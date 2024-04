Samsung Galaxy S24 FE : un lancement plus tôt que prévu

Nous n'avons pas encore beaucoup entendu parler du Samsung Galaxy S24 FE, mais certains signes indiquent que cette alternative de milieu de gamme au Samsung Galaxy S24 pourrait être lancée dans les prochains mois.

Selon le site sud-coréen The Elec (via TalkAndroid), certains composants de l'écran du téléphone sont déjà entrés en production de masse, si bien que le Galaxy S24 FE pourrait être lancé cet "été".

The Elec n'est pas plus précis que cela, mais l'été sud-coréen s'étend de juin à août, et si nous devions deviner, nous dirions que le Samsung Galaxy S24 FE sera probablement lancé en juillet, si tant est qu'il atterrisse dans cette fenêtre.

Pourquoi juillet ? Parce que c'est à ce moment-là que Samsung devrait lancer son deuxième grand smartphone de l'année, avec le Samsung Galaxy Z Flip 6 et le Samsung Galaxy Z Fold 6 qui devraient être dévoilés. Il est possible que la société lance le S24 FE séparément, mais avec seulement un mois d'été de part et d'autre de l'événement de juillet, cela signifierait deux lancements en succession rapide.

Samsung Galaxy S24 FE : Un peu plus tôt que prévu

Nous pensons donc qu'il est plus logique de lancer tous ces appareils ensemble, mais un lancement à n'importe quel moment de l'été est surprenant, puisque le Samsung Galaxy S23 FE a été lancé en octobre de l'année dernière, et que le modèle précédent a été lancé en janvier 2022, une année entière après son homologue qui n'est pas un modèle FE. Si le Galaxy S24 FE est effectivement lancé entre juin et août, cela semblerait très tôt.

C'est pourquoi nous prenons cette fuite avec des pincettes, d'autant plus que nous n'avons pas encore beaucoup entendu parler du Samsung Galaxy S24 FE. Mais ce que nous avons entendu est prometteur, avec le Galaxy S24 FE équipé d'un chipset haut de gamme Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400, d'un écran AMOLED de 6,1 pouces, de 12 Go de RAM, d'une batterie de 4 500 mAh et d'un espace de stockage pouvant aller jusqu'à 256 Go.

Ces spécifications seraient dans certains cas encore meilleures que celles du Samsung Galaxy S24 standard, ce qui pourrait faire de ce téléphone une perspective déroutante mais certainement puissante.