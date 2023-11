Sony A9 III è la prima fotocamera full-frame con otturatore globale: cosa significa?

Sony A9 III è la prima fotocamera full-frame ad utilizzare un sensore full-frame con otturatore globale.

Questo consente di ottenere velocità di scatto a raffica continua mai raggiunte prima, ovvero fino a 120 fps in formato raw e JPEG da 24,6 MP.

La particolarità di questa tecnologia consiste nel fatto che durante gli scatti a raffica non c'è alcun oscuramento, quindi tutti i pixel del sensore vengono letti simultaneamente. Tale sistema, di fatto, annulla anche l'effetto "rolling shutter" che si verifica con i sensori tradizionali.

Ciò significa che si possono effettuare panning su soggetti in rapido movimento (come ad esempio su un gruppo di biciclette in volta) senza il rischio di distorsioni.

Le sequenze a raffica hanno una durata massima di 1,6 secondi, ma includono l'autofocus continuo a 759 punti - utilizzando il chip autofocus AI di Sony visto anche sulla A7R V - e l'esposizione automatica.

Sony A9 III: prezzo e disponibilità Il prezzo di listino dell'A9 III ammonta a 7.000€. La fotocamera sarà disponibile dalla fine di gennaio 2024.

Ma non è tutto. L'erede naturale della Sony A9 II può scattare a 1/80.000 di secondo (un altro record) per congelare l'azione, anche se il limite è di 1/16.000 quando si scatta in modalità continua.

(Image credit: Sony)

La fotocamera vanta anche una velocità di sincronizzazione del flash a qualsiasi velocità dell'otturatore ed è alimentata dal motore di elaborazione Bionz ZR, che a detta di Sony otto volte più potente del processore della A9 II.

Il sistema di stabilizzazione dell'immagine interno al corpo macchina (IBIS) della A9 III offre inoltre fino a otto stop di compensazione, garantendo un ampio margine di manovra nelle riprese a mano libera ai fotografi sportivi e naturalisti.

Pur essendo prevalentemente una fotocamera mirrorless dedicata ai fotografi sportivi - molti dei quali sperano di portarla alle Olimpiadi di Parigi del 2024 - la A9 III ha anche delle specifiche video impressionanti.

È in grado di effettuare riprese 4K/60p (sovracampionate da 6K) e anche 4K/120p in slow motion senza alcun crop. Con la registrazione All-I 4:2:2 a 10 bit, l'uscita raw a 16 bit e il supporto per S-Cinetone e S-Log3, la A9 III si propone come un modello ideale i fotografi ibridi che devono catturare un mix di foto e video.

Insieme alla A9 III Sony ha presentato il teleobiettivo 300mm f/2,8 più leggero al mondo per gli amanti dello sport e della natura.

Sony si spinge oltre i confini della fotografia (ancora una volta)

(Image credit: Sony)

Nell'ultimo decennio Canon e Nikon hanno fatto di tutto per recuperare il gap con le mirrorless Sony e sembrano esserci riuscite, almeno in parte. Tuttavia, la A9 III dimostra che Sony è ancora avanti in termini di innovazione nel settore mirrorless, e questo è uno dei motivi per cui abbiamo nominato il gigante tecnologico come brande dell'anno nei TechRadar Choice Awards 2023.

Ci sono altre mirrorless professionali validissime come la Sony A9 II e, più recentemente, la Nikon Z9 e Z8. La Z9 è stata la prima fotocamera professionale a rinunciare completamente all'otturatore meccanico e dispone di un sensore stacked da 45,7 MP per offrire un'esperienza di ripresa completamente digitale.

Sulla carta, la Sony A9 III ha fatto un altro balzo in avanti diventando la prima full-frame con un otturatore "globale". Sebbene i sensori tradizionali impilati, come quello della Nikon Z9, siano veloci, sono comunque soggetti a problemi come il rolling shutter e hanno una limitata velocità di sincronizzazione del flash.

Poiché gli otturatori globali leggono simultaneamente tutti i pixel del sensore, i tradizionali svantaggi dell'otturatore elettronico vengono meno. Ciò significa che la A9 III può scattare a 120 fps (anche se in raffiche di soli 1,6 secondi) e offrire la sincronizzazione del flash a qualsiasi velocità dell'otturatore.

Resta da vedere se l'uso di un otturatore globale da parte della Sony A9 III abbia qualche svantaggio, ma per scoprirlo dovremmo toccarla con mano.

