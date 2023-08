Recensione Panasonic Lumix S5 II

Video non croppati ideali per i social

Anche a voler essere pignoli è difficile trovare un difetto nella Panasonic Lumix S5 II. Questa mirrorless full frame è costruita come un carro armato, ricca di funzioni, con comandi intuitivi e specifiche di alto livello. Consente di girare video nitidi a 6K, foto a pieno formato da 24MP, dispone di un'incredibile stabilizzazione dell'immagine e può contare su efficace autofocus con rilevamento di fase. Se siete in cerca di un ibrido efficace per lavori i vostri lavori creativi, la Panasonic S5 II è senza dubbio la migliore opzione nella sua fascia di prezzo, soprattutto se consideriamo il kit con l'eccellente obiettivo 20-60 mm. Detto questo, se vi occupate principalmente di riprese video potreste preferire la sorella Panasonic Lumix S5 IIX.

Panasonic Lumix S5 II: Recensione sintetica

Possiamo dirlo con certezza: al momento non ci sono fotocamere ibride full-frame più capaci della Panasonic Lumix S5 II nella sua fascia di prezzo. L’erede della Lumix S5 - una fotocamera che si è guadagnata quattro stelle e mezzo nella nostra recensione - porta con sé una lunga lista di miglioramenti, ed è destinata a sostituire il modello precedente nella nostra classifica delle migliori fotocamere mirrorless.

Subito dopo la S5 II, Panasonic ha presentato la Lumix S5 IIX (potete vederla a fianco della Lumis S5 II nell'immagine sottostante) e, dopo averla provata con mano e aver considerato le sue specifiche, la riteniamo un’opzione complessivamente migliore per chi cerca una fotocamera da usare principalmente per le riprese.

I punti salienti della Lumix S5 II sono il nuovo sensore full-frame da 24 MP e l’opzione video 6K / 30p che si aggiunge a un set completo di modalità video a 10 bit. Inoltre. La Panasonic S5 II non è limitata al formato video 16:9 come la maggior parte delle fotocamere in questa fascia di prezzo, ma può registrare sfruttando l’intera area del suo sensore formato 3:2. Questo formato video non croppato viene comunemente definito "open gate" o "full sensor".

I video non croppati non sono una novità - anche la Panasonic Lumix GH5 può girare video non croppati - ma la maggior parte delle altre fotocamere, compresi alcuni modelli professionali come Canon EOS R3 e Nikon Z9 , impongono un ritaglio 16:9 che, di fatto, scarta i pixel della parte superiore e inferiore dell'immagine. La S5 II può sfruttare appieno l'intero sensore consentendo di scegliere formati più “stretti” come 4:3, 1:1 e 9:16 ideali per i social media,

La stabilizzazione dell'immagine migliora rispetto a quella della Lumis S5, soprattutto per le riprese in movimento. Che si tratti di vlogging occasionale o di fotografie a mano libera, la S5 II si comporta alla grande nella maggior parte degli scenari e garantendo foto nitide e video fluidi.

La vera novità del "nuovo" sensore full-frame da 24MP è che include un sistema di messa a fuoco automatica a rilevamento di fase a 779 punti. Avete capito bene, questa è la prima fotocamera Panasonic a vantare un sistema AF con rilevamento di fase, oltre all’'AF a rilevamento di contrasto per le foto.

Tutte le altre fotocamere Panasonic si affidano esclusivamente all'AF a rilevamento di contrasto, che si comporta egregiamente per le fotografie ma è più nervoso dell'AF a rilevamento di fase per i video, il che può risultare particolarmente fastidioso nelle riprese. Ora, finalmente, abbiamo il meglio di entrambi i mondi.

Ma non è solo la tecnologia del sensore a impressionare. Da subito, la S5 II dà l'impressione di essere una fotocamera di cui ci si può fidare e con cui si può instaurare un solido rapporto di fiducia; è robusta e affidabile, oltre ad avere un layout di comandi intuitivo che riesce ad essere semplice e completo allo stesso tempo.

Poi ci sono i dettagli di design che non faranno notizia, ma che rendono la vita meno stressante ai content creator. Le bocchette di raffreddamento impediscono il surriscaldamento e consentono di ottenere tempi di registrazione video illimitati, la porta HDMI full-size offre una migliore connettività per un monitor esterno e il joystick migliora la gestione della selezione della messa a fuoco automatica.

Sia l'EVF che il touchscreen orintabile sono all'altezza del compito che si tratti di foto che di video. Entrambi offrono una visione chiara e consentono di comporre le immagini da qualsiasi angolazione e in qualsiasi ambiente.

Abbiamo apprezzato particolarmente la S5II abbinata all'obiettivo 20-60 mm fornitoci per la recensione e disponibile in kit con la fotocamera con un piccolo esborso aggiuntivo. La gamma di obiettivi full-frame "S" è in fase di realizzazione, ma quelli che abbiamo provato finora ci hanno stupito per qualità costruttiva e risultati.

Il sistema Lumix full-frame di Panasonic è ingiustamente sottovalutato rispetto alle alternative di Sony e Canon, ma le cose sono destinate a cambiare grazie a modelli come la Lumix S5 II.

Panasonic Lumix S5 II: Prezzo e disponibilità

2.199€ solo corpo

La Panasonic S5 IIX costa poco di più

La Panasonic S5 II è disponibile a un prezzo di 2.199€ per il solo corpo macchina, una cifra davvero contenuta rispetto a ciò che offre. Non ci sono altre fotocamere mirrorless ibride full-frame che costano come la Lumix S5 II e riescono a eguagliarne le funzioni. È disponibile anche in kit con l'eccellente obiettivo 20-60 mm f/3,5-5,6 al prezzo di 2.499€: un'accoppiata versatile, soprattutto per coloro che realizzano sia video che foto e che hanno regolarmente bisogno di focali ampie.

La versione alternativa S5 IIX costa circa 100€ in più ma offre l'uscita video raw per registrare su un'unità SSD esterna. L'uscita video raw si può montare anche sulla S5 II ma ha un costo aggiuntivo e richiede l'aggiornamento al firmware più recente.



Riteniamo che la S5 IIX abbia superato la S5 II come migliore videocamera a questo prezzo e che abbia messo in ombra modelli popolarissimi come la Sony A7 IV.

Prezzo: 5/5

Panasonic Lumix S5 II: Specifiche

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Panasonic Lumix S5 II Sensore 24MP BSI CMOS full-frame (36 x 24mm) Video: 6K 30p (non croppati) / 4K 60p (con ritaglio 1.5x) Punti AF: Rilevamento ibrido di fase/contrasto a 779 punti LCD: 3-pollici angolazione variabile da 1.84m di punti Mirino: EVF OLED da 3.69m di punti Schede memoria. Doppia SDXC / SDHC UHS-II Connettività: Wi-Fi 5GHz, USB-C Raffica Otturatore elettronico a 30 fps / otturatore meccanico a 7 fps (C-AF) Dimensioni: 134.3 x 102.3 x 90.1mm Peso: 740g con batteria e scheda SD)

Panasonic Lumix S5 II: Design

Qualità costruttiva elevata

Le prese d'aria consentono di registrare video senza limiti

Lo schermo touch viene ostacolato dai cavi degli accessori

Abbiamo apprezzato particolarmente l'ottima qualità costruttiva della Lumix S5 II. È una fotocamera mirrorless compatta ma con un formato simile a quello delle reflex, comoda da tenere in mano per lunghi periodi e dall'aspetto robusto.

Tuttavia, non fatevi illusioni: nonostante il corpo relativamente piccolo e il prezzo modesto, alla S5 II non manca niente. Dispone di ogni singola ghiera di cui un fotografo esperto ha bisogno.

Ci sono tasti dedicati per le principali impostazioni di esposizione, ghiere di controllo e un joystick AF per effettuare regolazioni rapide dell'area AF. È presente anche un grande pulsante rosso lucido per avviare la registrazione video, oltre al tasto di scatto per le foto.

Dietro alle due porte rigide troviamo il jack per le cuffie, la presa per il microfono e i connettori USB-C e HDMI full-size che fanno della Luimix S5 II un'ottima opzione economica per la registrazione video professionale. Quando le porte sono occupate i cavi ostacolano i movimenti laterali dello schermo, anche se principalmente questo problema si verifica quando si collega il cavo HDMI per il monitor esterno.

Lo schermo è nitido e offre un set completo di controlli touch per la navigazione dei menu, la selezione dei punti di messa a fuoco e lo scatto, mentre il display del mirino è ben realizzato, con una risoluzione di 3,69 m di punti e una frequenza di aggiornamento elevata.

Le prese d'aria sono posizionate in modo ordinato su entrambi i lati della protuberanza del mirino e impediscono il surriscaldamento della fotocamera quando si sfruttano al massimo le funzioni di registrazione video. I tempi di registrazione video sono quindi limitati solo dalla capacità della scheda o dalla durata della batteria. Durante i test abbiamo registrato lunghe sequenze video e la S5 II ha svolto il suo compito senza problemi.

Ci è piaciuto molto il layout di visualizzazione delle impostazioni video, che include chiaramente le informazioni più utili come i livelli audio live, la velocità dell'otturatore, gli FPS, l'apertura e il profilo colore, con la possibilità di regolare il tutto con un semplice tocco dello schermo.

Nel complesso, non c'è molto di cui entusiasmarsi quando si parla del design convenzionale e squadrato dell'S5 II: non si può certo dire che sia bellissima da vedere, ma è una fotocamera ibrida efficace e completa che fa tutto ciò che serve, e lo fa anche bene.

Design: 5/5

Panasonic Lumix S5 II: caratteristiche e prestazioni

Stabilizzazione dell'immagine eccellente per i lavori a mano libera

Autofocus a rilevamento di fase - finalmente

Una tuttofare perfetta per la fotografia

C'è stato un tempo in cui Olympus (ora OM System) dominava nel campo della stabilizzazione dell'immagine, ma anche Panasonic ha fatto la sua parte. La stabilizzazione dell'immagine a 5 assi nel corpo macchina impiegata dalla S5 II fa un gran lavoro sui tempi di posa lenti e riduce efficacemente il tremolio moderato, per offrire rispettivamente dettagli nitidi e video fluidi.

Per il nostro test abbiamo usato l'obiettivo 20-60 mm a 20 mm abbassando continuamente la velocità dell'otturatore fino a trovare il punto di rottura della fotocamera: sorprendentemente, fino a 2,5 secondi l'immagine è rimasta nitida e definita, mentre a 3 secondi era la sfocatura dovuta alle vibrazioni della fotocamera si è fatta evidente. Ciò equivale a circa sei stop di stabilizzazione effettiva.

La Lumix S5 II dispone inoltre dell'Active IS che, a detta di Panasonic, interviene automaticamente quando rileva il movimento dell'utente ed è più efficace del 200% rispetto alla stabilizzazione dell'immagine presente sulla S5. Non possiamo quantificarlo come fa Panasonic, ma abbiamo provato provato la S5 II a mano libera e siamo rimasti sbalorditi dall'efficienza del suo stabilizzatore: si possono ottenere dei video super fluidi anche in movimento e non sono presenti ritagli dovuti all'intervento dell'IBIS, il che è un grande vantaggio.

Per quanto riguarda i video, la storica spina nel fianco di Panasonic è stata la sua insistenza nell'evitare l'autofocus a rilevamento di fase; questo fino ad ora. La Lumix S5 II è dotata di AF ibrido a rilevamento di contrasto per le foto e di un nuovissimo sistema a rilevamento di fase per i video. A giudicare dalla sua implementazione in questo caso, ci aspettiamo di vedere lo stesso sistema AF ibrido nelle future fotocamere mirrorless Panasonic, per lo meno in quelle per utenti avanzati.

L'AF a rilevamento di contrasto continua a essere estremamente rapido per le foto, con una vasta gamma di scelte per adattarsi allo scenario di ripresa, ma la sua velocità e la forte reattività di cui si fregia sono meno desiderabili per i video. Per fortuna l'AF a rilevamento di fase, una volta impostato in base ai propri gusti, è estremamente fluido per i video. Ad esempio, nelle "Impostazioni personalizzate AF" è possibile regolare manualmente la velocità e la sensibilità dell'AF (su un soggetto rilevato): impostando la velocità su "lento", gli spostamenti della messa a fuoco sono a dir poco burrosi.

Panasonic potrebbe sviluppare ulteriormente il sistema AF, adottando una gamma più ampia di soggetti per il tracking AF. Attualmente, la S5 II si limita a soggetti umani, viso/occhio o uomo+animale.

Inoltre, gli amanti degli scatti d'azione possono contare su una raffica da 7 fps (o 9 fps con AF singolo) con l'otturatore meccanico o di 30 fps utilizzando l'otturatore elettronico, con AF continuo. Si tratta di prestazioni di tutto rispetto, con raffiche che durano rispettivamente 300 e 130 fotogrammi (registrando in JPEG su una scheda UHS-II). Probabilmente si possono ottenere prestazioni migliori registrando su una scheda di memoria più veloce come la CFexpress, ma la S5 II accetta solo schede SD gemelle con supporto UHS-II. .

Caratteristiche e prestazioni: 4,5/5

Panasonic Lumix S5 II: Qualità delle immagini e dei video

Video 6K non croppato

Colori piacevoli

Possibilità di importare profili LUT personalizzati

I produttori di fotocamere adottano approcci molto diversi quando si tratta di qualità video: basti pensare a una rivale della S5 II come la Sony A7 IV. Panasonic ha optato per video 6K / 30p a risoluzione più elevata - non ritagliati con risoluzione 5952 x 3968 pixel o ritagliati in formato 16:9 (5952 x 3136 pixel) - con registrazione a 10 bit in quasi tutte le opzioni di risoluzione e frame rate in formato MOV. Tuttavia, il video 4K di Sony ha un bitrate e una compressione superiori (quindi, in teoria, una qualità migliore), con ben 600 Mbps rispetto ai 200 Mbps della S5 II; inoltre è possibile effettuare riprese sia in ALL-I che in LONG GOP (la S5 II è limitata al LONG GOP). Entrambe le fotocamere impongono un crop Super 35 quando si riprendono video 4K /60p.

I file video di dimensioni eccessive sono la rovina dei creatori di contenuti indipendenti, in quanto difficili da trasferire e pesanti; quindi, a livello pratico, i file video molto più piccoli della S5 II sono più gestibili e consentono di effettuare riprese in 6K offrendo opzioni di ritaglio extra per l'output a 4K o inferiore.

Nel complesso la qualità video della S5 II è eccellente, con una gamma dinamica ampia e colori molto ricchi che possono essere facilmente abbinati a profili di altre marche di videocamere in post-produzione. Panasonic introduce per la prima volta il Real Time LUT, che consente di importare il proprio profilo colore LUT per la registrazione video interna, oltre a V-Log, Rec 709L e molti profili "Cinelike".

Anche la qualità delle immagini è ottima. La risoluzione di 24MP è la norma nel 2023 per una fotocamera full-frame di tutto rispetto, e la S5 II ha un eccellente controllo del rumore e della gamma dinamica. Potrete ottenere maggiori dettagli da una fotocamera a risoluzione più elevata come la Sony A7 IV, ma poche altre fotocamere in questa fascia di prezzo sono migliori della S5 II se si guarda alla qualità delle immagini.

Punteggio qualità immagine e video: 4,5/5

Conviene comprare la Panasonic Lumix S5 II?

Acquistatela se...

Girate molti video La Panasonic S5 II è un'ottima fotocamera ma brilla particolarmente nelle riprese video grazie alla registrazione 6K 30p non croppata, l'eccellente stabilizzazione dell'immagine e un set di completo di funzioni avanzate per le riprese.

Scattate foto per i social La Panasonic Luimix S5 II è in grado di registrare video non croppati in formato 3:2, il che significa che non ci sono inutili perdite di dettagli quando si riprende in formati più stretti rispetto allo standard industriale 16:9. Dato che la maggior parte dei contenuti social, come i video di Instagram, sono in formato verticale 9:16, la S5 II è una fotocamera perfetta per chi si occupa di contenuti destinati ai social media.

Vi piace lavorare a mano libera L'eccellente stabilizzazione dell'immagine, l'introduzione dell'autofocus a rilevamento di fase e un corpo leggero e resistente fanno della Lumix S5 II una fotocamera ideale per le riprese a mano libera.

Non acquistatela se...

Girate spesso video al rallentatore La Lumix S5 II è in grado di produrre video di qualità eccellente, ma se si rallenta la velocità dei fotogrammi entrano in gioco alcune limitazioni. Ad esempio, il 4K/60p comporta un ritaglio di 1,5x che può essere limitante per le riprese "run-and-gun" in cui è spesso necessario un ampio angolo di ripresa.

Siete molto attenti al design La bellezza di una fotocamera è spesso soggettiva, ma lo stile reflex della S5 II, con i suoi angoli asimmetrici, non piace a tutti.

Non avete intenzione di girare video L'S5 II si rivolge maggiormente ai videomaker. Sebbene sia ottima anche per fare foto, probabilmente ci sono opzioni più sensate se non usate mai le funzioni video.

Swipe to scroll horizontally Panasonic Lumix S5 II Attributii Note Valutazione Prezzo Rapporto qualità prezzo imbattibile 5 / 5 Design Resistente, comaptta, affidabile 5 / 5 Prestazioni L'alba dell'autofocus di Panasonic 4.5 / 5 Qualità dell'immagine Immagini nitide, bei colori, ottimi video 4.5 / 5

Panasonic Lumix S5 II: Considerate anche

Se la nostra recensione della Panasonic Lumix S5 II vi ha fatto pensare ad altre opzioni, ecco altre tre fotocamere da considerare...

