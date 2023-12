L'iPad nouvelle génération d'Apple pourrait être lancé en 2024

The next entry-level iPad from Apple – which will be the 11th generation of this particular device – hasn't appeared in 2023, but we just found out more about when the tablet might be showing up in 2024.

The report doesn't go into any detail about the specs and features we can expect from the 2024 iPad, or how much it might cost. However, we're not expecting any massive changes from the model that you can currently pick up today.

Le prochain iPad d'entrée de gamme d'Apple - qui sera la 11e génération de cet appareil - n'est pas apparu en 2023, mais nous venons d'en apprendre davantage sur la date à laquelle la tablette pourrait apparaître en 2024.

Selon un rapport de Nikkei Asia (via MacRumors), qui détaille les processus de production des partenaires d'Apple au Vietnam, nous pouvons nous attendre à un lancement de l'iPad 11e génération au cours du second semestre de l'année prochaine.

Selon des sources qui se sont confiées à Nikkei Asia, la vérification technique, qui fait partie du processus de contrôle de la qualité, est prévue pour la mi-février 2024. Le transfert des ressources pour les nouveaux produits au Viêt Nam est apparemment en cours.

Le rapport n'entre pas dans le détail des spécifications et des fonctionnalités que l'on peut attendre de l'iPad 2024, ni de son prix. Cependant, nous ne nous attendons pas à des changements massifs par rapport au modèle que vous pouvez acheter aujourd'hui.

Le timing est essentiel pour Apple

Pour rappel, l'iPad 10e génération a été lancé par le biais d'un communiqué de presse en octobre 2022. Avant cela, l'iPad 9e génération a été dévoilé lors d'un événement Apple en septembre 2021 - il a été annoncé en même temps que la série iPhone 13.

D'autres iPad sont parfois lancés en même temps que le modèle d'entrée de gamme, parfois non. L'iPad Air 5e génération, par exemple, a été dévoilé en mars 2022, en même temps que l'iPhone SE 3 et le Mac Studio.

Il est donc difficile de savoir avec certitude à quel mois l'iPad 10e génération sera présenté, même si les mois de septembre et d'octobre semblent être des paris raisonnables. Il est possible qu'il soit annoncé lors du même événement que l'iPhone 16.

L'actuel iPad 10e génération est doté d'un écran IPS LCD de 10,9 pouces, d'une résolution de 2360 x 1640 pixels et de la puce Apple A14 Bionic associée à 4 Go de RAM. Lors de son lancement, la tablette était vendue à partir de 589 €.