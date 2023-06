Test Tresorit, le service de stockage en ligne tourné vers la sécurité

Bien que Tresorit ne soit pas aussi complet ou aussi riche en fonctionnalités que certains de ses concurrents, il excelle dans ses protocoles de cryptage et dans la qualité de son logiciel client. Assurez-vous simplement que Tresorit dispose de tous les outils et options dont vous aurez besoin avant de vous inscrire.

L'entreprise suisse Tresorit se concentre sur deux aspects essentiels avec l'un des meilleurs services de stockage dans le cloud : la sécurité et la simplicité. Il s'installe sur vos ordinateurs et vos appareils mobiles, synchronise les fichiers depuis et vers le cloud et vous permet de partager des fichiers et des dossiers avec d'autres personnes en cas de besoin.

Son mode de fonctionnement ressemble beaucoup à celui de services tels que Dropbox ou SugarSync. Mais son interface utilisateur épurée et l'importance qu'il accorde à la protection de vos fichiers (il propose par exemple un chiffrement de bout en bout partout) en font un outil à prendre en considération, quels que soient vos besoins.

Tresorit : tarifs et forfaits

Tresorit propose un forfait gratuit de base : vous disposez d'un espace de stockage de 5 Go, ce qui n'est pas énorme, mais qui est comparable à celui offert par certains des meilleurs fournisseurs de services de stockage en ligne gratuits, notamment Microsoft OneDrive et Apple iCloud Drive. Cependant, ce compte limite la taille des fichiers à 500 Mo, ce qui est assez restrictif, même si c'est un compromis attendu pour un service à coût zéro.

Tresorit propose des tarifs pour les particuliers et les équipes professionnelles, ainsi qu'une offre gratuite, donc, appelée Basic avec 5 Go de stockage. Pour un stockage complet dans le cloud, après un essai gratuit de 14 jours, vous devrez payer en tant que particulier 11,99 € par mois pour 1 To de stockage (ou 9,99 € par mois pour un abonnement annuel) ou, en tant qu'indépendant, 29,99 € par mois pour 4 To (ou 23,99 € par mois pour un abonnement annuel.

Du côté des entreprises, les options sont les suivantes : 15 € par utilisateur et par mois pour 1 To chacun (seulement 12 € avec un engagement d'un an) ou 20 € par utilisateur et par mois pour 2 To (seulement 16 € avec un engagement d'un an). Les deux formules requièrent un minimum de trois utilisateurs.

Pour les grandes entreprises comptant au moins 50 utilisateurs, les plans Entreprise sont personnalisables, avec un volume de stockage évolutif en fonction des besoins de l'entreprise. Vous devez contacter Tresorit directement pour obtenir un devis personnalisé.

Les utilisateurs professionnels peuvent également ajouter le chiffrement de bout en bout des e-mails à l'aide de l'outil Tresorit pour la version de bureau de Microsoft Outlook - sous Windows uniquement. Cette option coûte 5 à 6,25 € supplémentaires par utilisateur et par mois, en plus de l'un des trois abonnements professionnels. On ne voit pas très bien ce que cet ajout pourrait faire de plus que les outils gratuits de cryptage des courriels pour Outlook tels que GpG4win, mais nous vous encourageons à faire vos propres recherches si vous souhaitez faire appel à cette fonction.

Tous les niveaux d'adhésion, y compris le module complémentaire de cryptage des courriels, peuvent donc être payés annuellement avec une substantielle réduction d'environ 20 %, un peu moins (environ 17%) pour la formule d'entrée de gamme.

Naturellement, cela représente le meilleur rapport qualité-prix pour les utilisateurs potentiels de Tresorit, et bien que les tarifs professionnels soient raisonnables, nous trouvons que les formules personnelles (indépendants inckus) sont un peu chères. L'offre personnelle de 1 To, par exemple, coûte plus cher que les 2 To proposés par iCloud Drive et d'autres grands noms.

Tresorit : interface

L'interface des différentes applications de Tresorit est certainement l'un des points forts du service. Les applications sont propres, modernes et vous n'aurez aucun mal à vous y retrouver. La visite guidée que vous obtenez lorsque vous ouvrez pour la première fois les applications clientes est très utile.

Nous avons initialement testé Tresorit sur macOS et avons constaté que la plupart des fonctionnalités pouvaient être contrôlées via le logiciel client, y compris l'activité des fichiers, le partage et les intégrations, mais la possibilité d'intégrer Tresorit dans le système de gestion de fichiers natif - Finder - a été très appréciée, contribuant à créer une expérience transparente avec laquelle les utilisateurs sont déjà familiers.

Lors de notre dernier test sur notre machine virtuelle Windows 11, l'application client a créé un volume virtuel monté, avec la lettre "T" comme il se doit. Vous pouvez ensuite placer des fichiers dans votre Root Tresor ou les télécharger via le logiciel client de bureau lui-même.

Les applications mobiles sont peut-être encore plus intuitives à utiliser que les programmes de bureau, et il y a clairement une ambiance de style Dropbox ici. Les fichiers sont accessibles rapidement et simplement, et peuvent être partagés en quelques clics. Si vous avez besoin d'une autre application pour télécharger automatiquement vos photos et vidéos mobiles sur le cloud, les applications pour Android et iOS sont également en mesure de le faire pour vous.

Un bouton permet d'activer et de désactiver les données mobiles, ce qui contribue à préserver votre budget, mais il n'y a pas d'avertissement automatique basé sur la taille des fichiers, contrairement à d'autres applications de stockage en ligne. L'accès à l'application par mot de passe ou biométrie ajoute un niveau de sécurité supplémentaire. Il peut s'agir d'un mot de passe différent de celui que vous utilisez pour vous connecter à l'appareil lui-même.

Il en va de même sur le web. Tout est simple et clair, mais facile à trouver et fonctionnel. Quelques options supplémentaires seraient les bienvenues, comme la possibilité de diffuser des fichiers multimédias directement à partir de l'interface web. Toutefois, dans l'ensemble, nous n'avons pas trop à nous plaindre. Si vous le souhaitez, les fichiers peuvent être conservés exclusivement sur le web plutôt que d'être synchronisés avec un ou plusieurs de vos appareils, ce qui vous permet de mieux contrôler la manière dont vous gérez le stockage local.

Tresorit : caractéristiques

En ce qui concerne les fonctionnalités de base, le logiciel client vous permet essentiellement de synchroniser n'importe quel fichier ou dossier depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile vers le cloud et inversement, dans les limites fixées par le type de compte que vous utilisez.

Vous pouvez également créer des "tresors" spécifiques à l'intérieur des applications : des collections de fichiers et de dossiers que vous souhaitez organiser, partager et distribuer comme un tout. Cela vous donne un peu plus de flexibilité si vous ne voulez pas vous en tenir à la structure de dossiers exacte qui existe déjà sur votre ordinateur, mais pour être honnête, nous ne nous imaginons pas l'utiliser beaucoup. Néanmoins, cette fonction pourrait être utile aux entreprises qui stockent des fichiers dans le cloud afin de préserver la sécurité des données. Par exemple, l'équipe de la comptabilité n'a pas besoin de voir les plans d'un projet top secret sur lequel travaille la R&D. Chaque section pourrait donc avoir son propre Tresor.

Les outils de collaboration en ligne sont assez puissants, offrant un accès aux titulaires de comptes Tresorit et aux non-titulaires de comptes, ainsi que la possibilité de créer un lien vers lequel d'autres personnes peuvent télécharger des fichiers. La formule "Basic" permet de définir un mot de passe pour accéder à un lien. Les formules payantes vous permettent d'affiner les paramètres de partage en spécifiant le délai d'expiration d'un lien (30 jours par défaut) ou le nombre de fois qu'un lien peut être ouvert (20 par défaut).

Les données des lecteurs en réseau et des lecteurs NAS peuvent être incluses dans votre sauvegarde en ligne, si nécessaire, et il existe également une prise en charge du versioning (les systèmes de contrôle des versions) des fichiers : cela signifie que vous pouvez revenir à des versions plus anciennes des fichiers plutôt qu'aux versions les plus récentes, si vous le souhaitez.

Cette fonction varie en fonction du contrat, les offres Entreprise haut de gamme bénéficiant de versions illimitées, l'offre pour particulier se contentant de 10 versions et les offres pro de 50 à 100 versions.

Bien qu'il existe une solution de synchronisation des fichiers qui fonctionne entre plusieurs personnes et plusieurs appareils - de sorte que tout le monde travaille toujours avec les dernières versions - il y a une collaboration limitée dans l'application, comme dans les alternatives telles que Dropbox et Google Drive. Il est vrai que Tresorit n'a peut-être pas autant de fonctionnalités que ses rivaux, mais d'après notre expérience, il couvre très bien les fonctions de base.

Tresorit : sécurité

Le chiffrement de bout en bout est l'une des fonctionnalités phares de Tresorit, tous les fichiers et métadonnées étant protégés par des clés de chiffrement générées de manière aléatoire et ne circulant jamais en clair. Les données sont protégées par un cryptage AES-256 et de nouvelles clés sont générées chaque fois qu'un fichier est modifié. Cela signifie, par exemple, que si vous retirez une personne d'un groupe de personnes ayant accès à un dossier, les clés de chiffrement de son appareil ne peuvent plus lire les fichiers de ce dossier.

Comme niveau de protection supplémentaire, les clients Tresorit appliquent un code d'authentification des messages (MAC) au contenu de chaque fichier, et ce code n'est détenu que par le client et les personnes avec lesquelles le fichier est partagé, mais il n'est pas conservé par Tresorit.

Le décryptage n'est possible qu'avec la clé de décryptage unique de l'utilisateur : même le personnel de Tresorit ne peut pas accéder à vos fichiers. Cette approche "aveugle" ou "sans connaissance" présente l'avantage que ni les pirates ni les forces de l'ordre ne peuvent accéder à vos fichiers ; mais si vous oubliez votre clé, elle est perdue à jamais.

Le blog de Tresorit cite un dicton bien connu dans le domaine de la sécurité de l'information : "La confiance, c'est bien, la vérification, c'est mieux". C'est ironique, car les applications clientes ne sont pas open source. En d'autres termes, si Tresorit rendait public le code source de ses applications, la communauté des codeurs pourrait vérifier que le chiffrement "de bout en bout" côté client fonctionne comme ils le disent.

En toute honnêteté, l'open sourcing d'un projet existant est une entreprise colossale. Tresorit a toutefois fait l'objet d'un audit de sécurité indépendant en 2019 par Ernst and Young, qui a eu accès au code source de la plateforme. Ils ont conclu que les données des clients étaient protégées de la manière dont Tresorit le prétendait.

Outre la sécurité zéro connaissance, l'authentification à deux facteurs est également incluse, pour une protection supplémentaire du compte du côté de l'utilisateur.

Tresorit : nos tests

Nous avons effectué trois tests clés, mesurant la vitesse de synchronisation de Tresorit, la récupération de fichiers et la gestion des versions.

Ces tests ont été effectués sur une machine virtuelle Windows 11 exécutant le logiciel de bureau Tresorit, la VM étant connectée à Internet via un serveur VPN. Nos tests de vitesse ont montré une vitesse de téléchargement moyenne de 70 Mbps.

Test 1 - Vitesse de synchronisation

Lors de nos premiers tests, nous avons constaté que les vitesses de chargement et de téléchargement à l'aide du logiciel de bureau macOS étaient médiocres par rapport à d'autres services d'accès au cloud. Lors de plusieurs tests effectués avec une vitesse de téléchargement minimale de 30 Mbps, le téléchargement de notre fichier de test de 1 Go a pris environ 30 minutes. Nous avons constaté que ce délai ne dépassait pas les cinq minutes sur d'autres sites.

Nos tests les plus récents ont été effectués avec une connexion ayant une vitesse moyenne de téléchargement de 70 Mbps. Le téléchargement des 22 fichiers (625 Mo au total) a pris un peu plus de 180 secondes. C'est beaucoup plus lent que d'autres grands fournisseurs de stockage en ligne comme Dropbox. En toute honnêteté, de nombreux facteurs peuvent influer sur la vitesse de téléchargement. Si les fichiers sont cryptés côté client avant d'être téléchargés, cela ralentira nécessairement les choses, tout en rendant vos données beaucoup plus sûres.

Nous sommes ravis de pouvoir voir la progression des téléchargements de fichiers individuels en passant la souris sur l'icône "Synchronisation". Nous avons également apprécié la possibilité de limiter l'utilisation de la bande passante dans les applications clientes, afin d'éviter de saturer la connexion web, ce que d'autres services proposent également.

Test 2 - Récupération de fichiers

Lorsque nous avons téléchargé notre dossier de fichiers de test, Tresorit a automatiquement créé un dossier correspondant dans le disque dématérialisé. Lorsque nous avons vérifié le lecteur T: monté sur notre appareil, il y avait également un raccourci vers l'emplacement du dossier sur le disque dur.

Nous avons supprimé le dossier d'origine, ce qui a conduit Tresorit à afficher une erreur indiquant Chemin perdu, bien que le client n'ait pas supprimé le dossier correspondant du cloud. Nous avons fait un clic droit sur le dossier du cloud contenant nos fichiers de test, mais la seule option était de "supprimer définitivement" le dossier. Les fichiers supprimés définitivement ne peuvent pas être récupérés.

Nous avons eu plus de plaisir à télécharger un seul de nos fichiers de test. Le MP3 en question a été synchronisé en quelques secondes et nous avons pu choisir de le supprimer plutôt que de l'effacer définitivement. Il est également très simple de cocher la case Afficher les fichiers supprimés dans le logiciel client pour restaurer un fichier.

En définitive, Tresorit semble parfait pour restaurer les fichiers supprimés, mais les dossiers sont définitivement effacés.

Test 3 - Historique des versions

Pour tester les options de versioning, nous avons téléchargé un fichier test, puis nous l'avons ouvert sur la machine locale et nous avons supprimé tout le texte à l'exception de l'introduction. Les modifications ont été automatiquement synchronisées sur le cloud.

Cependant, lorsque nous avons cliqué sur le fichier et choisi d'afficher les versions, le document original non modifié a été répertorié. Nous ne pouvions que télécharger le document, mais pas restaurer l'original comme c'est le cas avec d'autres fournisseurs de services en ligne tels que Dropbox.

Tresorit : verdict

Dans l'ensemble, nous avons trouvé que Tresorit est un service très sûr, très rapide et très fiable, avec des applications faciles à utiliser. Ses services de sauvegarde sont flexibles et sophistiqués, avec la possibilité de créer des groupes personnalisés de fichiers et de dossiers en dehors de la structure de dossiers de votre ordinateur principal.

Le cryptage de bout en bout et les mesures de sécurité annoncés sont de premier ordre. À première vue, il n'y a pas d'endroit plus sûr où placer ses données. Aussi impressionnant que soit le récent audit de sécurité indépendant, nous pensons toujours qu'un fournisseur de stockage en ligne qui met autant l'accent sur la sécurité devrait ouvrir ses applications côté client. Bien que cela ne puisse se faire du jour au lendemain, Tresorit pourrait suivre le modèle de Signal, selon lequel l'application est open source et accessible à tous, mais les développeurs n'acceptent pas les "pull requests" de la communauté. En d'autres termes, Tresorit garderait le contrôle sur le contenu exact du logiciel, qui ne serait pas le fruit d'un effort collectif.

Tresorit est également relativement cher pour la quantité de stockage en ligne que vous obtenez, limite le nombre d'appareils que vous pouvez utiliser et n'est pas livré avec certains des extras (comme les outils de collaboration) que ses rivaux offrent. Nous avons été impressionnés, mais ce n'est pas la solution de stockage en ligne qui conviendra le mieux à tout le monde et à toutes les entreprises.