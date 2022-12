Test de l'Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED

L'Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED a tout ce qu'il faut : un look superbe, une capacité à gérer le travail et les loisirs comme un chef. Mince et léger, il dispose d'un incroyable écran tactile OLED et d'un système audio solide. Bref, la liste est longue. Sa version avec la puce graphique Intel Iris Xe est introuvable, mais celle avec la puce Intel Arc A370M est disponible.

Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED : test en deux minutes

L'Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED fait partie de la gamme d'ultrabooks Zenbook d'Asus. Et contrairement à de nombreux autres Ultrabooks et ordinateurs portables 2-en-1, cette série particulière est connue pour son équilibre entre qualité et prix plutôt abordable. Ce modèle en particulier est, tout simplement, l'un des meilleurs ordinateurs portables sur lesquels nous avons mis la main.

Il est proche de la perfection dans presque toutes les catégories, qu'il s'agisse de la conception ergonomique du clavier et de la souris qui rend la frappe incroyablement confortable et sans fautes de frappe, du superbe écran OLED qui affiche n'importe quel jeu ou film avec une clarté magnifique, ou de son format fin qui parvient tout de même à offrir un système de ventilation bien conçu. La variété de ses ports est excellente et son système audio est également solide.

Sans oublier que ses performances sont excellentes, dépassant la plupart des autres ultrabooks concurrents, y compris l'Asus ZenBook 13X OLED Space Ed. sur les benchmarks. C'est un ordinateur portable qui non seulement peut gérer toute sorte de tâche de productivité sans problème - même plusieurs onglets YouTube qui lisent des vidéos simultanément - mais qui peut également jouer à la plupart des jeux vidéo entrée et moyen de gamme.

C'est un ultrabook qui excelle dans ce qu'il fait tout en étant particulièrement élégant. La couleur bleu foncé qu'il arbore est magnifique, le rétroéclairage blanc des claviers n'est pas seulement pratique pour taper tard dans la nuit mais fait ressortir la couleur sombre, et son facteur de forme mince lui confère une légèreté et une portabilité qui ne sacrifie pas la ventilation, l'éventail de ports et la taille de l'écran. À première vue, c'est sans doute l'un des meilleurs ordinateurs portables que nous ayons passés en revue depuis longtemps.

En fait, la seule véritable critique que nous ayons à émettre concerne la webcam qui, bien qu'elle soit HD, n'est pas particulièrement impressionnante. La qualité visuelle dépend en grande partie de l'éclairage de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et une configuration d'éclairage un peu moins bonne altère considérablement la qualité de votre image pendant une visioconférence. Ce n'est pas la pire webcam du marché, mais elle s'inscrit dans la tendance commune des ordinateurs portables qui sacrifient la qualité de l'image pour réduire les bords. C'est dommage, car il s'agit d'un problème qui pourrait toucher de nombreux consommateurs, le travail à distance étant si omniprésent dans notre vie professionnelle actuelle.

Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED: Prix et disponibilité

Combien coûte-t-il ? 2099 euros

2099 euros Quand sera-t-il disponible ? Disponible actuellement

Disponible actuellement Où pouvez-vous l'obtenir ? Chez Asus et plusieurs revendeurs

SPEC SHEET Voici la configuration de l'Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED envoyée à TechRadar pour le test :

CPU : Intel Core i7-12700H

Graphique : Intel Iris Xe Graphics

RAM : 16GB LPDDR5X

Écran : 15,6 pouces, 2,8K (2880 x 1620) OLED

Stockage : 512GB SSD

Lecteur optique : Aucun

Ports : 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 ports Thunderbolt 4, 1 port HDMI 2.1 TMDS, 1 prise audio combo 3,5 mm, 1 entrée DC, 1 lecteur de carte Micro SD

Connectivité : Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5

Appareil photo : 1080p

Poids : 1,80 kg (3,97 lbs)

Taille : 35,52 x 22,90 x 1,89 cm (13,98 x 9,02 x 0,74 pouces)

Nous avons testé la version de l'Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED (aussi référencée sous le nom de Zenbook 15 Flip OLED en France, sans la mention Pro) avec Intel Core i7-12700H et Intel Iris Xe Graphics qui figure ci-dessus. Or, cette version qui embarque un SSD de 512 Go ne semble pas disponible dans l'Hexagone. Vous trouverez en revanche le modèle avec Intel Core i7-12700H et Intel Arc A370M, une puce plus récente et plus chère aussi auxquels s'ajoutent 1 To de SSD.

Ce sont donc les résultats d'une machine avec Iris Xeet 512 Go que nous publions aujourd'hui, sachant que la plupart de nos appréciations valent pour les deux modèles. Le Zenbook avec la puce graphique Arc A370M devrait se montrer plus performant au niveau des graphismes. Et elle dispose d'un SSD plus confortable de 1 To.

Le prix du Zenbook Pro 15 Flip OLED (Arc A370M) est de 2099,99 euros chez Asus, mais il est momentanément indisponible. Amazon France le propose aussi (dans la boutique dédiée au constructeur) pour le même prix avec une livraison avant Noël et même le stylet inclus. Chez Boulanger, comptez 200 euros supplémentaires, toujours avec le stylet inclus.

Rapport qualité/prix : 3.5 / 5

Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED: Design

Excellent écran tactile OLED

Format superbe

Large éventail de ports

L'Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED est un Ultrabook au design incroyable. Même si nous détestons la surutilisation de ce terme lorsqu'il s'agit de matériel technologique, il est vraiment difficile de décrire son design svelte et épuré et sa superbe peinture bleu azurite comme étant autre chose que sexy. Son boîtier ultra-mince ne sacrifie pas grand-chose à son équipement, avec un large éventail de ports et un système de ventilation si efficace qu'il rivalise avec certains ordinateurs portables de jeu.

Les ports disponibles comprennent un port USB 3.2 Gen 2 Type-A, deux ports Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1 TMDS, une prise audio combo 3,5 mm, une entrée DC et un lecteur de carte Micro SD. La sélection de ports serait sans faille s'il disposait d'un port Type-A de plus.

Et si vous recherchez un Ultrabook qui se comporte également comme un 2-en-1, il se plie complètement en deux et possède l'un des écrans tactiles les plus réactifs du marché. Cet ordinateur portable est une formidable machine de création grâce à cela et à ses 4 096 niveaux de pression, sa force de pression de 5 à 350 g, son taux d'échantillonnage de 266 Hz, sa luminosité de 500 nits, sa couverture DCI-P3 à 100 % et sa gamme de couleurs personnalisables. Il est dommage qu'il ne soit pas livré en standard avec un stylet car celui fourni par Asus pour notre test fonctionne remarquablement bien.

Le clavier a été conçu sur mesure pour être une parfaite machine à écrire. Les touches sont très légèrement incurvées vers l'intérieur, pas assez pour être visibles mais suffisamment pour guider le bout de vos doigts vers le centre de chaque touche lorsque vous tapez. Si l'on ajoute à cela des touches plus grandes et un clavier plus large qui peut même accueillir un pavé numérique, on obtient un ultrabook qui rend la saisie pendant des heures aussi confortable que possible. Le pavé tactile est également doux comme de la soie, ultra réactif et résiste aux traces de doigts.

Le véritable atout de ce portable est son écran OLED qui, selon Asus, est le premier écran OLED 2,8K 120 Hz au monde. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un ordinateur portable de jeu, son taux de rafraîchissement bat certains moniteurs haut de gamme, ce qui va de pair avec ses performances phénoménales lors de notre série de tests de comparaison. Sans oublier le temps de réponse absolument ridicule de 0,2 ms, qui, une fois de plus, est meilleur que celui de certains moniteurs de jeu.

Dans l'ensemble, le Zenbook Pro 15 Flip OLED a l'apparence et les caractéristiques d'un produit vraiment haut de gamme. C'est un excellent choix d'ordinateur portable pour les professionnels qui ont besoin de puissance et de flexibilité.

Design: 5 / 5

Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED: Performances

Performances exceptionnelles

Excellente qualité sonore

Webcam moyenne

Ce qui nous a le plus surpris lors des tests, c'est la qualité et la constance de ses performances lors de notre série de benchmarks, qui comprend Cinebench, Geekbench et les tests Timespy, Night Raid et Fire Strike de 3DMark 10. L'Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED a obtenu de meilleurs résultats que la plupart des autres ultrabooks de sa catégorie, notamment le Microsoft Surface Laptop 5, l'Acer Swift 3 OLED et le Dell XPS 13 Plus.

Le Dell XPS 15 et l'Asus ZenBook 13X OLED Space Edition l'ont emporté dans certains cas, comme le Geekbench single core et le 3DMark 10 Fire Strike pour le ZenBook 13X, et la suite 3DMark 10 complète pour le XPS 15. Cependant, même ces deux ordinateurs portables étaient à égalité ou perdus face à cet ordinateur portable pour le reste des tests.

Dans les applications réelles, l'Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED s'est superbement comporté, gérant une multitude de tâches de productivité tout en organisant des téléconférences et en lisant des vidéos YouTube sans sourciller. Et grâce au clavier ultra-large, il était facile de taper à la vitesse maximale sans faire d'erreur ni succomber à la fatigue qui surviendrait normalement à force de crisper nos mains sur un clavier plus étroit.

Benchmarks Voici comment l'Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED s'est comporté dans notre série de benchmarks :

3DMark : Night Raid : 20 354 ; Fire Strike : 5191 ; Time Spy : 2093

Cinebench R23 Multi-core : 15 296 points

GeekBench 5 : 1784 (single-core) ; 12 366 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test) : 5964 points

Autonomie de la batterie (test vidéo TechRadar) : 8 heures et 48 minutes

Civilization VI (1080p, Ultra) : 50 fps ; (1080p, Low) : 17 ips

La qualité sonore est également très bonne. Chaque instrument et chaque voix présente est clairement perceptible. Pour la majorité des gens, cet Ultrabook offre un excellent son. Cela étant dit, les haut-parleurs présentent un léger tintement qui n'est audible que si vous le comparez à un système sonore encore plus performant, comme celui du Surface Laptop 5.

Si nous devions pointer du doigt une faiblesse flagrante, ce serait la webcam. Bien qu'elle soit en 1080p, qu'elle dispose d'une correction automatique de l'éclairage et qu'elle soit affichée sur un écran OLED, la qualité de la caméra est moyenne en raison des petits rebords qui l'entravent. L'image est assez claire sous un éclairage très lumineux, mais si la lumière est plus faible, la qualité s'effondre. Donc, à moins que vous ne disposiez d'une excellente configuration d'éclairage, attendez-vous à ce que la qualité de votre visage soit plutôt médiocre.

Performances: 4.5 / 5

Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED: Autonomie de la batterie

Charge rapide

Endurance très longue pour un ordinateur portable OLED

Compatible avec l'alimentation Thunderbolt 4

Pour un ordinateur portable OLED à haute luminosité d'écran, l'autonomie de la batterie est excellente. Elle dure en moyenne près de neuf heures en streaming continu d'un film, et un peu plus longtemps que cela en effectuant des tâches quotidiennes liées au travail.

Et bien que son chargeur principal soit un port standard, il arrive à charger environ 80 % de sa batterie totale en un peu plus d'une heure. Le ZenBook Pro 15 Flip OLED prend également en charge l'alimentation via un port Thunderbolt 4, donc si vous achetez un chargeur Thunderbolt 4 compatible, la charge sera encore plus rapide.

Autonomie de la batterie : 5 / 5

Devriez-vous acheter un Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED ?

Achetez-le si...

Vous recherchez un ultrabook OLED avec une grande autonomie de batterie

C'est l'un des meilleurs ordinateurs portables OLED du marché, sans aucun doute. Vous obtenez une qualité d'image incroyablement nette, lumineuse et claire, parfaite pour les films et les jeux, et l'écran tactile est également phénoménal.

Vous recherchez une machine puissante pour travailler et jouer

Cet ultrabook peut supporter les journées de travail les plus exigeantes, tout en gérant les projets d'édition créative, tout en vous permettant de jouer à des titres d'entrée et moyenne gamme. Il peut littéralement tout faire et le faire bien.

Vous voulez un ordinateur portable élégant et fin.

Cet ordinateur portable est magnifique. Non seulement le bleu azurite est superbe, mais il est fin, léger et équilibré, ce qui le rend agréable à transporter et à regarder.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin d'une excellente webcam

La webcam est vraiment moyenne par rapport au reste de ce produit remarquable. Il est préférable d'acheter la vôtre si vous avez besoin d'une caméra qui fonctionne parfaitement quelle que soit la lumière.

Vous voulez vraiment acheter cet ordinateur portable...

Nous n'avons pas grand-chose à critiquer, si ce n'est que la version avec Iris Xe et 512 Go de SSD, moins chère, n'est pas disponible.

Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED : Bulletin de notes

Swipe to scroll horizontally Rapport qualité/prix Le prix est certes correct, mais il est difficile de trouver cet ordinateur portable en ce moment. 3.5 / 5 Design Il est magnifique, fonctionnel et hautement portable avec un bel écran tactile OLED. Il peut aussi se plier en deux. 5 / 5 Performances Ce modèle fonctionne parfaitement, que ce soit pour jouer ou pour travailler. On adore son excellent système de son, mais la webcam est médiocre. 4.5 / 5 Autonomie de la batterie Excellente autonomie pour un ultrabook à écran OLED, battant de nombreux autres ordinateurs portables sans écran OLED. 5 / 5 Total L'Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED est un Ultrabook abordable d'une qualité incroyable et nous souhaiterions que davantage de gens puissent se le procurer. 4.5 / 5

Première révision en novembre 2022

