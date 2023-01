Nvidia RTX 4070 Ti vs AMD RX 7900 XT : quelle est la meilleure carte pour les gamers ?

Avec la sortie de la Nvidia RTX 4070 Ti, la bataille entre Nvidia et AMD est maintenant lancée dans le segment plus "abordable" des cartes graphiques gaming, et les joueurs ont deux excellentes options parmi lesquelles choisir avec la Nvidia RTX 4070 Ti et l'AMD RX 7900 XT.

Les deux cartes offrent des performances de jeu exceptionnelles, et leur prix sur le marché se situe aux alentours des 1 000€ même si l'AMD RX 7900 XTX s'affiche pour l'instant avec une centaine d'euros en plus.

Cela reste néanmoins beaucoup plus abordable que le prix des RTX 4090 et la RTX 4080 de Nvidia qui dépassent largement les 1 000 €.

Inutile de dire que les prix des cartes graphiques ont été follement gonflés ces dernières années. En tant que telles, les RTX 4070 Ti et RX 7900 XT ne manqueront pas d'attirer l'attention des consommateurs grâce à leurs excellents niveaux de performance et à un prix qui revient dans une gamme de prix plus accessible pour la plupart d'entre nous.

Et maintenant que nous avons testé de manière approfondie la RTX 4070 Ti et la RX 7900 XT, nous pouvons vous dire que le choix sera plus difficile que ce que l'on pourrait croire.

Heureusement, vous trouverez ici les résultats de plusieurs jours de tests pour vous aider à trouver la meilleure carte graphique en fonction de vos besoins et de votre budget, qu'il s'agisse de jeux, de performances créatives ou simplement du meilleur rapport qualité-prix.

Nvidia RTX 4070 Ti vs RX 7900 XT : les prix

En ce qui concerne le prix de ces deux cartes, cela ne se résume pas à regarder leur prix de vente conseillé.

Toutes les meilleures cartes graphiques sont fabriquées par plusieurs partenaires, ce qui signifie qu'il existe deux ou trois variantes par GPU et par fabricant, avec des solutions de chauffage différentes, des vitesses d'horloge de boost différentes et d'autres modifications marginales du GPU de base.

Cela signifie généralement que les cartes tierces sont plus chères que la version de référence publiée par AMD ou Nvidia (Founders Edition) lors du lancement de la carte. Ces versions vendues par AMD ou Nvidia à leur prix de vente déclaré ne sont cependant pas toujours simples à trouver en ligne. De plus, leur prix de départ peut changer en cours de route car les deux fabricants de puces sont libres de modifier leur tarif à tout moment, mais cela reste un repère important lorsque l'on parle de prix.

Malheureusement, Nvidia ne propose pas de Founders Edition pour la RTX 4070 Ti. Cela signifie que même si la RTX 4070 Ti a un prix conseillé de 899€, même s'il n'est pas toujours facile de la trouver à ce prix.

AMD, dans le même temps, a produit sa propre carte de référence pour la Radeon RX 7900 XT, avec le même prix de vente conseillé de 899€, ce qui signifie que peu importe combien les fabricants tiers comme XFX et Gigabyte facturent leurs variantes du GPU RX 7900 XT, il y aura toujours au moins une carte graphique qui se vendra au prix conseillé.

Les différences de prix sont au final assez réduites mais la RTX 4070 Ti de Nvidia obtient un léger avantage.

Gagnant : Nvidia RTX 4070 Ti

Nvidia RTX 4070 Ti vs RX 7900 XT : design

L'AMD Radeon RX 7900 XT se distingue de la RTX 4070 Ti par de nombreuses caractéristiques, allant même au-delà du fait qu'il existe une carte de référence d'AMD et aucune de Nvidia.

En ce qui concerne les cartes tierces, leur design dépend de la marque du fabricant, il n'y a donc pas grand-chose à dire à leur sujet. Signalons cependant que la carte de référence pour l'AMD RX 7900 XT est sensiblement plus petite que la RTX 4070 Ti typique, comme la version Asus Tuf Gaming que nous avons reçue pour le test.

(Image credit: Future)

Au-delà de ça, la différence majeure entre les deux cartes est l'entrée d'alimentation 12VHPWR sur la RTX 4070 Ti, alors que la RX 7900 XT utilisait des connecteurs doubles à 8 broches qui sont la norme pour tous les fabricants d'alimentation.

Nous avons quelques inquiétudes concernant les connecteurs 12VHPWR qui ont endommagé certaines cartes graphiques RTX 4090.

Il pourrait s'agir d'une simple erreur de l'utilisateur, l'explication officielle de Nvidia étant que les connecteurs n'étaient pas complètement insérés dans la carte, ce qui a entraîné une mauvaise connexion avec les broches. En résumé, assurez-vous d'entendre un clic lorsque vous insérez un connecteur d'alimentation dans votre carte graphique afin de vous assurer que le connecteur est correctement et entièrement connecté.

Mais le problème semble pour l'instant limité à RTX 4090 puisque nous n'avons pas entendu parler de problèmes similaires avec la RTX 4080.

Néanmoins, l'ajout d'un câble adaptateur pour alimenter trois connecteurs à 8 broches dans un seul connecteur 12VHPWR pour utiliser la Nvidia RTX 4070 Ti va encore mettre au défi vos compétences en gestion de câbles.

Si vous avez un nouveau bloc d'alimentation livré avec des câbles 12VHPWR qui s'alimentent directement dans le bloc d'alimentation, ce ne sera pas un problème, et cela pourrait même faciliter la gestion des câbles.

Si vous n'avez pas de nouveau bloc d'alimentation, l'AMD RX 7900 XT sera tout simplement plus facile et plus directe à utiliser. Entre la taille plus petite de la Founders Edition et le besoin de seulement deux câbles au lieu de trois pour la RTX 4070 Ti, la RX 7900 XT va être beaucoup plus facile à installer à l'intérieur de votre boîtier, surtout si l'espace est limité.

Gagnant : AMD RX 7900 XT

Nvidia RTX 4070 Ti vs RX 7900 XT : performances

En ce qui concerne les performances, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux cartes dans l'ensemble, bien que la RTX 4070 Ti de Nvidia soit beaucoup plus performante en matière de ray tracing tandis que la RX 7900 XT d'AMD est plus performante en matière de rastérisation.

Swipe to scroll horizontally Synthetic BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 TI AMD RX 7900 XT DIFFERENCE 3DMark Speedway 5,437 5,077 -6.62% 3DMark Port Royal 14,145 13,644 -3.54% 3DMark Timespy Extreme 9,566 10,335 8.03% 3DMark Timespy 19,894 21,239 6.76% 3DMark Firestrike Ultra 13,669 16,333 19.49% 3DMark Firestrike Extreme 25,347 28,935 14.15% Performance moyenne 14,676 15,927 8.52%

Dans les benchmarks synthétiques, la Nvidia RTX 4070 Ti fait un meilleur travail avec 3DMark Speedway et 3DMark Port Royal, mais pour Timespy et Firestrike (même à 4K), la RX 7900 XT se détache vraiment. La RX 7900 XT est donc environ 8,5 % plus rapide que la RTX 4070 Ti.

Swipe to scroll horizontally Creative BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 TI AMD RX 7900 XT DIFFERENCE Blender 3.4.0 Monster 3,715 1,567 -57.82% Blender 3.4.0 Junkshop 1,665 814 -51.11 Blender 3.4.0 Classroom 1,848 737 -60.12 PugetBench for Premiere Pro 845 719 -14.91 PugetBench for Photoshop 1,007 1,023 1.59 HandBrake (4K to 1080p, FPS) 57 56 -1.75 Performance moyenne 1,816 972 -46.48

En termes de charges de travail de contenu créatif, Nvidia conserve vraiment son avantage. Elle bat à plate couture la RX 7900 XT dans le benchmark de Blender, mais elle a l'avantage ici de Blender Cycles - la charge de travail que ces benchmarks testent - qui est optimisée pour le jeu d'instructions CUDA de Nvidia. AMD n'utilise pas CUDA, mais a déclaré qu'il travaillait avec Blender pour optimiser la prochaine version 3.5.0 de Blender pour les cartes AMD, de sorte que cet inconvénient pourrait ne pas être aussi marqué dans les mois à venir.

En ce qui concerne l'édition vidéo, la Nvidia RTX 4070 Ti offre des performances supérieures de 15 % avec Adobe Premiere, mais AMD est légèrement plus performant avec Adobe Photoshop, qui utilise la rastérisation. La différence avec le handbrake est très légère, cependant, avec la RX 7900 XT qui obtient 56 images par seconde contre 57 pour la RTX 4070 Ti. Il s'agit d'une charge de travail plus dépendante du CPU, les deux cartes ne font que compléter le CPU plutôt que de faire le gros du travail.

En fin de compte, la RTX 4070 Ti est tout simplement la meilleure carte graphique pour les créatifs actuellement.

Swipe to scroll horizontally Gaming (FPS, paramètres graphiques maximum, pas de DLSS/FSR) BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 TI AMD RX 7900 XT DIFFERENCE Metro Exodus (No RT) `79 86 8.96% Metro Exodus (Ultra RT) 50 40 -20.19% F1 2022 Dubai (Wet) (Min RT) 140 167 19.29% F1 2022 Dubai (Wet) (Max RT) 54 54 0.00% Total War: Warhammer III 53 59 11.32% Cyberpunk 2077 (No RT) 50 35 -30.43% Cyberpunk 2077 (Psycho RT) 22 15 -31.82% Dirt 5 (RTX off) 109 129 18.35% Dirt 5 (RTX on) 94 104 10.64% Hitman 3 Dubai (No RT) 135 160 18.52% Hitman 3 Dubai (Max RT) 36 30 -16.67% Tiny Tina's Wonderland 104 105 0.96% Shadow of the Tomb Raider 50 46 -8.00% Performances moyennes 74 77 4.95%

Ces cartes se destinent avant tout aux joueurs plus qu'aux professionnels, c'est pourquoi nous les avons testées sur une série de jeux avec et sans le ray tracing, afin d'obtenir la meilleure vue d'ensemble des prouesses de ces cartes en matière de jeu. Les deux cartes sont capables de s'attaquer aux jeux 4K sans problème, et peuvent facilement dépasser les 60 fps sans ray tracing en modifiant légèrement les paramètres.

Comme c'était le cas dans les benchmarks synthétiques, la plus grande force de la Nvidia RTX 4070 Ti est sa performance en ray tracing, ce qui n'est pas une surprise. La 4070 Ti possède des cœurs RT de troisième génération, alors que la RX 7900 XT n'en est qu'à sa deuxième génération de ray tracing. Néanmoins, les performances de ray tracing de la RX 7900 XT sont à des années-lumière de celles de la RX 6900 XT.

Sans le ray tracing, la RX 7900 XT dépasse généralement la RTX 4070 Ti, et parfois de beaucoup. Dans la plupart des cas, aucune des deux cartes n'obtiendra de grandes performances en ray tracing (du moins pas sans DLSS/FSR), et la plupart des jeux n'ont même pas de ray tracing en option, donc il y a des chances que la RX 7900 XT soit simplement plus adaptée à la plupart des jeux.

Ceci est particulièrement vrai si vous jouez en 1440p ou moins. Tous nos tests étaient en 4K, mais la RX 7900 XT a 8 Go de VRAM de plus que la RTX 4070 Ti, et même si la RTX 4070 Ti a une mémoire plus rapide, la RX 7900 XT a toujours un plus grand bus de 320 bits par rapport au bus de 192 bits de la RTX 4070 Ti.

Ce facteur, auquel s'ajoute un pool de VRAM beaucoup plus important, donne à la RX 7900 XT un net avantage lorsqu'il s'agit de petits fichiers de texture utilisés en 1440p et 1080p, ce qui se reflète dans les performances supérieures de la RX 7900 XT dans 3DMark Timespy et 3DMark Firestrike, qui sont tous deux des benchmarks 1080p. Cela signifie également que les fichiers de texture beaucoup plus volumineux seront plus faciles à gérer, car il y a beaucoup plus de place en mémoire pour une taille de fichier double de celle d'une texture 4K, ce qui représente un obstacle pour la RTX 4070 Ti.

Ajoutez à cela la sortie DisplayPort 2.1 de la RX 7900 XT, par opposition au DisplayPort 1.4 de la RTX 4070 Ti, et vous obtenez une carte graphique bien mieux positionnée pour les jeux 8K dans les prochaines années, ce que la Nvidia RTX 4070 Ti ne pourra jamais faire.

La RTX 4070 Ti sera toujours plafonnée à 60 Hz pour la vidéo 8K, tandis que la RX 7900 XT sera capable de 165 Hz pour la vidéo 8K. Ce seul fait la place devant la RTX 4070 Ti, car cela signifie qu'il y a des choses que la RX 7900 XT peut faire que la RTX 4070 Ti ne peut pas faire, et ces choses ne sont pas si loin dans le futur.

Enfin, il y a eu des préoccupations de longue date sur le support des pilotes d'AMD pour ses cartes, qui ne sont pas mis à jour aussi souvent que ceux de Nvidia, de sorte que certains jeux ou applications pourraient ne pas fonctionner aussi bien sur la RX 7900 XT lors de leur sortie initiale. Mais nous n'avons rencontré aucun problème avec les pilotes au cours de nos tests sur l'une ou l'autre carte, donc les deux semblent être très stables dans l'ensemble.

Swipe to scroll horizontally Moyennes finales des performances CATEGORIES NVIDIA RTX 4070 TI AMD RX 7900 XT DIFFERENCE Benchmarks synthétiques 14,676 15,927 8.52% Benchmark créatifs 1,816 972 -46.78% Benchmark Gaming 74 77 4.95%

Swipe to scroll horizontally Moyenne des performances finales 5,522 5,658 2.61% Points finaux/dollar (prix conseillé) 6.911 6.294 -8.93%

En fin de compte, la RX 7900 XT gagne sur toute la ligne, et ses performances de jeu sont souvent meilleures que celles de la RTX 7900 XT, et la différence en 4K n'est pas si importante au final.

De plus, si l'on prend en compte le prix de vente conseillé de ces cartes, la RTX 4070 Ti offre un bien meilleur rapport qualité-prix pour le moment, ainsi que le DLSS 3 qui peut améliorer considérablement les taux d'images dans les jeux. AMD dispose de FSR et RSR, mais la DLSS reste la meilleure technologie d'upscaling dans l'ensemble.

Cependant, la RX 7900 XT n'est pas en reste en ce qui concerne la 4K, et elle est mieux à même de gérer le contenu sub-4K et 8K que la RTX 4070 Ti. Donc si la RTX 4070 Ti fait une chose exceptionnellement bien (ray tracing 4K et upscaling), la RX 7900 XT peut faire ces choses aussi, tout en offrant de meilleures performances dans un an ou deux en 8K. Non, vous n'obtiendrez pas 165 fps sur Cyberpunk 2077 en 8K, mais Cult of the Lamb ? Overwatch 2 ?

Dans ce genre de jeux (si ce n'est pas ces jeux en particulier), vous serez certainement en mesure d'obtenir des framerates indécents en 8K avec les bons paramètres. Bien que la RTX 4070 Ti puisse également atteindre ces taux de trame, vous ne les verrez jamais grâce au DP 1.4, et donc l'utilité de la RTX 4070 Ti est beaucoup plus limitée à la 4K. Pour cette seule raison, nous devons opter pour la RX 7900 XT.

Gagnant : AMD RX 7900 XT

Laquelle devriez-vous acheter ?

Pour être honnête, ces deux cartes sont excellentes si vous recherchez uniquement des performances pour les jeux 4K. Si vous n'utilisez jamais le ray tracing dans vos jeux ou si vous envisagez de passer à du contenu 8K, alors la RX 7900 XT est certainement le meilleur choix. Si le ray tracing est votre principale préoccupation, vous voudrez certainement opter pour la RTX 4070 Ti, comme vous devriez le faire si vous recherchez une carte graphique pour le traitement de contenu créatif à un prix "raisonnable".