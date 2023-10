Amazon s'apprête à signer un accord d'un milliard de dollars... avec Microsoft 365

Amazon s'apprête à signer un accord d'une valeur de plus d'un milliard de dollars avec son principal rival, Microsoft, pour fournir au géant du commerce électronique des logiciels de bureautique.

Un récent rapport d'Insider, citant un document interne et une personne anonyme familière avec le dossier, affirme qu'Amazon paiera les licences Microsoft 365 pour un million de ses employés d'entreprise et de première ligne.

Bien que les deux entreprises restent des concurrents majeurs sur de nombreux marchés, en particulier celui de l'informatique dématérialisée, Amazon est déjà un utilisateur des outils logiciels de Microsoft.

Amazon devient un client important de Microsoft 365

Redmond has only just removed Teams from its Microsoft 365 bundle, following a complaint from Slack and dissatisfaction from other video conferencing software providers.

L'accord prévoit qu'Amazon abandonne les copies installées traditionnellement de Microsoft Office au profit de l'abonnement de Redmond basé sur le cloud, probablement dans le but de fournir aux travailleurs les versions les plus récentes des logiciels d'une manière plus rentable.

Un tel accord entre les deux entreprises peut sembler improbable étant donné qu'AWS et Azure s'affrontent sur le marché de l'informatique dématérialisée, mais Amazon n'a pas son propre logiciel de bureautique.

Techniquement, WorkDocs et Chime offrent en partie ce que propose Microsoft, mais avec un succès loin d'être égal.

La source d'Insider pense qu'Amazon pourrait commencer à mettre en place des licences en novembre, avec un déménagement complet prévu pour le début de l'année 2024. On ne sait pas encore si les travailleurs d'Amazon bénéficieront de toutes les capacités d'IA générative de Microsoft 365 Copilot.

À la suite du rapport d'Insider, les actions de Microsoft ont augmenté de 1 % après la séance.

Ce mégadeal donnera à Microsoft un énorme coup de pouce, non pas qu'il en ait besoin. L'entreprise a récemment fait l'objet de critiques sur différents marchés en raison de sa position dominante déloyale.

Plusieurs entreprises et organismes ont déposé des plaintes pour pratiques anticoncurrentielles, qui ont donné lieu à des enquêtes de la part des organismes antitrust.

Redmond vient tout juste de retirer Teams de son offre Microsoft 365, à la suite d'une plainte de Slack et du mécontentement d'autres fournisseurs de logiciels de vidéoconférence.