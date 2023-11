Sony presenta il teleobiettivo f/2,8 più leggero al mondo per sport e faunistica

Sony ha appena presentato il suo diciannovesimo obiettivo professionale della gamma "GM", ovvero l'FE 300mm F2.8 GM OSS. Si tratta del più ampio dei tre teleobiettivi primari - al di sotto dell'FE 400mm F2.8 GM OSS e dell'FE 600mm F2.8 GM OSS - dedicato ai fotografi professionisti che si occupano di sport e natura.

Siamo di fronte al 300 mm f/2,8 più leggero in circolazione con un peso di "soli" 1.470 g senza il collare del treppiede. Per mettere questo dato in prospettiva, il Sony FE 400 mm F2,8 pesa circa il doppio con i suoi 2.895 g.

Abbiamo avuto modo di toccare con mano l'obiettivo prima dell'evento di presentazione e lo abbiamo trovato perfettamente bilanciato con la Sony A1 (nella foto sotto). Il peso totale del kit ammonta a circa 2.500g ed è assolutamente gestibile a mano libera per lunghi periodi.

Sony FE 300mm F2.8 GM OSS prezzo e data di uscita Il Sony FE 300mm F2.8 GM OSS costa 6-700€ e viene fornito con paraluce, custodia morbida e una nuova cinghia per l'obiettivo. Sarà disponibile dall'inizio del 2024. Si tratta di un prezzo elevato ma tutto sommato in linea con gli obiettivi DSLR comparabili.

Chi si occupa di sport lo sa bene: che si tratti di panning e tracking di auto veloci o di movimenti verticali irregolari di atleti, le riprese a mano libera garantiscono la risposta più rapida possibile e l'FE 300 mm F2.8 è stato progettato proprio a tale scopo. L'ottimo bilanciamento tra fotocamera e obiettivo è favorito dalla costruzione ottica che vede la maggior parte degli elementi collocati nella parte posteriore, in linea con il collare del treppiede, evitando così che l'FE 300 mm F2.8 risulti pesante nella parte anteriore.



Questo è l'ultimo di una linea di obiettivi più leggeri di Sony (anche se, con i suoi 265 mm di lunghezza, non è il più corto del suo genere) ma il suo peso piuma non è l'unica caratteristica degna di nota.

La complessa struttura composta da 20 elementi in 16 gruppi protetta dal miglior rivestimento Nano AR II di Sony, offre il tipo di qualità dell'immagine richiesto dai professionisti. Come mostrano i grafici MTF la lente è nitida da bordo a bordo e consente di effettuare ritagli in libertà senza doversi preoccupare troppo della perdita di dettaglio.

Ci sono 11 lamelle che formano un'apertura circolare alla massima impostazione di f/2,8, quindi il bokeh dovrebbe apparire bello e rotondo, anche se per dirlo con certezza dovremmo provarlo.

È inoltre costruito secondo standard professionali e l'ottica, sigillata dalle intemperie, è dotata di una serie di controlli dedicati, tra cui tre modalità di stabilizzazione SteadyShot, non meno di quattro pulsanti di mantenimento della messa a fuoco personalizzabili e un controllo diretto della messa a fuoco manuale (DMF). C'è anche una nuova ghiera che consente di passare dal formato full-frame a quello APS-C o di mantenere una velocità di messa a fuoco costante.



Piuttosto che una filettatura frontale per i filtri, l'FE 300 mm F2.8 utilizza un design per filtri a incastro, posizionato sul retro, molto comodo dal punto di vista pratico. Non si ottiene la protezione garantita all'elemento frontale dell'obiettivo da un filtro a vite, ma il gigantesco paraluce riesce comunque a proteggere molto bene la lente.

L'FE 300mm F2.8 è dotato di due motori lineari XD in grado di spostare gli ingombranti elementi dell'obiettivo con precisione e velocità. In parole povere, l'obiettivo supporta abilmente le prestazioni di messa a fuoco automatica delle mirrorless Sony.

È inoltre possibile aggiungere un tele convertitore 1,4x o 2x per estendere la lunghezza focale sacrificando l'apertura massima. Ad esempio, con il tele convertitore 2x montato si ottiene un 600 mm f/5,6.

Questo zoom della serie GM sembra davvero impressionante e non abbiamo dubbi sul fatto che molti fotografi professionisti di sport e natura faranno il possibile per portarselo a casa; detto questo, visto il prezzo, rimane un obiettivo al di fuori della portata dell'amatore medio.

