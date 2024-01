Le 12 fotocamere più attese del 2024: Nikon Z6 III, Fujifilm X100R e molto altro

Il 2023 ha rappresentato un anno di svolta per la fotografia. Il mondo delle fotocamere è stato letteralmente invaso dall'intelligenza artificiale, ormai onnipresente sulle mirrorless più recenti dei maggiori produttori.

Dai concorsi fotografici vinti da foto realizzate dall'intelligenza artificiale al più grande e importante aggiornamento di Adobe Photoshop dell'ultimo decennio, fino ai sistemi di messa a fuoco automatica intelligenti, l'AI rappresenta senza dubbio la più grande novità del momento.

A prescindere dall'influenza che questo fenomeno ha avuto e sta avendo sulla fotografia - Leica ha fatto un passo contrario introducendo le credenziali per i contenuti nella Leica M11-P, e Sony è pronta a seguirla nel 2024 - l'AI sta trasformando il nostro modo di vivere la fotografia. Gli scatti diventano sempre più semplici da realizzare grazie a nuovi modelli dotati di algoritmi di messa a fuoco automatica migliorati, migliore riduzione del rumore e correzioni dell'obiettivo più efficaci che mai.

Per quanto riguarda l'hardware, il 2023 ci ha regalato fotocamere a cinque stelle come la Nikon Z8, la Fujifilm GFX100 II e la Panasonic S5 II, anche se probabilmente non c'è stato nulla di innovativo fatta eccezione per la Sony A9 III, la prima fotocamera mirrorless con otturatore globale.

Anche DJI ha avuto un 2023 spettacolare con il lancio di droni all'avanguardia, come il nuovo DJI Mavic 3 Pro, il migliore modello con tripla fotocamera che abbiamo provato nel 2023.

Tuttavia il 2024 potrebbe essere un anno ancora più interessante per gli amanti della fotografia grazie all'arrivo di alcuni dei modelli più attesi degli ultimi anni. Tra questi c'è senza dubbio l'erede della Fujifilm X100V, ovvero la X100R di cui si parla già da diversi mesi. Ci sono persino alcune voci che ipotizzano l'ingresso di DJI nel mondo delle fotocamere mirrorless con un modello a obiettivo intercambiabile basato sulla stessa tecnologia presente nel Ronin 4D.

Ci si aspetta anche qualche nuova fotocamera sportiva per professionisti, come la Canon EOS R1, in vista delle Olimpiadi di Parigi che inizieranno a luglio. E dato che gli smartphone sono ancora le fotocamere più diffuse e utilizzate in generale, non possiamo evitare di citare i prossimi top di gamma Samsung e Apple in arrivo nel 2024.

Ecco, in ordine inverso, le 12 fotocamere più interessanti che potrebbero arrivare nel 2024.

12. Nikon Z6 III

Probabilità di uscita: 4/5

Livello di attesa: 3/5

Da diversi mesi si parla di un aggiornamento della Nikon Z6 II che dovrebbe prendere il nome di Nikon Z6 III conservando la nomenclatura dei modelli precedenti. Non ci sono ancora voci credibili che dipingano un quadro dettagliato di ciò che potremmo aspettarci, ma sono passati tre anni dal lancio del modello di seconda generazione, quindi non escludiamo l'arrivo di un aggiornamento entro il 2024.

Lo YouTuber Matt Irwin, un creatore specializzato in fotocamere Nikon, ha ipotizzato che la Z6 III avrà un nuovo sensore full-frame da 24 MP con migliori prestazioni a valori ISO elevati, una maggiore velocità di lettura e migliori prestazioni di messa a fuoco automatica, potenzialmente derivate dalla Nikon Z8. Anche la qualità video dovrebbe migliorare offrendo un'opzione video 6K; si parla anche della possibile introduzione della modalità video "open gate" che consentirebbe alla Z6 III di sfruttare a pieno le dimensioni del del sensore in formato 3:2, proprio come la Panasonic S5 II. Sarebbe la prima volta per Nikon.

Potrebbe anche essere presente un touchscreen con angolazione variabile, mentre l'ergonomia rimarrà probabilmente la stessa, anche se alcune ipotesi sostengono che le dimensioni del corpo macchina potrebbero aumentare avvicinandosi molto a quelle della Z8. Se così fosse, la Z6 III potrebbe rappresentare un discreto upgrade rispetto allo Z6 II. Per quanto riguarda il prezzo, dovrà essere più basso di quello della Z8, ma probabilmente sarà maggiore rispetto a quello della Z6 II al momento del lancio.

11. DJI Mini 4

Probabilità di uscita: 3/5

Livello di attesa: 3/5

DJI è stata particolarmente attiva nel 2023 tra nuovi prodotti e aggiornamenti dei suoi cavalli di battaglia, tra cui i nuovi Mini 4 Pro, Air 3, Mavic 3 Pro e Inspire 3. Tuttavia non ci sono stati aggiornamenti per la serie Mini.

Il Mini 3 è considerato il miglior drone per principianti da molti esperti del settore e, anche se ha meno di due anni, dovrebbe ricevere un aggiornamento nel 2024. Al momento le indiscrezioni sono poche, ma ci aspettiamo che esca entro la fine dell'anno.

Le aree di miglioramento più evidenti dovrebbero includere l'aggiunta della funzione di prevenzione delle collisioni - assente nel Mini 3, mentre il Mini 4 Pro vanta una funzione di prevenzione degli ostacoli omnidirezionale - e le modalità di inseguimento dei soggetti, ancora una volta assenti nel Mini 3. C'è un limite a quanto DJI può migliorare il Mini 3 senza invadere la quota di mercato del Mini 4 Pro, quindi non ci aspettiamo aggiornamenti epocali dal nuovo Mini. Per quanto riguarda i prezzi ci aspettiamo una cifra simile a quella richiesta per il Dji Mini 3 al momento del lancio.

10. Samsung Galaxy S24 Ultra

Probabilità di uscita: 5/5

Livello di attesa: 3/5

Sappiamo che il Galaxy S24 Ultra è in arrivo a gennaio o forse a febbraio e ha un compito difficile da svolgere, visto che il Galaxy S23 Ultra è già considerato il miglior cameraphone sul mercato. Abbiamo fatto alcune previsioni sul comparto fotografico del Galaxy S24 Ultra e le indiscrezioni suggeriscono che si tratterà di un aggiornamento minore, motivo per cui il nostro entusiasmo è piuttosto moderato.

Per gran parte, l'S24 Ultra dovrebbe riproporre le stesse fotocamere del precedente S23 Ultra: una fotocamera principale da 200MP, un obiettivo ultra-wide da 12MP, uno zoom ottico 3x da 10MP e una fotocamera per selfie da 12MP. In teoria, a cambiare dovrebbe essere il teleobiettivo che passerà da uno zoom ottico 10x da 10MP a uno zoom ottico 5x da 50MP. Quest'ultimo sembra un'opzione più sensata: i pixel in più forniranno un maggiore potenziale di ritaglio per ottenere effettivamente le capacità di teleobiettivo dello zoom più lungo.

Il fatto che le fotocamere siano in gran parte le stesse, non significa che l'S24 Ultra manterrà gli stessi sensori; Samsung potrebbe infatti optare per dei sensori di dimensioni maggiori per ottenere scatti più luminosi. Inoltre, l'S24 Ultra dovrebbe far affidamento su un certo numero di funzioni AI.

Non sappiamo se queste saranno in grado di competere con quelle del Google Pixel 8 Pro - nel bene e nel male - ma lo scopriremo presto. Speriamo di sbagliarci, ma sulla carta il successore del miglior cameraphone del momento dovrebbe ricevere aggiornamenti di minore entità.

9. Canon EOS R5 II

Probabilità di uscita: 4/5

Livello di attesa: 4/5

Anche se era attesa lo scorso anno, la Canon EOS R5 II non si è materializzata nel 2023. Ora si parla di un lancio nel 2024 insieme alla nuova ammiraglia EOS R1 (vedi sotto). Si tratterebbe di una coppia formidabile di fotocamere che, in un colpo solo, potrebbe rendere il 2024 un anno favoloso per i fotografi Canon.

Abbiamo già parlato delle caratteristiche che vorremmo vedere nella EOS R5 II, tra cui il sensore full-frame da 61MP e le raffiche da 30 fps. Secondo il sito specializzato Digital Camera World, l'ibrido di casa Canon potrebbe anche offrire frame rate video migliori, con filmati 8K fino a 60fps e 4K fino a 240fps - quest'ultimo sarebbe incredibile.

Consideriamo già la EOS R5 come la migliore fotocamera di sempre di Canon per la fotografia, di conseguenza ci aspettiamo grandi cose dal suo aggiornamento. Tuttavia, con rivali come la Nikon Z8, Canon dovrà fare del suo meglio per proporre una fotocamera potente ma al contempo accessibile in termini di prezzo.

8. Sony RX1R III

Probabilità di uscita: 2/5

Livello di attesa: 4/5

Non ci aspettavamo di vedere un'erede della Sony RX1 II dopo che la compatta full-frame con obiettivo fisso da 35 mm f/2 è stata dismessa nel 2023. Tuttavia, le indiscrezioni pubblicate da New Camera hanno riacceso la speranza dei fotografi professionisti che si occupano di reportage.

Le indiscrezioni sulle specifiche della presunta RX1R III di Sony sono scarse, ma potrebbero includere un obiettivo da 35 mm con un'apertura più ampia di f/1,4 e il sensore full-frame da 61 MP utilizzato nella Sony A7C R. Si tratterebbe di un enorme balzo in avanti rispetto alla risoluzione di 24 MP della RX1R II, che renderebbe la RX1R III un'eccellente fotocamera compatta premium e un'alternativa alla Leica Q3, a un prezzo inferiore. Non sarà comunque economica, ma di certo non raggiungerà mai le cifre richieste da Leica.

Sony potrebbe anche sfruttare il suo più recente sistema di messa a fuoco automatica, che include un sistema di rilevamento dei soggetti basato sull'intelligenza artificiale, anche se, trattandosi di una fotocamera dedicata alla fotografia, è improbabile che sarà dotata delle migliori specifiche video di Sony.

7. GoPro Max 2

Probabilità di uscita: 4/5

Livello di attesa: 4/5

Anche la GoPro Max 2 a 360 gradi era tra i modelli più attesi del 2023 e, sebbene la nostra ipotesi di un lancio entro lo scorso anno non si sia concretizzata, abbiamo notato diversi indizi interessanti durante la presentazione della Hero 12 Black a settembre, quando il CEO di GoPro Nick Woodman ha rivelato che un successore della Max è "in lavorazione e varrà la pena aspettare".

La nuova Go Pro Max 2 potrebbe ricevere aggiornamenti importanti che le permetterebbero di sfidare la Insta360 X3 e diventare una delle migliori videocamere 360 in circolazione.

Non c'è molto da dire sulle nuove specifiche. La nuova action cam di Go Pro dovrebbe avere sensori aggiornati - si ipotizzano due sensori da 1/1,7 pollici come quelli presenti nella Hero 12 Black - che le permetteranno di girare video 5K/60p e, quasi certamente, l'ultimo processore GP2 di GoPro (o forse anche un GP3).

Tuttavia, l'hardware non è l'unico fattore importante quando si parla di videocamere 360: è il software che determina la qualità delle riprese, perché la possibilità di "puntare" la videocamera in qualsiasi direzione dopo aver girato il video (il principale vantaggio delle videocamere 360) dipende principalmente dalle capacità di elaborazione della fotocamera.

Se questa volta GoPro riuscirà a fare meglio che in passato, la GoPro Max 2 potrebbe finalmente rappresentare una valida alternativa alla più riuscita Insta360.

6. Ricoh GR IV

Probabilità di uscita: 4/5

Livello di attesa: 4/5

La Ricoh GR III è senza dubbio una delle compatte più apprezzate di sempre. I fotografi specializzati in street photography hanno gioito quando Inaba San, designer della Ricoh GR, ha lasciato intendere durante un'intervista - condivisa su YouTube di Ricoh a dicembre - l'arrivo di un quarto modello della serie GR.

Non ci aspettiamo aggiornamenti incredibili dato che probabilmente la nuova GR IV avrà lo stesso sensore APS-C da 24MP e lo stesso obiettivo nitido da 28mm f/2.8 della GR III. Tuttavia ci aspettiamo alcune novità importanti come un flash incorporato, una migliore qualità costruttiva, un autofocus migliorato e uno schermo touch inclinabile. Questi aggiornamenti la renderebbero un'eccellente alternativa alla X100V, più piccola e veramente tascabile, con un prezzo stimato inferiore del 50% rispetto alla rivale Fujifilm.

5. Canon EOS R1

Probabilità di uscita: 4/5

Livello di attesa: 4/5

Questa è senza dubbio la fotocamera più attesa della nostra lista, almeno in termini di tempo. Sono passati circa tre anni da quando si è iniziato a parlare della Canon EOS R1. Tuttavia, proprio quando stavamo iniziando a perdere le speranze di vedere l'ammiraglia mirrorless firmata Canon, una nuova serie di indiscrezioni ha lasciato intendere che la R1 arriverà prima dell'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024.

Per competere con la nuova Sony A9 III, la EOS R1 dovrà concentrare il meglio della tecnologia di cui dispone Canon, anche se non è detto che utilizzerà un otturatore globale come la rivale Sony. Tra le caratteristiche più facili da precedere cisono una raffica potentissima, una risoluzione media di circa 30MP, processori di nuova generazione e il tanto sbandierato sensore di messa a fuoco automatica "quad-pixel", che sembra destinato a fornire le migliori prestazioni di messa a fuoco automatica mai viste su una Canon. Per quanto riguarda il prezzo ci aspettiamo cifre ben al di sopra dei 5000€.

4. Una compatta a pellicola firmata Pentax

Probabilità di uscita: 4/5

Livello di attesa: 4/5

Ricoh ha annunciato il suo Film Camera Project nel 2022 e successivamente, nel 2023, ha confermato che il primo modello della nuova serie sarà una compatta a pellicola Pentax.

La pellicola viene utilizzata principalmente dai nostalgici del genere e Pentax è un candidato perfetto per proporre dei nuovi modelli di questa tipologia, data la sua ricca eredità di fotocamere a pellicola con modelli passati alla storia come la K1000. Del resto Pentax non ha mai effettuato il passaggio alle mirrorless e potrebbe ritagliarsi una nicchia proponendo nuovi modelli a pellicola per gli appassionati del genere.

Cosa potremmo aspettarci da una nuova fotocamera a pellicola Pentax? Ci è già stato detto che si tratterà di una compatta in stile reflex della vecchia scuola, con un meccanismo a leva a carica manuale dotato di una ruota a cricchetto con feedback sonoro, e poco più.

3. iPhone 16 Pro Max

Probabilità di uscita: 5/5

Livello di attesa: 4/5

L'iPhone 16 Pro Max dovrebbe ricevere degli aggiornamenti più significativi rispetto al rivale Samsung Galaxy S24 Ultra. In effetti, la situazione potrebbe addirittura capovolgersi: l'S24 Ultra si accontenterà di una modesta fotocamera a periscopio con zoom ottico 5x al posto dello zoom 10x dell'S23 Ultra, mentre l'iPhone 16 Pro Max potrebbe equipaggiare una fotocamera "super-telefoto" con una portata fino a 300 mm.

A quanto pare, Apple non si limiterà a potenziare il tele dei suoi iPhone. L'obiettivo ultra-grandangolare potrebbe avere una risoluzione da ben 48MP, quattro volte superiore a quella dell'iPhone 15 Pro Max e del suo rivale Galaxy, mentre il sensore della fotocamera principale potrebbe essere di tipo "stacked", come quello utilizzato nel Sony Xperia 1 V, aggiornamento che migliorerebbe la qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione.

Mancano ancora 9 mesi al lancio dei nuovi iPhone, quindi non c'è da montarsi troppo la testa, ma se le ipotesi fossero vere quest'anno l'iPhone potrebbe sbaragliare la concorrenza dei Galaxy.

2. Una nuova fotocamera mirrorless DJI

Probabilità di uscita: 2/5

Livello di attesa: 4/5

Come abbiamo già detto in precedenza il 2023 è stato un anno importante per DJI con l'arrivo di modelli eccellenti del calibro di DJI Mavic 3 Pro e Osmo Pocket 3. L'azienda opera da tempo nel settore dei droni e delle action cam, ma pensiamo che nel 2024 potrebbe fare un ulteriore passo in aventi proponendo la sua prima fotocamera mirrorless.

DJI ha già i componenti fondamentali per creare un modello basato sulla tecnologia utilizza nel DJI Ronin 4D-8K. Sfruttando i componenti a sua disposizione, DJI potrebbe infatti proporre una nuovissima videocamera mirrorless portatile con sensore full-frame che gira video in 8K e vanta la migliore stabilizzazione dell'immagine della categoria, un'ampia memoria interna e un attacco per obiettivi intercambiabili. Se così fosse, Sony e Canon si troverebbero in guai seri: da parte nostra ci auguriamo che questa audace ipotesi si avveri e che DJI dia una scossa al mercato delle mirrorless.

1. Fujifilm X100R

Probabilità di uscita: 4/5

Livello di attesa: 5/5

Dato che la X100V del 2020 è ancora esaurita presso la maggior parte dei rivenditori dopo essere diventata protagonista di un trend su TikTok, ci aspettiamo che Fujifilm proponga una degna erede di una delle fotocamere più popolari degli ultimi anni.

Cosa potrebbe offrire la X100R? Abbiamo raccolto le indiscrezioni più attendibili sulla X100R e i punti salienti includono lo stesso sensore APS-C da 40 MP della X-T5 e della X-H2, l'ultimo processore X 5 di Fujifilm, una migliore durata della batteria e la stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo macchina; saremmo sorpresi se ci fosse qualche modifica all'affidabile obiettivo fisso da 23 mm f/2.

Secondo le indiscrezioni, non dovremmo aspettare molto per scoprirlo: la data di uscita prevista punta al primo trimestre del 2024, a 4 anni esatti dal lancio della X100V.