Test JBL Tune 230NC

Les JBL Tune 230NC sont des écouteurs sans fil True Wireless qui ont (presque) tout pour eux : un son agréable et détaillé, un ajustement confortable et une solide autonomie pour un prix plutôt abordable. L'annulation active du bruit pourrait être optimisée ici, ainsi que la clarté de la réception lorsque vous appelez un proche… mais pour un investissement aussi raisonnable, difficile de lui reprocher ces compromis mineurs.

Les JBL Tune 230NC en résumé

Les JBL Tune 230NC ne sont pas les écouteurs sans fil les plus chers au sein du catalogue de la marque. Et pourtant, ils offrent une performance globale solide pour à peine moins de 100 €. Le design en forme de tige permet une bonne tenue, bien que nous retiendrons surtout leur scène sonore puissante et équilibrée, ainsi qu'une excellente autonomie.

Ajoutez à cela la suppression active du bruit et la possibilité de modifier le profil sonore, et vous obtenez un produit audio plus qu’intéressant. A vrai dire, la liste étendue de leurs caractéristiques techniques (que nous détaillerons ci-dessous) les rend polyvalents et utiles dans de nombreux scénarios d'écoute.

Si vous recherchez les meilleurs écouteurs sans fil à petit prix, il existe de meilleures options ailleurs. Néanmoins, les Tune 230NC concèdent une expérience audio qui devrait satisfaire les mélomanes cherchant de quoi les occuper pendant un trajet particulièrement long ou durant des sessions d’entraînement nécessitant quelques notes de motivation.

(Image credit: TechRadar)

Prix et disponibilité

En vente dès maintenant

Tarif conseillé : 99,99 €

Les JBL Tune 230NC ont été lancés en octobre 2021, au prix de 99,99 €. Cela les place dans la gamme des écouteurs sans fil True Wireless abordables, où ils côtoient les excellents Cambridge Audio Melomania 1 Plus et les Sony WF-C500, tout aussi impressionnants.

(Image credit: TechRadar)

Design et caractéristiques principales

Design en forme de tige

Résistance à l'eau IPX4

Application compagnon JBL pratique

Les JBL Tune 230NC possèdent un design en forme de tige, avec des embouts en silicone pour les maintenir en place dans vos oreilles. Bien qu'ils ne soient pas aussi fins qu'une paire d'Apple AirPods, ils n’encombrent pas votre conduit auditif pour autant et restent en place, y compris pendant des séances d’entraînement en salle ou un footing.

Les férus de sport en musique seront heureux d'apprendre que les Tune 230NC sont dotés d'un indice de résistance à la sueur et à l'eau IPX4, ce qui les rend aptes à un usage plus rigoureux. Tandis que les trois jeux d'embouts permettent d'assurer un bon ajustement pour la plupart des morphologies.

Les tiges sont dotées de commandes tactiles sur lesquelles vous pouvez appuyer pour passer d'un mode d'écoute à l'autre (ANC, Ambient Aware et Off). Si vous les presser deux ou trois fois, cela vous permet de passer également d'une piste musicale à la suivante. Vous pouvez utiliser ces commandes pour profiter des quatre microphones embarqués et gérer vos appels téléphoniques - ou accéder aux assistants intelligents Amazon Alexa et Google Assistant, en mode mains libres.

(Image credit: TechRadar)

Dans l'ensemble, les commandes tactiles des Tune 230NC fonctionnent plutôt bien. Elles ne semblent pas trop sensibles - vous ne les activerez nullement par un clic accidentel - et bien qu'il puisse s'avérer délicat de cumuler plusieurs tapotements rapides en mouvement, elles demeurent l’un des meilleurs exemples du marché en termes de réactivité.

Lorsque les écouteurs ne sont pas utilisés, vous pouvez les poser dans le boîtier de charge. Ce n'est pas le plus petit que vous trouverez, ni le plus esthétique. Toutefois, le couvercle rabattable garantit au moins qu'ils restent bien protégés et couverts. Une série de voyants lumineux à l'avant du boîtier indique l'état de la batterie des écouteurs, et vous trouverez un port USB-C à l'arrière pour les recharger.

Pour associer les écouteurs JBL Tune 230NC à votre smartphone, il suffit de les appairer via les paramètres de connexion Bluetooth de votre appareil, ou à partir de l'application compagnon JBL Headphones. Celle-ci vous permet de surveiller l'état de la batterie, d'activer l'ANC et les modes Ambient Aware ou TalkThru, assurant respectivement que les bruits extérieurs ou votre interlocuteur le plus proche soient audibles, sans vous obliger à enlever vos écouteurs. Vous y trouverez également un égaliseur, qui vous permet de choisir parmi quelques modes prédéfinis ou d’en personnaliser un nouveau.

(Image credit: TechRadar)

Performances audio

Un son agréable et grave

EQ réglable

Suppression raisonnable du bruit

JBL équipe les écouteurs Tune 230NC de haut-parleurs de 6 mm, qui délivrent un son agréable et grave. Passez un peu de temps à configurer l'égaliseur via l'application et vous obtiendrez un son qui n'est pas dominé par des basses rugissantes, mais qui offre un peu plus de finesse.

Les basses sont la priorité ici, cependant - et, heureusement, il n'y a pas de saturation ici, que ce soit à faible ou à fort volume. Il y a un peu d'éclat dans le département des aigus, ce qui fait des Tune 230NC un bon choix pour écouter des podcasts. Les médiums doux assurent une excellente prise en charge des pistes à dominante vocale et instrumentale.

JBL garantit un certain contrôle sur les bruits parasites provenant de votre environnement le plus proche. L'ANC fonctionne raisonnablement bien à l'intérieur et à l'extérieur, et permet de lutter contre le vacarme des transports publics ou d’un vol aérien. Ceux qui recherchent une paisibilité totale devront néanmoins se tourner vers des écouteurs sans fil haut de gamme et donc plus chers.

(Image credit: TechRadar)

Les quatre microphones intégrés prennent en charge les appels téléphoniques et assurent un bon rendu dans l’ensemble. La réception paraît claire, mais elle n’est pas entièrement exempte de sons étouffés. Pour le prix, ces microphones répondent parfaitement à des critères standards, mais si une qualité d'appel cristalline constitue une priorité pour vous, vous feriez mieux de vous tourner vers les meilleurs écouteurs de Bose comme de Sony.

(Image credit: TechRadar)

Autonomie

8 heures de lecture audio garantie par les écouteurs

24 heures avec le boîtier de charge

Un chargement de 10 minutes vous ajoute 2 heures d’écoute

Vous pouvez bénéficier de huit heures d'écoute continue grâce aux écouteurs JBL Tune 230NC, y compris en ayant activé la fonction ANC ; ce chiffre passe à 10 heures avec l'annulation du bruit désactivée. Si vous utilisez les écouteurs en mode antibruit, un boîtier entièrement chargé offre 24 heures de batterie au total, ou 30 heures sans ANC.

Lors de nos tests, nous avons trouvé les durées indiquées assez précises, sans baisse inquiétante de l’autonomie en cours d'utilisation. Une heure d'écoute avec ANC activé a donné lieu à une baisse de 2 à 3%, tandis que les sessions d'écoute de plus d'une heure sans ANC n’ont subtilisé qu’1% de la batterie. Notez que vous disposez d’un mode de chargement rapide avec ces écouteurs, extra qui vous permettra de récupérer deux heures d’écoute supplémentaires, après dix minutes de chargement seulement. En tant que tel, un boîtier entièrement chargé signifie qu'il vous faudra un certain temps avant de vider totalement la capacité de votre batterie.

Lorsque vous atteignez le fatidique 0%, deux heures suffisent pour regonfler à bloc celle-ci.

Faut-il acheter les JBL Tune 230NC ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-les si...

Vous recherchez des écouteurs sans fil performants à moindre coût

Les Tune 230NC apportent beaucoup de basses, mais elles ne sont pas envahissantes, et elles ne détériorent pas la qualité sonore globale des écouteurs. Le tout pour moins de 100 €.

Vous appréciez vous plonger dans votre musique durant des trajets longs

L'annulation active du bruit très pratique et un ajustement confortable font des JBL Tune 230NC une paire d'écouteurs agréables à porter pendant vos déplacements ou vos séances d’entraînement.

Ne les achetez pas si...

Vous avez besoin d’une annulation active du bruit exceptionnelle

La suppression active du bruit est présente, mais elle ne va certainement pas bloquer les bruits parasites extérieurs dans leur intégralité, comme le font certains écouteurs haut de gamme concurrents.

Vous utilisez vos écouteurs pour recevoir des appels téléphoniques

Les micros intégrés permettent de prendre des appels très facilement, mais si la qualité de la réception représente ici un critère d’achat primordial, vous risquez de vous sentir lésé.