Test du Panasonic HZ1500

Le Panasonic HZ1500 conserve la même dalle OLED premium, une qualité d’image de haute volée et la même conception générale que son prédécesseur - avec quelques ajouts intelligents. Grâce à son standard Dolby Vision et à sa fonction particulière Intelligent Sensing, il est beaucoup plus pratique de regarder des films dans des conditions d'éclairage naturellement peu idéale. Un vrai cadeau pour les ciné/télévores, même si l'absence de Disney Plus, sur son interface, est décevante.

Le Panasonic HZ1500 en une minute

Que dire du Panasonic HZ1500 ? En tant que successeur du GZ1500 de l'année dernière, il n'y a pas trop de différence. Alors que le GZ1500 a été un pionnier avec son tout nouveau processeur HCX Pro Intelligent, un système d'exploitation My Home Screen amélioré et l'introduction de la norme audio Dolby Atmos, le HZ1500 a moins à faire pour vraiment se démarquer.

Ce n'est pas une mauvaise chose pour autant. Le HZ1500 conserve la même dalle OLED haut de gamme, la même définition impressionnante et le même design accrocheur que son prédécesseur, et il n'y a certainement pas grand-chose, voire rien, à améliorer. Les noirs sont profonds, le contraste et la précision des couleurs sont exceptionnels, il n'y a presque rien à redire aux images en mouvement.

Cela dit, les quelques nouveautés apportées au HZ1500 en 2020 sont toujours dignes d'intérêt. Le Dolby Vision IQ est une fonction très pratique qui permet d'ajuster le calibrage en fonction de la lumière ambiante de la pièce - idéal au milieu de l'été, lorsque la lumière naturelle est persistante. Le mode Cinéma, qui vise à restituer « ce que le réalisateur avait prévu », se montre moins indispensable, Panasonic opérant une véritable optimisation du traitement de l’image qui réjouira par défaut les cinéphiles.

L'absence de port HDMI 2.1 - et, pire encore, Disney Plus manquant à l’appel de l’interface - laisse penser que Panasonic se soucie peu de rester à la pointe du progrès, même si ces quelques lacunes n’en seront probablement pas pour beaucoup d’utilisateurs.

Prix et disponibilité du Panasonic HZ1500

Le HZ1500 n'est pas le téléviseur OLED de Panasonic le moins cher de l’année 2020. Mais il ne comptera pas non plus comme une folie budgétaire. Vous trouverez ce modèle aux formats 55 pouces et 65 pouces (nous avons évolué ce dernier dans le test-ci-présent), se vendant respectivement à 2 499 et 3 499 euros.

À titre de comparaison, le HZ1000 d’entrée de gamme se vend à partir de 1 999 euros, tandis que le HZ2000, le produit phare, commence à 2 999 €. La principale différence réside dans la capacité audio, que nous aborderons un peu plus bas dans cette évaluation, mais il suffit de dire que le HZ1500 fait office d'enfant du milieu dans la large portée des téléviseurs Panasonic édition 2020.

Design du Panasonic HZ1500

Caractéristiques techniques du Panasonic HZ1500 (Image credit: Panasonic) Tailles d'écran : 55, 65 pouces | 4K : Oui (3840 x 2160) | HDR : Oui | Dalle : OLED | Smart TV : Oui | Incurvé : Non | Dimensions : 1449 x 896 x 350 mm | Poids : 36 kg | 3D : Non | Entrées : 4xHDMI, 3xUSB, optique, Ethernet, emplacement CI

Barre de son Dolby Atmos

Pas de HDMI 2.1

Support pivotant

Le HZ1500 offre la même silhouette que le modèle de l'an dernier. Vous trouverez un écran à cadre minimal avec un « haut-parleur à lames » (barre de son intégrée) fixé sur le bord inférieur, le tout pivotant sur un support circulaire qui permet de régler très facilement l'angle exact de votre écran de télévision.

L'arrière du téléviseur n'est pas aussi intuitif, avec une surface inégale et des creux qui vous obligent à vous mettre dans des positions improbables pour brancher des câbles (comme le HDMI) - en grande partie parce que ces ports ont été construits autour de la structure en « tour » des haut-parleurs. Vous trouverez quatre ports HDMI, dont l'un comprend l'eARC pour la connexion d'une barre de son, mais seul un sur quatre est facilement accessible sur le côté.

Les téléviseurs OLED 2020 de Panasonic ne sont malheureusement pas équipés de la dernière norme HDMI 2.1, ce qui signifie que vous n'obtiendrez pas de vidéo 4K à 120 Hz ici - mais à moins que vous ne prévoyiez de tirer le meilleur parti des consoles de jeu next-gen Xbox Series X et PS5, vous ne remarquerez probablement pas son absence.

Une seule télécommande est incluse, avec un pavé numérique encombrant et une apparence moins conviviale que la télécommande design de Samsung ou que la Magic Remote de LG. Elle fait pourtant l'affaire - et le bouton dédié « Mes apps » est un ajout flexible qui vous permet de choisir votre application favorite pour y accéder rapidement via un raccourci.

Interface du Panasonic HZ1500

Simple et claire

Où est Disney Plus ?

Titres recommandés (parfois)

Panasonic est connu pour posséder un système d'exploitation assez réduit, un logiciel propriétaire appelé My Home Screen.

En 2020, My Home Screen entre dans sa cinquième version, et il n'y a pas grand-chose à signaler. Les téléspectateurs trouveront un menu très minime en appuyant sur le bouton « Home » de la télécommande, qui fait apparaître quatre icônes au bas de l'écran : Apps, Sources, Live TV et Menu (où vous trouverez les paramètres d'image et autres, bien que le bouton « Image » de la télécommande soit un raccourci pratique).

Ce qui s’avère notable, cependant, c'est la facilité avec laquelle vous pouvez le personnaliser. En vous rendant sur la section « Applications », vous pouvez vous diriger vers n'importe quel service de streaming et appuyer sur « Option » pour faire apparaître un sous-menu qui vous permet d'épingler l'application sur l'écran d'accueil, de la définir comme favori sur votre télécommande, ou simplement d’afficher ses informations majeures.

Nous n'avons repéré que deux nouvelles fonctionnalités mineures. La première est l'apparition de titres recommandés au-dessus de certaines applications de streaming, comme Netflix et YouTube - ce que Tizen de Samsung et webOS de LG (les meilleures plateformes Smart TV du marché) font depuis des années. D'autre part, les applications régulièrement utilisées vous seront gentiment suggérées pour être épinglées sur l'écran d'accueil si vous ne l'avez pas encore fait. Ce qui est un coup de pouce quelque peu personnel pour le spectateur.

Notre principale critique concerne le support des applications, et plus particulièrement l'absence de Disney Plus. L'application Disney Plus étant déjà sur une multitude de dongles (comme Chromecast), ainsi que sur les téléviseurs Samsung et LG, c'est un peu décevant. Et comme il s'agit du plus grand lancement de service de diffusion en streaming de ces derniers mois, nous avons ici un manquement très surprenant.

Nous nous attendons à ce que l'application soit prise en charge à un moment ultérieur, mais ceux qui ont envie de regarder les programmes de Disney Plus en attendant devraient probablement regarder ailleurs (ou utiliser une console de jeu / une clé de lecture en continu qui la prend en charge).

Qualité d'image du Panasonic HZ1500

Affichage OLED exceptionnel

Dolby Vision IQ pour des images HDR améliorées

Mode Cinéma

Le HZ1500 ne vous décevra pas dans le domaine de l'image. La dalle OLED est tout aussi exceptionnelle que celle de l'année dernière, avec des noirs profonds, des détails précis et un ratio de contraste à couper le souffle.

Panasonic est fier de sa qualité d’image cinématographique, comme en témoigne le nombre de studios de production qui utilisent des moniteurs Panasonic. Le HZ1500 est également calibré par le coloriste hollywoodien Stefan Sonnenfeld (Star Wars VII: Le réveil de la Force). Le résultat est une image époustouflante, avec un mouvement fluide et un contraste exceptionnel.

En regardant A couteaux tirés de Rian Johnson (Amazon Prime Video, 4K HDR), nous avons été époustouflés par le niveau de détail et de contraste, même dans les scènes sombres et nocturnes à l'extérieur de la maison familiale. Ainsi que par la richesse des couleurs que l'on retrouve même dans les pièces faiblement éclairées. Nous avons vraiment eu l'impression de passer une soirée au cinéma, aidés par l'écran de 65 pouces et des haut-parleurs percutants (plus d'informations ci-dessous).

Le HZ1500 offre un support HDR universel, avec le HDR10+, le Dolby Vision et le HLG, que vous trouverez dans toute la gamme de téléviseurs Panasonic 2020, jusqu'aux écrans LCD de milieu de gamme. Le mode photo HLG est également pris en charge : une norme d'image HDR utilisée sur les appareils photo Panasonic.

La mise à l'échelle est parfaitement adaptée, même si les sources HD ont tendance à prendre un effet légèrement granuleux, ce qui est encore difficile à éviter sur un écran de 65 pouces aussi massif. Toutefois, c'est à peine perceptible, et facile à oublier quand les points forts de la dalle Panasonic sont si évidents.

Le contrôle de la luminosité est un point fort particulier du HZ1500, en grande partie grâce à l'intégration de deux technologies : Dolby Vision IQ, et le mode Cinéma avec détection intelligente. Ces deux technologies utilisent un capteur de lumière situé à l'avant du boîtier du téléviseur, qui ajuste le calibrage de l'image en fonction du niveau de lumière de la pièce que vous regardez. Pour le contenu Dolby Vision dans le premier cas, et pour tout contenu non-DV dans le second. C'est une aide précieuse si vous regardez la télévision en journée ou si vous ne pouvez pas vous offrir le luxe d'avoir des rideaux occultants dans votre salle de cinéma personnelle.

Le mode Cinéma est un nouveau « décor de télévision », soutenu par Christopher Nolan et Martin Scorcese, qui réinitialise efficacement le traitement de l'image à quelque chose qui ressemble plus aux moniteurs de mastering utilisés dans les studios de production. L'image a tendance à devenir un peu plus sombre et plus terne, ce qui, sur une dalle OLED de faible luminosité, peut être délicat - perdant un peu de son punch normal ou dynamique. La fonction de détection intelligente, qui ajuste la luminosité, aide à gérer cela.

La différence est particulièrement évidente pour la DTS, et les spectateurs ont tout intérêt à s'en tenir à un préréglage Cinéma, sauf s'ils regardent dans des conditions de luminosité et ont besoin que la fonction de détection soit activée.

Le Dolby Vision IQ et le Mode Cinéma sont vraiment les seuls changements notables pour 2020, et si vous disposez toujours du GZ1500, vous ne verrez probablement pas beaucoup d’améliorations. Il y en a juste assez pour justifier le nouveau modèle, et cela vaut certainement la peine d'envisager l'achat de ce nouveau téléviseur cette année.

Son et jeux vidéo sur le Panasonic HZ1500

Haut-parleurs Dolby Atmos

Une scène sonore riche et détaillée

Un retard d'entrée peu remarquable

Ce qui distingue le HZ1500 dans la gamme des téléviseurs Panasonic de cette édition, c'est le son. Vous obtenez la même dalle et le même processeur que le HZ1000 ou le HZ2000, mais avec des haut-parleurs de 80W - au lieu des 30W du HZ1000 ou des 140W du HZ2000.

Contrairement au HZ1000, vous bénéficiez aussi de la prise en charge du Dolby Atmos, ce qui signifie que vous pourrez entendre les bandes-son des films mixés avec le système Atmos dans toute leur splendeur surround. Le haut-parleur de la « tour » permet de réfléchir le son du plafond vers le spectateur. Vous pourrez calibrer le son lors de l'installation en fonction de la distance qui sépare le téléviseur de votre siège. Le son est vraiment riche et percutant, que vous écoutiez des dialogues, le courant d'une rivière ou des bandes sonores symphoniques.

Les joueurs devront se contenter d'un décalage d'entrée insignifiant (pas moins de 20 ms), mais ils ne devraient pas être déçus par l'image. Nous avons passé un bon moment à parcourir The Outer Worlds d'Obsidian, impressionnés par les couleurs éclatantes et l'excellent contraste, particulièrement utiles pour repérer les objets et les ennemis en arrière-plan. Que vous regardiez les néons dans le ciel nocturne, le bleu profond des rivières ou le contour lumineux de votre HUD, la dalle OLED du HZ1500 peut vous fournir ces images avec aplomb.

Les jeux ont également montré les capacités audio du HZ1500 à leur meilleur. En faisant pivoter notre arme, nous émettions un son extrêmement satisfaisant, car le métal se balance sur l'écran et le son passe d'un côté à l'autre du haut-parleur. Un mode de jeu dédié permet également d'adoucir le taux de rafraîchissement, ce qui peut être une grande bénédiction, surtout lors de matchs en ligne ou d'actions rapides.

Faut-il acheter le téléviseur OLED HZ1500 de Panasonic ?

Achetez-le si...

Vous recherchez un système Home Cinema à couper le souffle. Vous n'obtiendrez rien de mieux que cet écran OLED, et Panasonic est là pour recréer une véritable expérience cinématographique.

Vous ne voulez pas acheter une barre de son séparément. Le HZ1500 est équipé de haut-parleurs intégrés et d'un son Dolby Atmos surround. Vous ne disposerez pas de l’effet optimal de multiples haut-parleurs installés dans la pièce, mais c'est une scène sonore bien meilleure que celle délivrée par tout téléviseur OLED standard.

Vous regardez la télévision pendant la journée. Nous ne jugeons pas : si vous aimez regarder des films ou des séries en plein jour, les nouvelles fonctions Intelligent Sensing et Dolby Vision IQ aideront la qualité d’image à rivaliser avec la lumière ambiante qui vous entoure.

Ne l'achetez pas si...

Vous souhaitez faire une bonne affaire. Il existe des téléviseurs OLED moins chers, certains même conçus et distribués par Panasonic ! Attendez le modèle HZ980, ou optez pour le LG B9 OLED de l'année dernière. Pour un prix résolument réduit.

Vous avez déjà une installation audio externe. Si vous possédez déjà une barre de son et des haut-parleurs surround, le haut-parleur à lames du HZ1500 ne vous semblera peut-être pas aussi indispensable.