Test Alienware x15 R2

L’Alienware x15 R2 est un ordinateur portable gaming qui aime entretenir les paradoxes. Car sous sa conception fine et équilibrée, se cachent certains des composants les plus recherchés du marché.

L’Alienware x15 R2 en résumé

Caractéristiques techniques Voici la configuration de l'Alienware x15 R2 évaluée par notre rédaction. CPU : Intel Core i7-12700H

GPU : Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

RAM : 32 Go

Ecran : 15,6'', 2560 x 1440p, 240 GHz

Stockage : 2 To

Ports : 1 USB 3.2 Type-A,1 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 Thunderbolt 4, 1 prise jack universelle, 1 HDMI 2.1, 1 lecteur de cartes microSD

Connectivité : Wireless Killer Wi-Fi 6 (pré-certifié 6E), Bluetooth 5.2

Caméra : Alienware HD (1280x720p)

Poids : 2,35 kg

Dimensions : 359,70 x 277,33 x 15,90 mm

Sans aucun doute l'un des plus beaux ordinateurs portables gaming sur lequel nous avons posé les yeux, l'Alienware x15 R2 est un modèle élégant et distinctif, avec un châssis blanc frappant. En l'ouvrant, vous découvrirez que l'intérieur n'est pas moins étonnant, avec un éclairage RGB aux couleurs de l'arc-en-ciel qui brille sur le clavier fin.

Le prix de l’édition que nous avons testée commence à 2 499 € pour les spécifications les plus standards, qui comprennent un Intel Core i7, une Nvidia GeForce RTX 3060, 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go d'espace de stockage. Mais si vous optez pour les configurations les mieux optimisées, ce coût grimpera à 5 749 €.

Il est absolument incroyable qu'un PC portable gamer aussi puissant puisse s’avérer aussi fin et léger ; c'est une véritable merveille de conception. S’il pèse deux kilos, vous ne les sentirez pas en le transportant dans votre sac à dos. La taille de l'écran rend l'ordinateur portable plus large, ce qui signifie qu'il est plus difficile de le glisser dans des sacs plus compacts.

La sélection de ports est assez appréciable puisqu'elle comprend un port USB 3.2 Type-A, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, un port Thunderbolt 4, une prise audio, un port HDMI 2.1, un port pour adaptateur secteur et un emplacement pour carte microSD. Cependant, l'absence d'un deuxième port USB Type-A - et surtout d'un port Ethernet - se veut flagrante. Le fait que les ports soient situés à l'arrière de l'ordinateur portable est une décision intelligente car cela permet de garder le châssis fin et propre, mais il peut demeurer quelque peu gênant d'essayer de brancher divers cordons et périphériques simultanément.

Il y a un total de quatre haut-parleurs audio situés autour de l'ordinateur portable, ce qui donne des sons riches et forts. Les effets sonores paraissent nets et toutes les OST se révèlent particulièrement claires et bien équilibrées. Ainsi, même si vous jouez sans casque, vous pouvez profiter d’une scène sonore précise et conséquente.

Nous aimerions pouvoir en dire autant de la webcam qui, bien qu'elle se vante d'avoir une résolution de 1080p, affiche un rendu assez horrible. Elle est pixelisée à l'extrême et vous pouvez observer chacune des 30 images dispensées par les mouvements de votre visage.

En termes de performances, le x15 R2 éclipse de nombreux autres ordinateurs portables gaming qui partagent à la fois ses spécifications et sa gamme de prix, comme l'Acer Predator Helios 300 et le Razer Blade 15. Dans presque tous les benchmarks réalisés, les scores obtenus se situent systématiquement dans la moyenne des 10 000 points, voire plus haut que les autres scores moyens. Cela signifie que le x15 R2 peut gérer littéralement n'importe quel jeu PC que vous lui proposez, même les plus mal optimisés comme Cyberpunk 2077 et Dirt 5.

Hélas, comme beaucoup des meilleurs PC portables gamer, celui-ci n'est pas destiné à se désolidariser de son chargeur - car la batterie tient à peine plus de trois heures. Évitez donc de le débrancher, même si, point positif, la recharge est rapide.

Prix et disponibilité

(Image credit: Future)

A partir de 2 499 €

Disponible dès maintenant

L'Alienware x15 R2 est disponible dès maintenant en France, à partir de 2 499 €. Le x15 R2 le moins cher prend en charge un processeur Intel Core i7 de 12e génération, une Nvidia GeForce RTX 3060, 16 Go de mémoire LPDDR5 et 512 Go de stockage. Sans oublier un écran LCD de 15,6 pouces avec résolution FHD et taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Le modèle le plus cher (5 749 €) vous donnera droit à une mise à niveau exceptionnelle : un CPU Intel Core i9 de 12e génération, une carte graphique RTX 3080, 32 Go de RAM LPDDR5, 8 To d’espace disponible et le même écran FHD boostant cette fois sa fréquence à 360 Hz.



Bien que ce PC portable très performant vaille son prix élevé, il est difficile de recommander le x15 R2 uniquement pour son prix, surtout si l'on considère la crise inflationniste actuelle. Cependant, si vous avez de l'argent à dépenser pour un support de jeux coûteux, c'est l'une des meilleures options disponibles sur le marché.

Note : 4,5/5

Les meilleures Alienware X15 R2 offres du jour (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) No price information (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Design

(Image credit: Future)

Une ligne magnifique

Finesse et légèreté

Système de ventilation efficace

La plupart des ordinateurs portables, en particulier les ordinateurs portables gaming, souffrent de la même couche noire ennuyeuse. Exit toute couleur vive, ou même un logo flashy sur le devant. Mais l'Alienware x15 R2 est très probablement le modèle le plus unique et le plus attrayant que nous ayons jamais vu. Non seulement il s’avère svelte et incroyablement fin, mais son châssis blanc est d'une beauté à couper le souffle. Dès que nous avons posé les yeux sur cet ordinateur portable, nous avons su qu'il s'agissait de quelque chose de spécial.

En l'ouvrant, l'intérieur se révèle tout aussi impressionnant, avec des haut-parleurs alignés sur le dessus du clavier, ce qui permet d'augmenter considérablement le volume. Ledit clavier lui-même n'est pas seulement luxueux au toucher et à la frappe, il brille surtout de mille feux grâce à l'éclairage RGB intégré sous chaque touche, ainsi qu'à l'arrière de l'ordinateur.

Image 1 of 4 (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future )

Le secret de la finesse du x15 R2 réside dans une sélection pointue de ports et d’aérations à l'arrière de l'ordinateur portable. La connectivité est assez bonne, avec presque toute la gamme de ports qu'un ordinateur portable devrait avoir, y compris un USB 3.2 Type-A, un USB 3.2 Gen 2 Type-C, un port Thunderbolt 4, une prise audio, un port HDMI 2.1, un port pour adaptateur d'alimentation et un emplacement pour carte microSD. Cependant, en tant qu'ordinateur portable gaming, il devrait y avoir au moins deux ports USB de type A et un port Ethernet. L'absence de ce dernier est un oubli particulièrement grave. L'internet sans fil s'est considérablement amélioré au fil des ans, mais rien ne vaut la stabilité de l'internet filaire pour les sessions multijoueurs avancées.

Le fait de disposer de bouches d'aération à l'arrière et sur les côtés est un choix brillant qui vous donne beaucoup plus de zones pour évacuer la chaleur. Le système de ventilation lui-même est bien conçu, utilisant à la fois un kit de quatre ventilateurs et un ventilateur à double sortie opposée qui se déplace à l'intérieur du châssis, en dissipant la chaleur pour réduire les températures. L'ordinateur portable est incroyablement chaud avec les paramètres de ventilation standard, ce qui signifie que vous devez les régler au maximum en utilisant le centre de commande Alienware. Cela refroidit considérablement l'ordinateur portable, même pendant quelques parties intensives - bien que les ventilateurs augmentent également le volume, ce qui peut être un problème si vous enregistrez votre parcours ou effectuez du livestreaming.

Note : 4,5/5

Performances

(Image credit: Future)

Des scores très élevés dans les benchmarks

Offre de solides performances gaming

Excellent clavier

Benchmarks 3DMark Night Raid : 48 127 ; Fire Strike : 22 133 ; Time Spy : 10 102

Cinebench R23 Multicoeur : 16 616 points

GeekBench 5 : 1 764 (monocoeur) ; 13 086 (multicoeur)

PCMark 10 : 7 811 points

Batterie (test vidéo TechRadar) : 3h11

Total War: Warhammer III (1080p, Ultra) : 182 fps ; (1080p, Bas) : 75 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra) : 87 fps ; (1080p, Bas) : 46 fps

Dirt 5 (1080p, Ultra) : 204 fps ; (1080p, Bas) : 40 fps

L'Alienware x15 R2 est équipé de nombreuses fonctionnalités qui optimisent les performances gaming, comme la technologie Nvidia Dynamic Learning Super Sampling (DLSS), le Ray Tracing, etc. Il y a aussi le centre de commandes Alienware, qui vous délivre plusieurs options sur la façon dont vous voulez overclocker ou économiser l'énergie : mode performance, mode équilibré, mode économie de batterie, mode silencieux et mode pleine vitesse.

En ce qui concerne les benchmarks, le x15 R2 bat la plupart des autres ordinateurs portables gaming dans presque tous les domaines, y compris Geekbench, Cinebench, les tests 3DMark et PCMark. Cependant, cela ne semble pas se traduire par des fréquences d'images par seconde plus élevées pour les jeux AAA comme Cyberpunk 2077 et Dirt 5, par rapport à des configurations similaires.

Nous avons constaté que le fait de jouer avec des paramètres moyens ou élevés, mais pas avec des paramètres maximaux, permettait de maintenir au moins 60 images par seconde sur la plupart des titres graphiquement intenses, et ce sans utiliser le DLSS comme support. Cependant, certains benchmarks, comme Cyberpunk 2077, présentaient des problèmes d'activation et de désactivation du DLSS et du ray tracing… qui ne pouvaient être résolus qu'en réinitialisant le jeu.

Mis à part ce problème, cette machine sublime tous les titres PC que vous lui lancez. Aucun jeu n'a présenté de problème visuel ou de performances, y compris Marvel's Spider-Man Remastered et Hitman 3, même pendant de longues sessions de plusieurs heures. La qualité sonore est également excellente, avec de la musique et des effets sonores nets, tandis que l'écran FHD 1920x1080 pixels de 15,6 pouces avec G-Sync fait ressortir admirablement les couleurs.

Le clavier est très réactif, avec au maximum une vitesse de 3 ms et 1 ms - selon les spécifications. Il est entièrement équipé de la technologie N-Key Rollover, d'une course de 1,5 mm et de touches multimédia pratiques sur le côté droit (pour les joueurs droitiers, du moins). Bien que la présence d'un pavé numérique aurait été appréciable, le placement de haut-parleurs stéréo de chaque côté du clavier reste une décision intelligente.

Note : 5/5

Autonomie

(Image credit: Future)

Se décharge rapidement

Se charge encore plus rapidement

Il s'agit d'un ordinateur portable gaming puissant et, en tant que tel, l'autonomie est absolument atroce. Si vous prévoyez de voyager avec ce monstre, assurez-vous d'apporter votre câble de chargement et prévoyez un espace pour le brancher. Car l'alternative est que la batterie se vide en trois heures lors d'une session normale.

Cependant, la batterie se recharge assez rapidement, il vous faudra une heure environ pour atteindre 80% d’autonomie. De quoi éviter de tomber subitement en rade pendant un match en ligne.

Note : 2/5

Faut-il acheter l’Alienware x15 R2 ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous recherchez l’un des PC portables gamer les plus puissants du moment

Cet ordinateur portable offre à la fois des composants et des performances supérieures. Il peut gérer n'importe quel jeu AAA que vous lui proposerez.

Vous appréciez les châssis étonnants et distinctifs

S’il vous faut un ordinateur portable gaming doté de l'un des designs les plus étonnants qui soient, avec un châssis blanc éblouissant et un magnifique éclairage RGB.

Vous avez besoin d’une machine fine et aisément transportable

Dell a réussi à intégrer certaines des meilleures spécifications du marché dans un châssis incroyablement fin qui ne fait pas sentir ses deux kilos grâce à une conception équilibrée.

Ne l'achetez pas si...

Vous ne pouvez pas vous permettre de payer des milliers d’euros

Il s'agit d'un ordinateur portable gaming haut de gamme à tous points de vue et vous pouvez être sûr que Dell vous fera payer cet honneur avec un prix minimum de 2 500 €.