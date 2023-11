La prochaine génération de téléviseurs OLED LG se dotera de meilleures capacités de jeu, rivalisant avec Samsung

À quelques semaines du CES 2024, les détails de certains nouveaux téléviseurs commencent à fuir - et ces téléviseurs incluent la gamme de TV OLED 2024 de LG. Si la base de données FreeSync d'AMD est exacte, il semble que nous puissions nous attendre à au moins une amélioration pour le jeu dans les téléviseurs OLED de la prochaine génération, qui s'appelleront très certainement LG B4, LG C4 et LG G4.

Selon la base de données, les LG C4 et LG G4 prendront en charge le VRR de 144 Hz sur HDMI. C'est plus que les 120 Hz des modèles actuels. Cela ne concerne pas les consoles de jeux - la PS5 et la Xbox Series X ne prennent pas en charge la fréquence 144 Hz - mais c'est une bonne nouvelle pour les joueurs sur PC qui disposent de l'une des meilleures cartes graphiques 4K pour en tirer parti. Cela permettra également aux téléviseurs LG de se rapprocher des téléviseurs Samsung, qui prennent déjà largement en charge les taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Il semble qu'AMD n'ait pas gardé sa base de données de certification aussi secrète que les fabricants le souhaiteraient. Selon FlatpanelsHD, la base de données de certification a été mise à jour avec les détails de la certification FreeSync Premium en septembre et octobre pour les modèles 48, 55 et 77 pouces. Ces modèles sont actuellement répertoriés dans la base de données avec un VRR de 40 Hz à 120 Hz pour le B4, le même pour le téléviseur LCD QNED85, et de 40 Hz à 144 Hz pour les téléviseurs LG C4 et G4. Comme vous pouvez le deviner d'après l'origine de cette fuite, nous nous attendons également à un support AMD FreeSync, mais les meilleurs téléviseurs LG l'ont déjà, alors que le support 144Hz est nouveau.

Les taux de rafraîchissement plus rapides ne sont qu'une partie du tableau des téléviseurs OLED 2024 de LG. Les médias coréens annoncent une nouvelle génération de l'excellent processeur vidéo et audio Alpha de LG, baptisé Alpha 10 et doté d'une puissante unité de traitement neuronal.

La grande question est de savoir si l'écran MLA OLED amélioré, actuellement utilisé dans le LG G3, sera à nouveau réservé à la gamme G, ou s'il apparaîtra dans le LG C4. Nous parions sur le fait qu'il sera exclusif au G4, mais nous gardons espoir - le C4 aura certainement besoin de quelque chose pour l'aider à battre le successeur du Samsung S90C ou du Samsung QN90C, parmi les meilleurs téléviseurs de l'année.

Nous en saurons plus sur ces téléviseurs et nous aurons la chance de les voir en personne au CES en janvier, sans aucun doute.