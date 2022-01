Test MSI Summit E16 Flip 2-en-1

Le MSI Summit E16 Flip 2-en-1 en résumé

Le MSI Summit E16 Flip est un ordinateur portable professionnel destiné aux créateurs de contenu avant tout. Il intègre un processeur Intel Core i7, un GPU mobile Nvidia RTX 3050, la connectivité WiFi 6E, un SSD PCIe Gen 4 et un écran QHD+ de 16 pouces dans un format 2-en-1 appréciable. La charnière à 360 degrés de l'appareil vous permet de l'utiliser en mode tente ou de retourner complètement l'écran pour l'utiliser en mode tablette. Grâce à l'inclusion de la technologie MPP 2.0 et du stylet MSI primé avec 4 096 niveaux de sensibilité à la pression, les artistes numériques peuvent dessiner et prendre des notes sur l'écran tactile sans lui associer une tablette graphique séparée et encombrante.

Comme MSI a conçu le Summit E16 Flip en pensant aux vidéastes, photographes et designers, l'appareil dispose de nombreuses entrées, notamment deux ports USB 3.2 Gen 2 pleine taille, deux ports Thunderbolt 4, un lecteur de carte Micro SD et une prise audio. Vous pouvez également compter sur un capteur d'empreintes digitales et un interrupteur de confidentialité couvre la webcam pour les moments où vous ne faites pas de visioconférence. Le clavier rétroéclairé vous permet de travailler facilement dans des conditions de faible luminosité, mais le petit pavé numérique situé à gauche du clavier et le trackpad restent un peu étroits.

Prix et disponibilité

MSI propose trois configurations du Summit E16 Flip (A11UCT-005, A11UCT-006 et A11MT-073), en fonction de la quantité de stockage et de mémoire dont vous avez besoin. La plus basique est livrée avec un SSD NVMe de 1 To et 32 Go de RAM LPDDR4X pour 2 199,99 €. La classe intermédiaire comprend la même capacité de stockage mais deux fois moins de RAM, compromis en contrepartie duquel vous obtenez une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 - ce pour 400 € de plus. Le modèle le plus premium, lui, conserve la RTX 3050, les 1 To de stockage, récupère 32 Go de RAM au prix fort de 2 699,99 €. Les trois configurations peuvent être mises à niveau vers Windows 11.

(Image credit: Future)

Design

Contrairement à d'autres ordinateurs portables professionnels qui présentent des designs classiques et tentent de se surpasser sur la seule base des spécifications techniques, le Summit E16 Flip de MSI se démarque de la masse en basant son design sur le nombre d'or. Il y a de multiples clins d'œil à ce dernier, à commencer par l’écran 16:10 qui propose une séquence de Fibonacci comme fond d'écran - sans oublier la garniture dorée autour du trackpad et le logo MSI doré sur le capot de l'appareil.

(Image credit: Future)

Le Summit E16 Flip pèse 1,9 kg, avec une largeur de 35,86 cm, une longueur de 25,78 cm et une hauteur de 1,67 cm. MSI est même allé jusqu'à affirmer que ce modèle représente "l'ordinateur portable convertible de 16 pouces le plus fin du marché". Vous n’aurez en tout cas aucun mal à le transporter dans un sac à dos toute la journée.

(Image credit: Future)

En ouvrant le capot du Summit E16 Flip, on découvre la tête d’affiche de cet appareil : l'écran QHD+ de 16 pouces. Afin d'offrir aux créateurs une plus grande surface d'écran et de respecter la philosophie du nombre d’or, le Summit E16 flip est doté d'un format 16:10. Les bords des deux côtés s’avèrent assez fins tandis que le bord supérieur du PC se montre un peu plus grand car il abrite une webcam IR HD 720p équipée de quatre microphones et d'une fonction d'annulation du bruit.

(Image credit: Future)

Sur le côté gauche du Summit E16 Flip, vous bénéficierez d’un port HDMI ainsi que de deux ports USB-C qui offrent une connectivité Thunderbolt 4 et une charge rapide USB-Power Delivery. Si la webcam présente ici ne dispose pas d'un cache physique, un interrupteur de confidentialité se trouve également sur la gauche.

(Image credit: Future)

Le côté droit de l'appareil abrite deux ports USB 3.2 Type-A, un lecteur de carte Micro SD et une prise audio combinée qui peut servir à l’emploi de votre casque ou de vos écouteurs filaires.

(Image credit: Future)

Le Summit E16 Flip dispose enfin d'un clavier rétroéclairé de 84 touches. Cependant, MSI a dû faire quelques compromis pour placer le pavé numérique sur le côté droit. Les touches numériques, les touches directionnelles et la touche shift sont toutes un peu plus petites, mais au moins il y a une deuxième touche entrée à côté des touches directionnelles. Sous le clavier, vous disposez d’un trackpad assez petit avec une bordure dorée et un lecteur d'empreintes digitales.

(Image credit: Future)

Caractéristiques principales

Spécifications techniques Voici la configuration du MSI Summit E16 Flip évaluée par notre rédaction : CPU : Intel Core i7 1195G7

GPU : Nvidia RTX 3050

RAM : 32 Go LPDDR4X

Ecran : 16 pouces QHD+ (2560 x 1600) 16:10

Stockage : 2 To (SSD NVMe)

Ports : 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB-C avec Thunderbolt 4 (Power Delivery), 1 x HDMI, lecteur micro SD, prise jack

Connectivité : Intel 9461, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Poids : 1,9 kg

Dimensions : 358 x 257 x 16,7 mm

Batterie : 82 Whr

Comme le Summit E16 Flip est conçu pour les créatifs, les trois configurations de l'appareil sont équipées d'un processeur Intel Core i7 (1195G7) cadencé à 2,9 GHz qui peut être boosté jusqu'à 5 GHz en mode Single Core Turbo avec Intel Turbo Boost Max 3.0. Si le modèle standard peut compter sur une puce graphique intégrée Intel Iris Xe, les deux autres options sont mises admirablement à niveau avec un GPU mobile Nvidia GeForce RTX 3050 composant avec 4 Go GDDR6. En termes de connectivité, le Summit E16 Flip est doté du support Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 grâce à l'inclusion d'un adaptateur sans fil Intel Killer AX1675 (2x2).

L'écran QHD+ de 16 pouces est sensible au toucher et peut détecter 10 entrées tactiles différentes. L'écran se dote par ailleurs de la technologie MPP2.0 et possède 4 096 niveaux de sensibilité à la pression lors de l'utilisation du stylet MSI inclus. En plus d'être le premier stylet de MSI, le MSI Pen a remporté un prix en tant que meilleur périphérique et accessoire informatique au CES 2021. Si vous pouvez exploiter le stylet en mode ordinateur portable, la charnière à 360° du Summit E16 Flip vous permet de retourner complètement l'écran et de l'utiliser comme un grand bloc-notes pour dessiner, encrer vos croquis ou prendre des notes.

Même avec un appareil aussi fin et léger, MSI a réussi à intégrer une batterie de 82 Whr qui, selon la société, est capable de tenir 11 heures sur une seule charge. Dans nos tests en conditions réelles, nous avons réussi à obtenir un peu moins de huit heures d'autonomie avec une luminosité réduite et une configuration fonctionnant en mode performance. Toutefois, si vous êtes à court de batterie lorsque vous êtes en déplacement, l'adaptateur d'alimentation 90W à charge rapide, relativement petit, peut prolonger l'autonomie du Summit E16 Flip de 2,5 heures. Avec un chargement de 15 minutes seulement.

(Image credit: Future)

Performances et prise en main

Avec un processeur Intel Core i7 de 11e génération, un GPU mobile Nvidia RTX 3050 et un SSD PCI-E Gen 4, le Summit E16 Flip offre plus qu'assez de puissance pour la plupart des tâches créatives telles que la retouche photo, l’édition de vidéos 4K, la conception et la modélisation en 3D, et bien d’autres applications gourmandes.

Lors de nos tests pratiques, nous avons trouvé que le Summit E16 Flip demeurait très rapide et réactif pour les tâches bureautiques et la navigation web. Le clavier rétroéclairé s’avère suffisamment lumineux pour vous permettre de travailler la nuit ou dans des zones peu éclairées. Ses touches, bien qu'un peu molles, possèdent une course décente. Il a fallu un certain temps pour s'habituer à la petite touche shift de droite et nous avons trouvé que les touches numériques se révélaient moins pratiques pour éditer des tableurs Excel. De même, le trackpad fonctionne bien et apparaît suffisamment large, mais compte tenu de la taille de l’ordinateur portable, il aurait pu être élargi, car il reste beaucoup d'espace entre le clavier et lui.

Le stylet MSI inclus comporte deux boutons à sa base ainsi qu'un bouton Bluetooth à l'arrière qui peut même être utilisé comme une télécommande lors de présentations. Il sert prioritairement à dessiner et écrire sur l'écran sans l'appairer, mais il se révèle facile de paramétrer l’action principale lié au bouton supérieur - ce en appuyant dessus et en le maintenant enfoncé pour faire apparaître l'application MSI Pen Control. Application qui vous invite à définir deux actions possibles (en fonction que vous exerciez une ou deux pressions sur le bouton).

(Image credit: Future)

Comme MSI nous a aussi envoyé son écran professionnel Modern MD271QP, nous avons évalué le Summit E16 Flip avec son support. Nous avons pu aisément disposer d’une surface d’écran plus large en connectant le moniteur via Thunderbolt 4. Tout en chargeant l'appareil en même temps.

Faut-il acheter le MSI Summit E16 Flip ?

Achetez-le si…

Vous recherchez un ordinateur portable polyvalent avec prise en charge de stylet

Non seulement le Summit E16 Flip est livré avec le stylet MSI qui se fixe magnétiquement sur le côté de l'ordinateur portable, mais comme l'appareil est doté du Microsoft Pen Protocol 2.0 (MPP 2.0), vous pouvez également utiliser un stylet compatible (comme celui de la Microsoft Surface) en secours.

Vous avez besoin d’une surface d’écran plus vaste

Comme l'écran QHD+ de 16 pouces du Summit E16 Flip a un rapport d'aspect de 16:10, cela signifie que vous aurez encore plus de surface d'écran pour travailler sans avoir à lui associer un moniteur plus grand.

Ne l'achetez pas si…

Vous préférez investir dans un PC portable gamer

Bien que toutes les configurations du Summit E16 Flip comprennent une Nvidia RTX 3050, le GPU de cet ordinateur portable est davantage axé sur la productivité et l'exécution de logiciels créatifs comme Photoshop. Vous pouvez toujours l'utiliser pour exécuter des jeux légers, mais vous devrez peut-être baisser la résolution pour obtenir des taux d'images plus élevés dans les jeux AAA les plus récents.

Il vous faut un pavé numérique standard et un pavé tactile plus grand

L'inclusion d'un clavier complet sur le Summit E16 Flip est un ajout bienvenu, mais les touches numériques plus petites peuvent rendre les choses difficiles pour vous si vous passez beaucoup de temps à travailler avec des tableurs. Dans le même temps, le pavé tactile est suffisamment large mais la hauteur réduite peut rendre l'utilisation des gestes multitouches de Windows un peu plus complexe.