Test MSI Raider GE76 (2022)

Le MSI Raider GE76 est un PC portable gamer absolument exceptionnel, équipé du matériel le plus puissant qui soit, sans aucune contrainte. Vous n'aurez pas à vous embarrasser de performances limitées juste parce que vous avez besoin de portabilité. Cependant, il est extrêmement lourd et, pour une raison curieuse, il vous marie à Norton Antivirus. Ces prérequis mis sur la table, il est incontournable pour les joueurs exigeants.

Pendant des années, le MSI Raider GE76 a été un excellent ordinateur portable de jeu, intégrant les derniers composants Intel et Nvidia en date. En 2022, avec le lancement des processeurs Intel Alder Lake de 12e génération et de la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, nous disposons d’un ordinateur portable capable de concurrencer les meilleurs PC gamer, sans trembler. Son avantage ? Il tient dans un (grand) sac à dos.

Bien que la puissance élevée de cet ordinateur portable gaming signifie qu'il ne repose pas sur l’autonomie la plus généreuse du marché – il vous faudra compter cinq heures d’utilisation sans fil - c'est l'un des premiers PC portables gamer 4K qui mérite cette étiquette. En fait, grâce au DLSS activé, il ne devrait avoir aucun problème à faire tourner Cyberpunk 2077, avec des paramètres élevés en 4K et le ray tracing opérationnel. Mais comme il s'agit d'un écran Full HD 1080p 360 Hz, toute cette puissance reste plutôt destinée à offrir une expérience de jeu la plus fluide possible.

Une telle puissance a un prix. La configuration que nous avons examinée est composée d’un processeur Intel Core i9-12900HX, 32 Go de RAM et une Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Elle vous coûtera la somme colossale de 4999€. C'est beaucoup d'argent pour un ordinateur portable, mais c’est le prix à payer pour une machine titanesque facilement transportable.

Prix et disponibilité

Caractéristiques techniques Voici la configuration du MSI Raider GE76 évaluée par notre rédaction.

CPU : Intel Core i9-12900HK (20 coeurs, jusqu'à 5,0 GHz)

GPU : Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

RAM : 32 Go

Ecran : 17 pouces LED, 360 Hz, 3 ms

Stockage : 2 X SSD M.2 1 To

Ports : 3x USB-A,1 x USB-C avec Thunderbolt 4, 1 x USB-C avec DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x MiniDisplayPort, lecteur carte SD, combo audio jack

Connectivité : Killer WiFi 6E AX1675 (2x2 ), Bluetooth 5.2

Caméra : FHD 1080p

Poids : 2,5 kg

Dimensions : 397 x 283 x 25,9 mm

Le MSI Raider GE76 est disponible depuis février 2022, et est proposé à partir de 4499€ dans sa version impliquant un CPU Intel Core i7 de 12e génération, un GPU RTX 3080 Ti, 32 Go de RAM, 1 To de stockage, et un écran 360 Hz.

Cependant, le prix monte jusqu'à 5499€. Nous n'avons pas examiné cette configuration haut de gamme, comprenant le même GPU mais un CPU Intel Core i9 de 12e génération, 64 Go de RAM et 2 To de stockage.

C'est environ 500€ de plus que la configuration haut de gamme du modèle de l'année, bien que cela soit probablement dû au fait qu'il embarque une RTX 3080 Ti plus premium, plutôt que son équivalent non Ti. En raison de la conception robuste du châssis, vous obtenez des performances de jeu sans compromis, ce qui peut justifier la grande augmentation de prix. Surtout si vous voulez acquérir et lancer les meilleurs jeux AAA présents et à venir, sans avoir à vous soucier de la moindre mise à niveau dans un futur proche.

Design

Il suffit de jeter un coup d'œil au Raider GE76 de MSI pour se rendre compte qu'il s'agit d'un ordinateur portable entièrement pensé pour les gamers. Il y a beaucoup d'angles aigus, un couvercle gris métallisé et plus de ports qu'il n'en faut. Oh, et il y a la barre lumineuse RGB géante sur l'avant du clavier que nous n'arrivons pas à éteindre.

L'ordinateur portable ressemble à un tank, et il est construit comme tel. L'ensemble du châssis est en métal, du couvercle à la partie inférieure de l'ordinateur, où se trouvent toutes les ventilations. Le MSI Raider GE76 est sans aucun doute un modèle robuste qui peut résister aux coups, même si cela signifie qu'il s’avère assez lourd.

L'ordinateur a une épaisseur d'environ 2,50 cm et pèse plus de 3 kg, ce qui signifie qu'il se remarque lorsqu'il est dans votre sac. De plus, il faudra ajouter le chargeur, qui est loin d’être un poids plume, en plus d’être encombrant. Ainsi, bien que cet ordinateur soit nettement plus portable qu'une tour de jeu, il ne s'agit pas d'un objet que vous souhaiterez transporter tous les jours pour vous rendre au travail, à moins que vous n'ayez vraiment envie de faire du sport quotidiennement.

Toutefois, grâce à la taille de cet ordinateur portable, vous disposez d'un clavier complet avec pavé numérique. Il y a bien un sacrifice à faire pour l'intégrer dans ce châssis, les boutons du pavé numérique étant assez étroits. Il faut un peu de temps pour s'y faire, surtout si vous ne voulez pas toucher accidentellement la flèche droite lorsque vous voulez appuyer sur la touche 0, mais ce n’est qu’une question d’habitude.

Le clavier est également assez confortable pour taper, avec beaucoup de débattement. Il s'agit toujours de touches gomme, mais elles semblent beaucoup plus substantielles que sur la plupart des produits concurrents. Cependant, nous avons remarqué que la barre d’espace est hyper sensible. C’est très embêtant lorsque nous faisons du traitement de texte.

Malgré un clavier imposant, MSI a pu installer des haut-parleurs à sortie par le haut. Le son est excellent pour un ordinateur portable, et en écoutant Tear You Apart de She Wants Revenge, nous avons pu clairement entendre la guitare basse, même si tous les autres instruments (et même les voix) sont eux-mêmes très graves. Quant aux jeux, Guardians of the Galaxy sonne plus clairement que sur de nombreux ordinateurs portables gaming, et suffisamment fort pour rendre les ventilateurs inaudibles.

L'écran, quant à lui, est incroyable. Bien qu'il ne s'agisse que d'un écran 1080p, les couleurs sont vives et précises. Tout semble vibrant, que vous fassiez exploser des aliens dans Guardians of the Galaxy ou que vous fouilliez dans les nouveaux menus colorés de Windows 11, vous n'avez pas à vous soucier de faire des compromis sur la qualité de l'image pour atteindre les 360 images par seconde.

Puisque l’épaisseur le permet, le châssis est composé de plusieurs connectiques. Vous obtenez deux ports USB-C, dont l'un est Thunderbolt 4, trois USB-A, une prise combo audio, un chargeur dédié, HDMI, Mini-DisplayPort, et un lecteur de carte SD. En gros, vous n'avez pas à lui greffer un dongle qui vous alourdirait davantage ici ; MSI a couvert toutes ses bases.

Performances

Benchmarks 3DMark Night Raid : 53016 ; Fire Strike : 27515; Time Spy : 12615

Cinebench R23 Multicoeur : 16345 points

GeekBench 5 : 1847 (monocoeur) ; 13451 (multicoeur)

PCMark 10 : 7892 points

PCMark 10 (autonomie) : 4h39

Batterie (test vidéo) : 4h54

Total War: Three Kingdoms (1080p, Ultra) : 104 fps ; (1080p, Bas) : 310 fps

Metro Exodus (1080p, Ultra) : 92 fps ; (1080p, Bas) : 187 fps

Le MSI Raider GE76 examiné ici est équipé d'un Intel Core i9-12900HK, de 32 Go de RAM et d'une Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Il s'agit donc clairement d’un mastodonte.

Cet ordinateur a fait des ravages dans notre suite de benchmarks, écrasant tous les autres concurrents que nous avons passés au crible. Il est même arrivé à portée de main de certains des ordinateurs de bureau de jeu les plus puissants que nous ayons examinés. Le Core i9-12900HK est seulement 48% plus lent que la version de bureau du Core i9-12900K. La différence peut sembler énorme, mais il s'agit d'une puce de bureau dont le PL1 (power level 1) est 2,7 fois plus élevé que celui du 12900HK. Pour faire simple, Intel a pu mettre la puce à l’échelle.

Ce n'est pas seulement le CPU qui se révèle impressionnant. La Nvidia GeForce RTX 3080 Ti est également capable d'atteindre des vitesses fulgurantes. Dans Metro Exodus configuré avec des paramètres Ultra, cet ordinateur portable était 41% plus rapide que le Razer Blade 15 équipé d’une Nvidia GeForce RTX 3080, et seulement 19% plus lent que l'Alienware Aurora R13 - un ordinateur de bureau avec une Nvidia GeForce RTX 3090. Ce sont des performances de jeu dignes d'un ordinateur de bureau.

Même dans Guardians of the Galaxy, avec les graphismes au maximum, y compris le ray tracing, nous voyons constamment le compteur de FPS à 120 minimum. Et ce, sans aucune forme de DLSS ou de FSR.

Il n'y a pas un seul jeu, surtout avec une dalle 1080p ou 1440p, pour lequel vous ne pourrez pas régler les paramètres graphiques au maximum. Oui, c'est un ordinateur portable coûteux, mais si vous voulez des performances de jeu sans compromis et que cela ne vous dérange pas de dépenser une fortune pour un ordinateur portable de jeu, le MSI Raider GE76 est l'appareil qu'il vous faut.

Autonomie

Bien que l'autonomie des ordinateurs portables gaming ait beaucoup progressé ces dernières années, il n'en reste pas moins que la perte est considérable lorsque vous utilisez des composants aussi gourmands en énergie.

Le MSI Raider GE76 ne dépasse pas les cinq heures dans nos deux tests de batterie. Ce serait une performance épouvantable s'il s'agissait d'un Ultrabook, mais c'est à peu près ce que nous attendons d'un laptop gaming de ce calibre.

Vous ne pourrez pas l'emmener avec vous au travail sans câble d'alimentation, mais il devrait pouvoir vous permettre de faire une courte session Netflix avant de devoir le brancher sur secteur. Le chargeur est encombrant, mais il reste indispensable lorsque vous partez en déplacement.

Interface et logiciels

En ce qui concerne les ordinateurs portables gaming modernes, MSI ne préinstalle pas beaucoup de logiciels sur le Raider. Le centre MSI est préinstallé, mais vous pouvez choisir manuellement les programmes optionnels que vous voulez, plutôt que de les voir tous installés sur le SSD à la sortie d’usine. Nous aimerions que ce soit le cas pour davantage d'ordinateurs portables.

D'un autre côté, il est livré avec Norton Antivirus préinstallé, ce qui est absolument inutile sur un appareil aussi cher en 2022. Vous bénéficiez d’un court essai gratuit avant qu'il ne commence à vous supplier d'acheter un abonnement onéreux. Nous vous conseillons de le désinstaller et de vous procurer l'un des meilleurs antivirus gratuits en remplacement.

Caméra

Les webcams sont plus importantes aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été. Celle du MSI Raider GE76 peut filmer en 1080p, sauf que les images semblent plates, et elle ne capte pas très bien la lumière.

Évidemment, vous ne l'achetez probablement pas pour participer à des réunions vidéo toute la journée, donc ce n'est pas un problème. Vous serez tout de même capable de vous montrer dans un appel Zoom avec une assez bonne qualité - ne pensez pas qu'il va utiliser un quelconque logiciel pour améliorer l'image, comme le font les derniers ordinateurs portables de Lenovo ou d'Apple.

Achetez-le si…

Vous recherchez un PC portable gamer à toute épreuve

Le MSI Raider GE76 est équipé des composants mobiles les plus rapides du marché. Que vous souhaitiez lancer les meilleurs jeux PC ou simplement travailler de manière créative, rien ne sera plus véloce que cet ordinateur.

Il vous faut beaucoup de ports

En raison de la taille de cet ordinateur portable, MSI a pu intégrer à peu près tous les ports imaginables dans le MSI Raider GE76. Vous ne devriez avoir aucun problème à connecter tous vos périphériques et écrans ici.

Vous appréciez les PC solides

Le MSI Raider GE76 est construit comme un tank. C'est un bloc massif qui fonctionne à merveille et qui ne se cassera probablement pas, à moins que vous ne le jetiez du haut d'un immeuble (n'essayez pas).

Ne l'achetez pas si…

Vous avez un budget limité

Même si le MSI Raider GE76 n'est pas aussi élégant que d'autres concurrents sur le marché, il reste très cher. Il ne s'agit en aucun cas d'un produit économique.

Vous êtes un eSportif

Sérieusement, achetez un PC portable équipé d’une RTX 3060 et un processeur Core i7. Vous nous remercierez plus tard.

L’éclairage RGB, très peu pour vous

Nous sommes des fans de l'éclairage RGB ici à TechRadar, mais beaucoup de gens détestent ce type de proposition. Cet ordinateur portable gaming brille de mille feux, et la barre RGB en façade est une véritable plaie à désactiver.