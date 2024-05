ExpressVPN : le meilleur VPN du marché est quasiment à moitié prix

Vous avez bien une serrure sur la porte d’entrée de votre maison pour éviter que n’importe qui puisse s’introduire chez vous ? Alors pourquoi ne pas prendre les mêmes précautions avec votre ordinateur ? N’importe quel pirate peut utiliser votre connexion internet pour vous dérober vos données sensibles. N’importe quel site web que vous utilisez peut collecter des informations sur vous à votre insu. Il est donc primordial d’utiliser une solution à la fois ultra-efficace mais aussi abordable.

Bonne nouvelle, ExpressVPN vous fait économiser 49% sur son abonnement un an. Vous avez donc accès à un service de VPN premium pour seulement seulement 6,31 euros par mois, alors qu’il vous en couterait normalement 12,26 euros par mois. Et ce n’est pas tout puisque vous bénéficiez également de 3 mois offerts !

Cerise sur le gateau, ExpressVPN est garanti 30 jours satisfait ou remboursé. Vous pouvez donc utiliser le VPN pendant un mois pour vérifier qu’il vous convient. Et si jamais ce n’est pas le cas (même si on en doute), vous pouvez annuler votre abonnement et vous faire rembourser intégralement.

Quel sont les points forts d’ExpressVPN ?

En cherchant sur internet, vous trouverez un nombre incalculable de services de VPN. Alors comment faire le bon choix ? Il est primordial de choisir un VPN de qualité pour être correctement protégé sans pour autant dégrader sa connexion internet.

ExpressVPN existe depuis 15 ans et possède des serveurs 10 Gbps dans pas moins de 105 pays. Ils assurent une connexion à la fois sûre mais aussi rapide grâce au protocole Lightway.

(Image credit: ExpressVPN)

Pour votre confidentialité, ExpressVPN n’enregistre aucun journal d’activité ou de connexion. La technologie TrustedServer assure que toutes les données sont supprimées après chaque redémarrage de serveur. Comme l’ont prouvé 12 audits indépendants, ExpressVPN assure tout simplement la meilleure protection possible.

Beaucoup de personnes souhaitent utiliser un VPN pour regarder du contenu géobloqué sur des services de streaming. ExpressVPN offre évidemment ce service et, avec MediaStreamer, cela fonctionne même sur Smart TV et sur consoles.

Les fans de sport ont eux accès à un guide spécifique pour bénéficier des meilleurs tarifs disponibles dans le monde pour regarder les plus grands évènements sportifs disponibles en streaming sans se ruiner.

Enfin, ExpressVPN offre un service client premium disponible 24h/24 et 7j/7. Si vous avez le moindre problème, vous pouvez les contacter par messagerie instantanée ou par e-mail et vous obtiendrez très rapidement une réponse.