi su uno schermo così piccolo. Le interfacce precaricate sul dispositivo sono selezionabili tramite una pressione prolungata del quadrante ed è possibile caricarne altre utilizzando lo smartphone e l’app Google Watch.

Il tasto Pixel Watch, posizionato al di sopra della ghiera non è evidente come dovrebbe e, soprattutto quando lo si cerca la prima volta, può capitare di dover tastare un po’ in giro per trovarlo.

La cassa in alluminio ospita i microfoni e gli speaker. Infine, la resistenza all’acqua consente immersioni fino a 50 metri di profondità. I sensori sul retro sono integrati all’interno di una curvatura che può risultare scomoda, soprattutto quando si dorme e si fa pressione sul polso.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Cambiare il cinturino non è immediato. A differenza di Apple, Google ha posizionato i tasti per sganciarlo accanto allo stesso cinturino, rendendo il cambio leggermente scomodo. Piuttosto che separare il cinturino dalla cassa tirandolo indietro, con Pixel Watch è necessario effettuare un movimento verso sinistra.

Design, struttura e display: 3,5 / 5

Google Pixel Watch: impostazione, sensori e funzioni

Parco sensori essenziale

Dispositivo Fitbit completo

Integrazione con Fitbit non perfetta

Il retro mostra una curvatura un po' troppo pronunciata (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Avviare Google Pixel Watch non è difficile: si abbina bene al nuovo Pixel 7 e, dopo qualche veloce aggiornamento, era già pronto per essere utilizzato.

Tuttavia, Pixel Watch è un dispositivo Fitbit in tutto e per tutto. Per poter utilizzare le funzioni dedicate al fitness è dunque necessario possedere un account Fitbit e scaricare la relativa app. L’integrazione non comprende l’accesso con il solo account Google.

Il monitoraggio dell’attività fisica non è immediato come su Apple Watch. Per accedere a tutti i profili disponibili occorre scendere di un livello rispetto a quelli selezionati da Fitbit. Dopo l’utilizzo, l’app mette in evidenza i profili e le modalità scelte e, per un accesso immediato, è sufficiente scorrere il quadrante verso sinistra. In questo modo si avranno a disposizione il conteggio dei passi, il monitoraggio del battito cardiaco, tre profili di esercizio e molto altro.

Fitbit Premium è in offerta per 6 mesi senza costi aggiuntivi e consente di sfruttare il monitoraggio del sonno avanzato, una guida alla mindfulness ed esercitazioni più specifiche. In proposito, sottolineiamo che proseguire con l’abbinamento alla versione Premium non è necessario per avere ottimi risultati con Pixel Watch.

Il sensore per il monitoraggio del battito cardiaco ha una precisione paragonabile a quello di Apple Watch 8 e non manca l’ECG. L’elettrocardiogramma mostra i risultati dopo circa 30 secondi che si tiene il dito appoggiato sul quadrante in posizione rilassata. Il sensore che misura il livello di ossigeno nel sangue è presente su Pixel Watch, ma al momento non è ancora attivo e funzionale.

I profili di allenamento sono molteplici, incluso uno dedicato al camminare (anche se non differenzia tra una camminata all’aperto o una indoor) e uno per la forza fisica. La comodità dei controlli di avvio, pausa e stop rivaleggia con Apple Watch 8.

Impostazione, sensori e funzioni: 4 / 5

Google Pixel Watch: prestazioni e software

Wear Os da il meglio di sé su Pixel Watch

Il processore dual-core Exynos 9110 viene sfruttato a dovere

Accesso all’assistente Google comodo

Il tasto dedicato all'assistente Google (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google Pixel Watch è in grado di far risaltare tutto il potenziale di Wear OS. Scorrendo dall’alto verso il basso si ha accesso alle impostazioni, incluse le modalità aereo, teatro, il blocco schermo, la torcia, il wallet e molto altro.

Scorrendo verso destra, si accede al navigatore e, se gli indirizzi di residenza e lavoro sono impostati sul proprio account Google, si avranno automaticamente a disposizione sullo smartwatch. Scorrendo verso l’alto si accede alle notifiche mentre, verso sinistra, si accede alle funzioni dedicate al fitness. L’accessibilità è maggiore rispetto a Apple Watch, che limita lo scorrimento verso destra e sinistra al solo cambio del layout del quadrante.

Le applicazioni vengono mostrate dopo una pressione sulla ghiera e, scorrendo sopra di essa, si può navigare attraverso l’elenco dei software installati. L’applicazione per controllare la fotocamera dello smartphone e utilizzare il display come mirino non fa parte del pacchetto base e va installata. Inoltre, è presente un link diretto allo store di applicazioni per Pixel Watch.

Image 1 of 8 (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff )

L’assistente Google può essere richiamato premendo il tasto dedicato e gli speaker sono sufficientemente potenti da raccogliere i segnali vocali senza alzare la voce.

I controlli di play, pausa e skip per la riproduzione multimediale funzionano bene anche con Apple Music e il volume è facilmente gestibile scorrendo sulla ghiera digitale. L’applicazione per le mappe è buona, ma lo zoom non permette una visuale dell’intero globo.

Cinturino di Google Pixel Watch (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Abbiamo testato monitoraggio del sonno per una settimana. I risultati vengono mostrati solo se si attiva l’applicazione Fitbit, ma il dispositivo tiene comunque traccia del riposo. La versione Premium fornisce metriche più approfondite riguardo il sonno profondo e il sonno REM, mentre la versione gratuita si limita ad indicarne la durata. La precisione dei risultati è al pari di Apple Watch.

Come detto in precedenza, la curvatura posteriore rende Pixel Watch leggermente scomodo se si dorme, ad esempio, con il polso sotto il cuscino e si esercita pressione su di esso.

Prestazioni e software: 4 / 5

Google Pixel Watch: autonomia

Pixel Watch ha un ottimo display always-on, ma consuma più batteria (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il processore consuma di più rispetto al Bionic A15 di Apple

Il design interno potrebbe ottimizzare la durata

Google afferma che Pixel Watch abbia un’autonomia di 24 ore. Durante la fase di test, lo smartwatch ha raggiunto lo zero dopo 26 ore con il display always-on disattivato, ma non consigliamo di fare così.

Il problema si pone quando si vuole monitorare il sonno e, dopo un’intera giornata di utilizzo, occorre caricarlo se si vuole evitare lo spegnimento nelle ore notturne. Fortunatamente, Pixel Watch è compatibile con la ricarica wireless Qi.

Il tempo di ricarica è buono e il dispositivo passa da zero a 24% in 10 minuti. Google suggerisce di raggiungere almeno il 30% prima di utilizzarlo per monitorare il sonno. Tuttavia, al risveglio Pixel Watch era scarico e il nostro suggerimento è di superare il 30% prima di andare a dormire. L’ideale è caricare Pixel Watch per circa 30 minuti.

Autonomia: 4 / 5

(Image credit: Future)

Conclusioni

Google Pixel Watch è uno smartwatch eccezionale, utile ed elegante che si abbina perfettamente alla nuova linea di smartphone Pixel 7. L’integrazione con Fitbit non ha ancora raggiunto lo stato ottimale, ma le funzioni per il monitoraggio e i profili per l’esercizio fisico sono di qualità. L’assistente Google offre tutto il supporto necessario ed è facilmente accessibile.

La curvatura posteriore può risultare scomoda durante il riposo e la sostituzione del cinturino non è molto intuitiva. Infine, l’autonomia non sembra essere la migliore disponibile, rispetto alla media degli smartwatch Android, e l'unica misura a disposizione potrebbe scontentare qualcuno, così come le dimensioni del display.

Google Pixel Watch, appurato qualche suo limite, è uno smartwatch di valore, più conveniente rispetto ad alcune alternative e in grado di competere con i migliori iPhone .

Se i futuri modelli compenseranno le principali scomodità, ossia la curvatura sul retro, sostituzione del cinturino e autonomia, Pixel Watch potrebbe entrare nell’Olimpo degli smartwatch.

Google Pixel Watch: tabella punteggi

Attributes Notes Rating Design, struttura e display Materiali di qualità e design unico, ma la curvatura sul retro è scomoda e il display un po’ troppo piccolo. 3.5/5 Impostazione, sensori e fitness Uno smartwatch Fitbit non perfettamente integrato con l’ecosistema Google. 4/5 Prestazioni e software La miglior dimostrazione di Wear OS. Pixel Watch fa ottimo uso del processore dual-core Exynos 9110. 4/5 Autonomia Giornaliera. 4/5 Convenienza Ottimo prezzo per uno smartwatch di qualità. 4/5

Google Pixel Watch: ne vale la pena?

Compratelo se…

Per voi conta molto l’estetica Pixel Watch non passa inosservato. A volte è scomodo ma resta un prodotto fantastico.

Fitbit è il vostro punto di riferimento per il fitness Uno smartwatch Fitbit con Wear OS. L’integrazione può essere ulteriormente ottimizzata.

Amate il design curvo La forma arrotondata e liscia è eccezionale.



Non compratelo se…

Vi secca imparare a cambiare il cinturino Sostituire il cinturino è un’operazione più difficile di quel che sembra. Non sarà immediata.

Avete il sonno leggero La curvatura sul resto può arrecare disturbo durante le ore di sonno, soprattutto se si esercita un po’ di pressione sul polso.

Recensito a: ottobre 2022