Prix du Samsung Galaxy Z fold 6 : combien coûte ce smartphone pliable ?

Dévoilé lors du Samsung Galaxy Unpacked le 10 juillet 2024, le Samsung Galaxy Z Fold 6 est désormais officiel. Et cela signifie que nous savons maintenant combien il vous coûtera, chers lecteurs, au moment où nous écrivons ces lignes.

Offrant des améliorations itératives par rapport au Galaxy Z Fold 5, le Fold 6 reste un téléphone pliable convaincant ; jetez un coup d'œil à notre test du Samsung Galaxy Z Fold 6 pour connaître nos premières impressions.

Malheureusement, ces améliorations ont entraîné une hausse du prix du Fold 6 par rapport à son prédécesseur, ce qui est un peu pénible. Mais lisez la suite pour une analyse complète du prix du Samsung Galaxy Z Fold 6 et pour savoir s'il en vaut la peine.

Combien coûte le Samsung Galaxy Z Fold 6 ?

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, le Samsung Galaxy Z Fold 6 commence à 1 999 € pour un modèle de 256 Go.

Cela signifie que le Fold 6 est 100 € plus cher que le Fold 5 ; nous avons inclus un tableau des prix de lancement de l'ancien téléphone à des fins de comparaison. Payer plus cher pour ce qui peut être considéré comme une petite série d'améliorations peut ne pas vous plaire, mais pour les nouveaux venus dans l'arène des téléphones pliables, c'est peut-être le prix à payer pour obtenir un appareil qui est un concurrent pour notre liste des meilleurs smartphones pliables.

Swipe to scroll horizontally Prix du Samsung Galaxy Z Fold 6 Stockage Samsung Galaxy Z Fold 6 Samsung Galaxy Z Fold 5 256Go 1 999 € 1 899 € 512Go 2 199 € 2 039 € 1To 2 359 € 2 279 €

Analyse du prix du Samsung Galaxy Z Fold 6

Une hausse du prix du Fold n'est pas vraiment idéale pour développer l'adoption des téléphones pliables. Et avec le prix du Galaxy Z Fold 6, Samsung risque de mettre un peu la main à la poche.

Il ne fait aucun doute que le Fold 6 est un téléphone pliable haut de gamme et de grande qualité. Et un appareil qui a bénéficié de cinq générations d'itérations, tant sur le plan matériel que logiciel. Ajoutez à cela une dose d'intelligence artificielle intégrée dès le départ et vous obtenez un téléphone pliable de premier plan.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Cependant, la concurrence sur le marché des téléphones pliables s'est accrue avec le Google Pixel Fold et le OnePlus Open qui proposent des téléphones pliables convaincants à des prix inférieurs à celui du Fold de Samsung. L'avenir nous dira si Samsung s'est trop étendu avec le Fold 6, mais à son prix actuel, le nouveau Fold ne semble pas être un coup de maître.

Vous aimerez aussi