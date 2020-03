Test du Samsung Galaxy S20 Plus

Le Samsung Galaxy S20 Plus est le successeur direct de notre smartphone préféré de 2019. Il a pour lui des améliorations notables telles que la qualité de l’affichage et le taux de rafraîchissement de l’écran, ou encore un appareil photo haute résolution désormais à quadruple objectif. Certains technophiles avertis apprécieront également la nouvelle connectivité 5G. A d’autres égards, nous pourrions regretter un design peu innovant et un prix qui peut s’avérer bloquant pour de nombreux fidèles de la marque.

Le Samsung Galaxy S20 Plus en deux minutes chrono

Nous considérons le Samsung Galaxy S10 Plus comme le meilleur smartphone de l’an dernier. Logiquement, son successeur devrait être bien positionné pour prendre la relève. Ce en ajoutant plusieurs mises à niveau et innovations technologiques qui donneront le la aux futurs smartphones premium de 2020.

La caractéristique principale du Galaxy S20 Plus est sans doute son écran. Entre sa taille de 6,7 pouces, son taux de rafraîchissement porté à 120 Hz et sa qualité d’image WQHD+, il représente le summum de l’appareil mobile Samsung. Une vraie plus-value qui va séduire la majeure partie des aficionados du constructeur sud-coréen.

Les caméras du Galaxy S20 Plus ont été légèrement perfectionnées depuis le S10 Plus. Les capteurs sont plus grands et, espérons-le, permettent de prendre des photos de haute facture, même en basse luminosité. Après prise en main, il s’avère que les clichés obtenus avec le S20 Plus surpassent en netteté ceux du S10 Plus. Mais à moins d’être déjà initié(e) à l’univers vaste de la photographie, vous ne remarquerez peut-être pas la différence. La vraie évolution réside dans le téléobjectif qui passe d’un capteur de 12 Mpx à une résolution de 64 Mpx. Avec un zoom optique qui progresse de 2x à 3x.

Nous n’oublierons pas quelques réactualisations qui semblent mineures mais qui poursuit le travail de longue haleine entrepris par Samsung pour transformer ses smartphones en véritables ordinateurs portables. La batterie se distingue comme plus volumineuse, nous comptons un tout nouveau chipset qui fera foi pour les smartphones Samsung à venir, la compatibilité 5G qui va se généraliser cette année. Et n’oublions pas de la RAM… à outrance.

Toutefois, ces caractéristiques séduisantes ne doivent pas éclipser quelques faiblesses notables. Par exemple, nous pensons que la structure du Galaxy S10 Plus est bien plus pratique avec un module photo mieux dessiné et une prise jack 3,5 mm indispensable. Sur laquelle la famille S20 de Samsung a décidé de faire l’impasse.

En outre, le S20 Plus a un nouveau grand frère qui constitue son principal rival - ce qui n'était pas le cas du Galaxy S10 Plus. Le Samsung Galaxy S20 Ultra est plus grand, avec une autonomie plus conséquente et un objectif principal impressionnant de 108 Mpx. Comment lutter ?

Ces détails mis à part, le Samsung Galaxy S20 Plus est un smartphone haut de gamme accompli qui vous comblera si vous avez précédemment fait l’impasse sur l’un des modèles de la gamme S10.

(Image credit: Future)

Le prix du Samsung Galaxy S20 Plus dépend de sa connectivité initiale. Ainsi, le S20 Plus 4G est fixé à 1009 €, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage inclus. Il vous faudra ajouter 100 euros de plus pour la version 5G, embarquant 12 Go de RAM et toujours 128 Go de stockage. Si cette capacité ne vous suffit pas, un emplacement pour carte micro SD est disponible et peut augmenter l’espace de stockage jusqu’à 1 To.



Au moment de son lancement en France, le S10 Plus enregistrait plus ou moins la même facture, entre 1009 € (pour le modèle 6 Go de RAM / 128 Go de stockage) et 1259 € (8 Go de RAM / 512 Go de stockage). Aujourd’hui, il est proposé à partir de 859 €, ce qui en fait un produit extrêmement attractif.

Le Samsung Galaxy S20 Plus est disponible, en rayon et en ligne, depuis le 13 mars 2020. Comme le S20 et le S20 Ultra. Les pré-commandes, elles, ont démarré le 20 février.

Écran et taille du Samsung Galaxy S20 Plus

(Image credit: Future)

Le Samsung Galaxy S20 Plus dispose d’un écran de 6,7 pouces. Ce qui représente un bond considérable par rapport à son prédécesseur, bien qu’il ne soit pas aussi époustouflant que l'écran de 6,9 pouces du Galaxy S20 Ultra.

Il s'agit d'un écran AMOLED, avec une encoche centrale sur le coin supérieur et qui a été réduite de 55% par rapport aux smartphones de la série S10. Nous pouvons attester du fait qu’elle est à peine perceptible lorsque vous utilisez le téléphone mobile.

La résolution de l’écran égale 3200 x 1440 px. Nous sommes sur de la Wide Quad High-Definition Plus (WQHD+), ce qui n’a plus rien à voir avec la résolution 2K / pas tout à fait 4K de la génération précédente. Comme pour presque tous les smartphones, il est possible de réduire la définition de votre écran si vous le souhaitez, pour conserver une plus longue autonomie par exemple. Ou pour profiter du taux de rafraîchissement élevé.

(Image credit: Future)

Atteignant 120 Hz, celui-ci rafraîchit vos images deux fois plus vite que sur les meilleurs smartphones premium du moment. En théorie, les mouvements se révèlent plus fluides, un vrai luxe pour parcourir ses différents flux d’activité sociale ou pour jouer sans latence. Hélas, vous ne pouvez pas cumuler et la résolution maximale de l’écran et l’activation de la fréquence de rafraîchissement à 120 Hz. La définition WQHD+ s’exécutant à 60 Hz. Il sera donc nécessaire de lancer vos jeux en Full HD+. Un choix étrange défini par Samsung, alors que la plupart des smartphones gaming ont rendu compatible les taux de rafraîchissement supérieurs et les résolutions d’image nettes.

Evidemment, tous les utilisateurs ne prêtent pas forcément attention à la qualité de l'écran, ou ne se soucient pas de la fréquence de rafraîchissement qu'ils utilisent. Donc ce problème ne dérangera pas tout le monde. Cependant, si vous vous efforcez d'obtenir une qualité d'écran optimale sur votre smartphone, sachez que vous devrez opérer ce choix difficile.

Design du Samsung Galaxy S20 Plus

Le Samsung Galaxy S10 Plus se distinguait réellement par son module photo horizontal et son cadre métallique chic. Tandis que son écran incurvé nous permettait de le manipuler aisément d’une seule main. Nous sommes tristes de constater que le Galaxy S20 Plus a l'air beaucoup plus générique en comparaison. Tout d'abord, le bloc de la caméra arrière a été déplacé en haut à gauche et se veut plus épais. La façade verso est désormais en verre (au lieu de la céramique du S10 Plus), limitant le confort de sa prise en main.

Il y a probablement maintes raisons pour lesquelles l'appareil photo a été modifié, comme l'utilisation optimale de l'espace interne du téléphone et une meilleure protection des composants. Mais le résultat final est que le Galaxy S20 Plus s’éloigne de la lignée fine et esthétique des smartphones Samsung.

Samsung Galaxy S20 Plus vs Samsung Galaxy S10 Plus (Image credit: Future)

Le S20 Plus est plus grand mais pas énorme non plus. Avec des dimensions de 161,9 x 73,7 x 7,8 mm et un poids de 186 g, plus léger que le S10 Plus en céramique. Il est disponible en bleu nuage, gris cosmique ou noir cosmique. Soit un coloris de moins que le S20, présent également en rose nuage.

Quatre objectifs photo optimisés

Comme le Galaxy S10 plus avant lui, le S20 Plus compte le même nombre d’objectifs photo au sein de sa caméra dorsale. Mais les performances sont réellement poussées au maximum sur le second appareil.

L'objectif principal offre une résolution de 12 mégapixels, avec une ouverture f/1,8 – ceux de la série S10 présentent une ouverture variable entre f/1,5 et f/2,4. La génération précédente a donc l’avantage de la polyvalence. Cela dit, sur l’objectif principal du S20 Plus, le capteur a été agrandi et permet d’adapter la prise de vue à n’importe quel niveau de luminosité.

(Image credit: Future)

Il existe également un objectif ultra-large embarquant 12 Mpx et une ouverture de f/2,2. Il est à noter que le même objectif sur le S10 Plus grimpait à 16 Mpx. Soit un léger déclassement mais, une fois encore, la révision du capteur délivre une netteté plus perceptible sur vos clichés.

La véritable évolution de l’appareil photo réside dans l’amélioration du téléobjectif. Nous passons de 12 à 64 Mpx entre les deux générations. Les zooms optique de 3x et numérique de 30x sont aussi des bonus évidents. Loin de ceux du Samsung Galaxy S20 Ultra, mais sa proposition - sans transition floue pendant l’action de zoom - est tout de même admirable, avec de superbes photos à longue distance.

Image 1 sur 4 (Image credit: Future) La célèbre arche au centre de la Grand Army Plaza de Brooklyn - ici prise avec l'objectif principal. Image 2 sur 4 (Image credit: Future) Proto prise avec le Zoom 10x, soit le maximum de l'appareil photo du S10 Plus. Image 3 sur 4 (Image credit: Future) Appréciez le Zoom 20x permettant de détailler avec précision le sommet de l'arche. Image 4 sur 4 (Image credit: Future) Et enfin, le Zoom 30x - notez les bords flous et le contraste, preuve qu'il s'agit du recadrage d'une image plus grande.

Reste la caméra ToF utilisée pour calculer et reproduire la profondeur d’un plan, distinguer les sujets des arrière-plans afin d'obtenir des effets de flou artistique dits « bokeh ».

Sur la face avant du smartphone, vous trouverez un appareil photo de 10 mégapixels, identique à celui des Galaxy S10 et Note 10. Les détails, les couleurs et l'éclairage sont reproduits fidèlement sur chaque selfie. Le mode Live Focus, lui, permet d'ajouter là encore des effets de flou et de surexposition des couleurs en arrière-plan.

De manière générale, les photos que nous avons prises avec le Samsung Galaxy S20 Plus sont admirables. C'est probablement grâce au fantastique logiciel de post-traitement et d'optimisation des scènes de Samsung, qui utilise l'IA pour améliorer vos clichés.

(Image credit: Future)

L’option la plus innovante reste le nouveau mode « prise unique » (ou single-take). L’utilisateur prend une photo pendant 15 secondes en tournant lentement son smartphone. Pendant ce temps le smartphone distille quelques messages du type « restez stable » ou encore « vous vous débrouillez bien ». Le Samsung Galaxy S20 Plus passe alors en revue les résultats obtenus à l’aide du triple objectif photo présent à l’arrière de l’appareil et de certains des 13 modes disponibles, puis sélectionne les meilleures photos. Cette fonction est bien plus qu’un gadget et nous espérons que d'autres fabricants adopteront quelque chose de similaire.

(Image credit: Future)

Côté vidéo, la série S20 garantit une définition maximum portée à 8K, avec la possibilité de recadrer et monter ses films en qualité 4K ou 1080p optimale. Samsung n'a pas précisé si la 8K définie est native ou passive. Les nouveaux modes de capture vidéo demeurent on ne peut plus pratiques, dans la grande tradition des applications « coach » de Samsung. Vous avez la possibilité de régler de multiples paramètres photo comme vidéo, tels que l'ouverture, la sensibilité ISO et la balance des blancs pendant les prises de vue. En outre, vous apprécierez le stabilisateur d'image amélioré et l’option hyperlapse pour la capture de vidéos sur une longue période.

5G, autonomie, performances et interface

En Europe, le Samsung Galaxy S20 est équipé d'un processeur maison : l’Exynos 990. Tandis qu’aux Etats-Unis, la firme sud-coréenne fait toujours appel aux composants Qualcomm et embarque le Snapdragon 865. Celui-ci est doté d'un modem 5G, là où l’Exynos 990 se trouve décliné en 4G, en plus de la 5G.

Avec la prise en charge de la 5G, Samsung désire améliorer nettement l’expérience utilisateur sur des usages qui ne sonnent pas encore comme naturels. A l’instar des appels vidéo. Les joueurs mobiles devraient également en avoir pour leur argent avec une exécution plus rapide et plus fluide des jeux récents.

(Image credit: Future)

N’omettons pas un avantage majeur des puces Snapdragon et Exynos : elles optimisent la durée de vie de la batterie pour une autonomie plus que confortable. Le Galaxy S20 Plus comprend une batterie de 4 500 mAh, ce qui surpasse un bon nombre de smartphones haut de gamme. Ce qui est indispensable avec son nouvel écran WQHD+/120 Hz qui surconsomme par défaut. Finalement, l’autonomie du Galaxy S20 Plus devrait vous permettre de tenir sur une journée entière sans recharge. Voire davantage si vous désactivez les fonctionnalités premium.

La recharge, parlons-en. Le chargeur 25W USB-C vous offre la possibilité de recharger votre smartphone rapidement. A noter que sur le S20 Ultra, le chargeur est de 45W. Grâce à l’option Wireless Power Share, il est enfin possible de recharger des écouteurs True Wireless comme les Samsung Galaxy Buds Plus, une montre connectée ou tout autre appareil de recharge Qi en le plaçant à l'arrière de votre téléphone mobile.

En termes de système d'exploitation, le Samsung Galaxy S20 Plus fonctionne sous Android 10 avec l'interface One UI 2.0 de Samsung.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

(Image credit: Future)

Vous êtes prêt à payer pour le meilleur smartphone 2020 (ou presque)

Nous ne tournerons pas autour du pot : le Samsung Galaxy S20 Ultra est le photophone haut de gamme qu’il vous faut. Mais si vous avez un budget un peu plus limité, le S20 Plus regroupe presque tous ses meilleurs atouts pour un coût nettement inférieur.

Vous aimez prendre des photos avec un téléobjectif

Tous les smartphones ne sont pas prédisposés pour prendre des photos avec zoom activé. Le S20 Plus possède un zoom optique 3x respectable, combiné à un capteur 64 Mpx qui permet de prendre des photos en gros plan vraiment nettes. Il ne prend peut-être pas les photos les plus détaillées avec un zoom 30x, mais il recueille l’essence même de votre sujet à une distance plus grande que tous les photophones du marché - sauf le S20 Ultra, bien entendu.

Vous voulez être à la pointe de la 5G

Le S20 Plus étant connecté à la fois au réseau 5G mmWave et au réseau 5G sub-6, c'est un smartphone idéal pour ceux qui veulent tester la 5G… lorsqu’elle sera accessible. Car il y a de fortes chances que le modèle se connecte au futur réseau 5G déployé par l'opérateur de votre choix.

Ne l'achetez pas si...

Vous cherchez un smartphone 5G plus abordable

Oui, le S20 Plus est probablement le moyen le plus efficace d’accéder à la 5G. Mais si vous désirez un modem 5G un peu plus abordable financièrement, optez pour le Samsung Galaxy S10 5G à prix réduit (sur un réseau mmWave) ou pour le OnePlus 7 Pro 5G (sur un réseau sub-6).

Vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix actuel

Bien que nous ayons apprécié le S20 Plus en tous points, il reste excessivement onéreux et au-delà des ressources de nombreux consommateurs. Si vous souhaitez des caractéristiques techniques premium à moindre coût, envisagez le OnePlus 7T Pro ou un Samsung Galaxy de la génération précédente. Ils vous serviront avec autant d’entrain.