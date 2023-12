Fujifilm X100R: cosa ci aspettiamo dall'erede della X100V?

Lurer du på hvilket kompaktkamera som er best for øyeblikket? Her er våre favoritter.

Sono passati quasi quattro anni dal lancio della Fujifilm X100V, la compatta stile retrò che ha conquistato i cuori dei fan di Fuji grazie a un un sensore di ottima qualità e un obiettivo fisso da 23mm capace di produrre scatti eccellenti.

Non a caso, ancora oggi è la nostra fotocamera compatta preferita e una delle migliori fotocamere da viaggio che si possano acquistare, il che rende ancora più allettante la prospettiva di un seguito.

Stando alle ultime indiscrezioni, Fujifilm sta per lanciare un nuovo modello della serie X100 che molto probabilmente si chiamerà "X100R". Inoltre ci sono diverse fonti convinte del suo arrivo all'inizio del 2024.

Per darvi una panoramica di ciò che potrebbe offrire la nuova arrivata di casa Fuji, abbiamo raccolto tutte le informazioni che attualmente circolano online sulla presunta X100R. Dalla data di uscita alle caratteristiche, di seguito andremo a snocciolare tutte le indiscrezioni che riguardano la prossima compatta Fujifilm.

Per completezza, abbiamo anche espresso il nostro giudizio su quali aggiornamenti riteniamo più probabili per la produzione e su quali funzionalità vorremmo vedere.

Fujifilm X100R: presunta data di uscita e prezzo

La Fujifilm X100V aveva un prezzo di partenza di 1.899€ e nel tempo ha conservato molto bene il suo valore, tanto che ancora oggi la si trova a cifre superiori ai 1.500€. Se si considera l'inflazione, il prezzo di listino è praticamente lo stesso della precedente X100F.

Se Fujifilm decidesse di seguire questa linea, la vociferata X100R potrebbe costare sui 1.800€, euro più euro meno. Ciò la collocherebbe saldamente nella fascia media delle mirrorless, accanto a modelli come la Nikon Z6 II. Potrebbe sembrare una cifra un po' esosa per una compatta di fascia alta, ma la grande popolarità della serie X100 - alimentata in parte dalle recenti tendenze di TikTok - consente un ampio spazio di manovra a Fuji che si trova nella condizione di poter "gonfiare" il prezzo.

Fujifilm X100V (Image credit: Future)

Vale anche la pena di notare che i prezzi di cui sopra sono puramente speculativi, in quanto non ci sono notizie certe sul costo della X100R al momento del lancio.

Per quanto riguarda la data di uscita, Fujirumors ha riferito che la X100R sarà disponibile "all'inizio del 2024", quindi tra gennaio e marzo (Q1). Questa ipotetica data di lancio, se confermata, corrisponderebbe a quella delle due X100 precedenti: la X100F è uscita a gennaio 2017, seguita dalla X100V nel febbraio 2020.

Per quanto riguarda il nome, molte fonti utilizzano la sigla X100R (derivata da roku, la parola giapponese per sei). Altre sostengono che il nome sia X100VI (dove il VI equivale al numero romano 6). Entrambe le ipotesi sono sensate, nessuna delle due è ancora confermata.

Fujifilm X100R: Design

Fujifilm X100V (Image credit: Future)

Ci sono alcune costanti che da sempre caratterizzano la serie X100 di Fuji: il design di ispirazione retrò e l'obiettivo primario fisso da 23 mm. Siamo fermamente convinti che anche per la X100R questi valori rimarranno invariati.

La serie X100 si è sempre distinta per la qualità costruttiva e l'eccellente maneggevolezza, con un gran numero di ghiere e tasti ad accesso diretto. È improbabile che questo cambi con la X100R, soprattutto in considerazione dello status di fotocamera cult di cui gode la X100V.

Quest'ultima ha visto l'introduzione di un touchscreen inclinabile che non ha compromesso in alcun modo lo stile retro della serie X100. L'evoluzione logica di questa interfaccia sarebbe un touchscreen completamente articolato: dato che le fotocamere X100 sono fatte su misura per scattare dal fianco, un display con angolo variabile offrirebbe ai fotografi di strada opzioni di inquadratura ancora più flessibili. Rimane da capire se un monitor di questo tipo possa essere integrato senza aumentare eccessivamente il volume del corpo macchina.

(Image credit: Future)

Tra gli aggiornamenti ipotetici c'è anche l'eventuale passaggio dalla lega di magnesio al titanio per la costruzione della scocca. In realtà, si tratta di un lusso che farebbe solo lievitare il prezzo, più che di una necessità. Da parte nostra preferiremmo che la X100R fosse dotata di un'impermeabilizzazione completa, senza la necessità di un filtro intorno all'obiettivo.

Fujirumors ha anche ventilato l'idea di un "nuovo" obiettivo per la X100R, anche se non è chiaro quale forma potrebbe assumere. Riteniamo altamente improbabile che Fuji si allontani dal formato consolidato di 23 mm f/2. È più realistico aspettarsi un obiettivo più luminoso o con nuovi elementi interni, quindi più nitido.

Fujifilm X100R: Sensore e prestazioni

Abbiamo descritto la X100V come "la migliore del suo genere" e la X100F come "la fotocamera perfetta per gli appassionati". La prossima fotocamera della serie X100 dovrà faticare parecchio per impressionarci nell'ambito delle prestazioni di imaging. Se c'è un punto cardine di cui siamo certi che da sempre caratterizza la serie X100 è il sensore APS-C di grandi dimensioni.

La X100V utilizzava lo stesso sensore X-Trans IV da 26,1 MP e lo stesso chip X-Processor 4 della X-T4. Se la X100R dovesse seguire l'esempio e prendere in prestito il sensore della X-T5 (e, per estensione, della X-H2), questo comporterebbe un salto significativo in termini di risoluzione, che arriverebbe a 40,2 MP - la più alta mai vista in una fotocamera della serie X100. Questo darebbe alla X100R un enorme potenziale di ritaglio per un modello così compatto.

Esiste però un'alternativa. Fuji potrebbe attenersi ai 26 MP dalla X100V e dotare la X100R del sensore APS-C da 26,1 MP della X-H2S. In combinazione con il processore X-Processor 5 (di cui è praticamente certo che sarà dotato), si otterrebbero notevoli vantaggi in termini di velocità di scatto a raffica e di prestazioni della messa a fuoco automatica, anche se la X100V è tutt'altro che lenta.

(Image credit: Future)

Abbiamo già visto sensori impilati in compatte di qualità, in particolare nella Sony RX100 VII. Ma si trattava di un sensore da 1 pollice, non di un APS-C, quindi la X100R rappresenterebbe un'innovazione in quest'ambito. Il punto interrogativo riguarda il costo: la X-H2S si colloca ad un livello superiore rispetto alla serie X100 in termini di prezzo, e i sensori APS-C impilati di solito sono tutt'altro che economici. Potrebbe quindi essere irrealistico aspettarsi che Fuji inserisca la stessa tecnologia nella X100R.

In ogni caso, entrambi i sensori sono molto interessanti. Ognuno di essi offrirebbe un'esperienza di ripresa mai vista prima in una compatta portatile di qualità superiore.

Per quanto riguarda i video, la serie X100 è sempre stata incentrata sulla fotografia. Quindi non ci aspetteremmo che la X100R abbia capacità 6K o 10-bit 4:2:2 interne. Detto questo, un miglioramento delle credenziali video gioverebbe molto alla X100R, soprattutto in un'epoca in cui la creazione di contenuti è così inflazionata. Se la X100V era limitata a 4K / 30 fps, la X100R dovrebbe perlomeno raggiungere i 60 fps alla stessa risoluzione.

Fujifilm X100R: Funzioni

Un altro segno distintivo che da sempre caratterizza da sempre la serie X100 è il mirino ibrido, che consente di passare da un mirino ottico tradizionale a un moderno EVF. Si tratta di un ingegnoso trucco che colma il divario tra vecchio e nuovo, riflettendo l'approccio della fotocamera nel suo complesso. Ci aspettiamo di vederlo anche sulla X100R, ma con alcune modifiche.

L'EVF da 3,69 milioni di punti della X100V è già eccellente e dubitiamo che avrà una risoluzione maggiore sulla X100R. Speriamo invece di vedere l'ingrandimento dell'EVF migliorato a 0,7x, rispetto ai 0,66x della X100V.

Una caratteristica assente da tutte le fotocamere della serie X100 è la stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo macchina. Finora, per scattare foto nitide con una X100 bisognava affidarsi al selettore di velocità dell'otturatore/ISO e all'apertura rapida dell'obiettivo. L'unica cosa che potrebbe cambiare questo approccio è una maggiore attenzione ai video, dove la stabilizzazione diventa più importante per le riprese a mano libera. Per ora, non c'è alcuna indicazione dell'eventuale presenza di un sistema IBIS sulla X100R.

Tra le novità gradite ci sarebbe anche una batteria più grande che non condizioni le dimensioni generali del corpo macchina, come avvenuto per la X100V. Sappiamo che Fujifilm è capace di tali imprese visto che è riuscita a migliorare la durata della batteria nella recente X-S20 partendo da una cella simile a quella della X-S10.

(Image credit: Future)

Le modalità di simulazione della pellicola sono un'altra caratteristica consolidata della famiglia X100 e ci aspettiamo che con la X100R arrivino nuovi effetti.

Grazie all'X-Processor 5, la X100R beneficerà anche delle funzioni AF basate sul deep learning già viste sulla Fujifilm X-S20. Questa volta però potrebbe esserci il rilevamento dei soggetti che comprende animali, veicoli e altro ancora.

Unito all'algoritmo di previsione migliorato che si trova anche sulla X-S20, questo sistema faciliterebbe ampiamente la messa a fuoco di diversi soggetti. Sarebbe anche il riflesso finale della X100R come fotocamera che celebra il vecchio e il nuovo, proponendo un autofocus AI all'avanguardia in un corpo ispirato all'era analogica.

Qualunque sia la forma che assumerà la X100R, è senza dubbio una delle fotocamere più attese del 2024.