Test Acer Predator Helios 300 (2022)

L'Acer Predator Helios 300 (2022) délivre exactement le type de performances exceptionnelles que l'on peut espérer d'un ordinateur portable destiné au gaming, avec des fréquences d'images et des capacités multitâches phénoménales. Ce associé à un superbe écran QHD à 240 Hz. Cependant, toute cette puissance se fait au détriment d'une autonomie quasi-inexistante, et les meilleures configurations deviennent très chères.

L'Acer Predator Helios 300 (2022) en résumé

L'Acer Predator Helios 300 (2022) incarne tout ce que vous pouvez recherchez dans un ordinateur portable gamer haut de gamme. Il est simple mais possède un châssis bien conçu, avec un superbe rétroéclairage de clavier RVB, une technologie robuste et même un bouton Turbo.

Il s'agit d'une machine lourde pesant deux kilos et demi. Ce n'est pas le PC portable gaming le plus lourd du marché, mais il se révèle difficile à transporter.

Son prix reflète sa qualité et il vaut la peine de faire des folies si vous avez le portefeuille adéquat, car il s'agit certainement de l'un des meilleurs ordinateurs portables Acer destinés aux joueurs hardcore.

Sa technologie en est la preuve. Le modèle que nous avons reçu étant équipé d'un processeur Intel Core i7-12700H et d'un GPU Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, et il ne s'agit pas de la configuration la plus puissante de cette génération. Ainsi, non seulement il fera tourner les meilleurs jeux PC que vous lui proposerez, mais il les exécutera à des fréquences d'images rapides et avec les paramètres les plus élevés.

Naturellement, il y a un prix à payer pour obtenir des performances aussi fantastiques : le niveau d'autonomie, qui atteint à peine trois heures. C'est définitivement un ordinateur portable que vous devez garder branché sur secteur, surtout pour les sessions multijoueurs intenses.

La sélection de ports sur les deux côtés et à l'arrière de l'ordinateur portable est l'une des plus généreuses à ce jour. Il possède quatre ports USB à lui tout seul, un port HDMI, un lecteur de carte SD, une prise audio et même une station de verrouillage Kensington pour obtenir plus de sécurité.

En l'ouvrant, on découvre un superbe écran QHD qui ne déçoit pas, grâce aux couleurs vives et à la clarté de son affichage. Le taux de rafraîchissement de 240 Hz assure également son succès.

Les bords de l'écran sont très fins, ce qui permet de disposer d'une surface d'écran importante. Le clavier est agréable et spacieux, comprend un pavé numérique, offre beaucoup d'espace pour éviter la plupart des fautes de frappe, et le rétroéclairage RBG se révèle hypnotique.

Dans l'ensemble, il garantit un rapport qualité-prix correct par rapport à de nombreux PC portables gamer haut de gamme. Si toutefois vous parvenez à mettre la main sur une unité, étant donné sa disponibilité limitée.

Prix et disponibilité

L'Acer Predator Helios 300 (2022) est définitivement le genre d'ordinateur portable à l'esthétique gaming éblouissante (Image credit: Future)

Prix élevé

Disponibilité limitée en France

L'Acer Predator Helios 300 est un ordinateur portable gaming relativement haut de gamme. Toutefois, ce modèle est extrêmement difficile à trouver en France. Seule la version d’entrée de gamme est actuellement commercialisée chez les détaillants les plus alertes. Elle est équipée d’une RTX 3060 et de 16 Go de RAM, avec un écran Full HD 144 Hz. Moyennant un prix astronomique de 1799€.

Notre unité de test n'a pas de tarif français à ce jour. Aussi, vous devrez peut-être l'importer depuis les Etats-Unis, ce qui fera grimper le prix à 2100 $ (plus les frais d'expédition).

Note : 4/5

Design

(Image credit: Future)

Élégant et sexy

Grande sélection de ports

Écran et clavier étonnants

Caractéristiques techniques Voici la configuration de l'Acer Predator Helios 300 (2022) évaluée par notre rédaction.



CPU : Intel Core i7-12700H

GPU : Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

RAM : 16 Go DDR5

Écran : 15,6 pouces, QHD IPS, 240 Hz

Stockage : 1 To

Ports : 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x Thunderbolt 4, 1 x port d'alimentation, 1 x HDMI 2.1, 1 x Lecteur de carte SD, 1 x Prise combo, 1 x verrou Kensington

Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Caméra : 1080p

Poids : 2,5 kg

Taille (L x P x H) : 36 x 28 x 2,6 cm

L'Acer Predator Helios 300 est le genre d'ordinateur portable gaming qui ne trahit pas son apparence. Bien qu'il soit beaucoup plus élégant et sexy que les ordinateurs portables bon marché et encombrants, il reste lourd et épais - ce n'est pas le genre de machine que vous pouvez transporter facilement, même dans le meilleur des sacs à dos.

Sa sélection de ports est excellente, avec trois ports USB 3.2 Type-A, un USB 3.2 Gen 2 Type-C qui se double d'un Thunderbolt 4, un port d'alimentation supplémentaire avec un chargeur fourni, un port HDMI 2.1, un lecteur de carte SD, une prise combo et un verrou Kensington qui devrait honnêtement constituer une norme de sécurité pour tout ordinateur portable destiné aux gamers. Quels que soient vos besoins spécifiques, l'Acer Predator Helios 300 les exécute avec succès.

L'écran est tout aussi impressionnant. Il s'agit d'une dalle IPS QHD avec une résolution de 2560 X 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Vous pouvez apprécier sa fluidité en exécutant des jeux graphiquement exigeants, avec des couleurs vives et très riches.

La webcam offre également une résolution full HD - parfaite pour les sessions gaming en streaming. Malheureusement, il n'y a pas de cache mécanique pour couvrir ladite webcam, ce qui est un peu décevant mais pas du tout rédhibitoire.

Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3

Le clavier est bien conçu, avec des touches bien larges et suffisamment espacées pour éviter les fautes de frappe accidentelles et les doubles pressions sur les touches. Le trackpad s'avère de bonne taille, même s'il pourrait être un peu plus grand. Mais le véritable clou du spectacle reste l'éclairage RVB intégré sur chaque touche, qui permet de créer des jeux de lumière incroyables sur votre clavier. Vous pouvez également personnaliser l'éclairage si vous préférez quelque chose de plus variée que les couleurs arc-en-ciel proposées par défaut.

Note : 5/5

Performances

L'Acer Predator Helios 300 est capable d'assimiler facilement tous les jeux que vous lui proposez. (Image credit: Future)

Des performances gaming de haut niveau

Excellente circulation de l'air

Le bouton Turbo active instantanément l'overclocking

Pour un ordinateur portable gaming haut de gamme, les performances sont primordiales, sinon pourquoi dépenser des sommes importantes pour en acquérir un ? Le Predator Helios 300 d'Acer bat tous les records, égalant ou surpassant la plupart des autres modèles d'ordinateurs portables haut de gamme, y compris ceux d'Alienware.

Benchmarks 3DMark Night Raid : 36 199 ; Fire Strike : 20 334 ; Time Spy : 10 263

Cinebench R23 Multi-core : 16 497 points

GeekBench 5 : 1 763 (monocoeur) ; 12 231 (multicoeur)

PCMark 10 (Home Test) : 7 704 points

PCMark 10 (batterie) : 3 heures et 5 minutes

Autonomie (test vidéo TechRadar) : 2 heures et 41 minutes

Total War : Warhammer III (1080p, Ultra) : 76 fps ; (1080p, Bas) : 212 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra) : 51 fps ; (1080p, Bas) : 92 fps

Dirt 5 (1080p, Ultra) : 44 fps ; (1080p, Bas) : 175 fps

Cela est dû à ses excellentes spécifications, notamment un CPU Intel Core i7 de 12e génération et un GPU RTX 3070 Ti, ainsi que l'inclusion de RAM DDR5. Et avec la possibilité de passer à une RTX 3080, vous obtenez des spécifications de haut niveau comme celles que nous avons perçues dans notre test du Razer Blade 15, mais à un prix beaucoup plus élevé.

Si cela ne vous suffit pas, le Helios 300 (2022) prend également en charge G-Sync et, grâce à son GPU mobile Nvidia Ampere, le ray tracing et le Deep Learning Super Sampling. Il y a même un bouton spécial Turbo placé au-dessus du clavier qui peut être activé à tout moment et qui met à la fois les ventilateurs, le GPU et le CPU en mode overclocking.

Le bouton Turbo est particulièrement utile car il vous permet d'améliorer instantanément la circulation d'air déjà impressionnante et de refroidir un ordinateur portable en surchauffe, tout en augmentant ses performances.

Le logiciel PredatorSense vous permet de personnaliser l'éclairage RVB, les paramètres d'overclocking et les paramètres des ventilateurs.

En fin de compte, peu importe l'intensité graphique ou le manque d'optimisation de votre jeu AAA préféré, le Helios 300 (2022) l'absorbera et le convertira avec réussite.

Si vous en avez besoin pour équilibrer des tâches exigeantes, c'est également un choix solide. Il ne comptera pas sur la légèreté des meilleurs ordinateurs portables pour étudiants, bien sûr, mais il sera parfait pour ceux qui ont besoin de monter des vidéos ou de retoucher des photos détaillées.

Note : 5/5

Autonomie

Et c'est là que l'Helios 300 trébuche. (Image credit: Future)

Une autonomie horrible

Le temps de chargement est moyen au mieux

Avec tous les points positifs de l'Acer Predator Helios 300, il doit y avoir au moins un vrai point négatif, et dans ce cas, c'est l'autonomie.

Aussi puissant que soit cet ordinateur portable gaming, cela se voit dans la durée de vie de la batterie absolument abyssale. Elle est presque un retour aux générations d'il y a cinq ou six ans limitées à une heure d'autonomie et tournant au ralenti loin d'une prise de courant.

Sans être aussi mauvais, le Helios 300 (2022) atteint tout juste les trois heures dans le test de batterie PCMark10, mais il est encore plus décevant dans notre test vidéo maison. C'est un ordinateur portable qui doit être branché à peu près tout le temps, ce qui signifie que si vous le transportez, vous ne pouvez pas être loin d'une prise murale. Ce qui ajoute encore plus de poids dans votre sac à dos à cause du bloc d'alimentation volumineux.

Note : 1/5

Faut-il acheter l'Acer Predator Helios 300 ?

L'Acer Predator Helios 300 (2022) n'a rien à envier aux meilleurs concurrents (Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous privilégiez les performances par-dessus tout

Cet ordinateur portable se veut une machine performante de haut niveau. Même avec ses paramètres par défaut, il peut gérer n'importe quel jeu AAA avec la définition maximale.

Vous recherchez une machine qui peut facilement être overclockée

Le bouton Turbo vous permet d'overclocker facilement cet ordinateur portable tout en augmentant l'intensité de la circulation de l'air. Et dès qu'il démarre, vous pouvez instantanément voir le framerate augmenter en temps réel.

Vous avez besoin d'un écran de qualité

C'est l'un des meilleurs écrans que nous ayons vus sur un ordinateur portable gaming, il est d'une qualité excellente qui sublime tous les jeux.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez un budget serré

Comme pour la plupart des ordinateurs portables gamer haut de gamme, le prix reflète souvent les performances et les caractéristiques, et si le Helios 300 est assez abordable au départ, il peut rapidement devenir très cher.