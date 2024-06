Asus ProArt P16 : un rival du MacBook Pro de 16 pouces avec le dernier processeur AMD

Asus a dévoilé ce qu'il considère comme la réponse sous Windows au MacBook Pro, conçu spécifiquement pour les créateurs.

Le ProArt 16, équipé des processeurs AMD Ryzen AI de nouvelle génération, comprend une NPU de 50 TOPS et un GPU Nvidia GeForce RTX 4070, avec l'intention d'améliorer les flux de travail d'IA dans les domaines de la créativité, de la productivité et même du jeu.

Présenté comme un PC Copilot+ haut de gamme, l'IA locale promet de propulser une gamme d'applications émergentes et évolutives offrant une efficacité et des performances considérablement améliorées.

Le portable Asus Copilot+ vise directement le MacBook Pro, avec un prix comparable

Selon les tests de la société, le GPU GeForce RTX 4070 du ProArt P16 accélère le montage vidéo dans DaVinci Resolve par 2,5 fois, accélère la fonction AI Speech Enhance dans Adobe Premiere Pro par 4,5 fois et offre une amélioration massive de 600% dans le rendu 3D avec Autodesk Arnold.

Des logiciels exclusifs d'IA Nvidia, comme Nvidia Broadcast, RTX Video et la démo technologique ChatRTX, sont également inclus.

Conçu dès le départ comme un produit haut de gamme, le ProArt P16 est à la fois plus fin (14,9 mm) et plus léger (1,85 kg) que le MacBook Pro de 16 pouces équipé du processeur M3.

Parmi les spécifications, on trouve les processeurs AMD Ryzen AI 9 365/270 avec 10-12 cœurs, les graphiques AMD Radeon 880M/890M et jusqu'à 64 Go de mémoire LPDDR5X.

L'écran OLED 4K de 16 pouces, avec une résolution de 3840x2400, dépasse légèrement celui de 16,2 pouces d'Apple qui a une résolution de 3456x2234, mais le taux de rafraîchissement de 60 Hz est inférieur à celui de 120 Hz du MacBook Pro.

Le stockage standard de 1 To M.2 NVMe PCIe 4.0 offre un meilleur rapport qualité-prix que le point d'entrée de 512 Go d'Apple, mais est limité à une configuration de 2x 2 To, alors qu'Apple permet une configuration jusqu'à 8 To.

Parmi les autres caractéristiques à noter, on trouve la prise en charge de l'USB 3.2 Gen 2 Type-C et Type-A, l'USB 4.0 Gen 3 Type-C, le Bluetooth 5.4 et le Wi-Fi 7, qui permettent de pérenniser l'ordinateur portable professionnel.

Disponible en précommande dès maintenant, le Asus ProArt P16 coûtera 2 499,99 €, un prix rivalisant avec celui du MacBook Pro 16.