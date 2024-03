Les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 seront probablement disponibles dans ces couleurs

Les rumeurs concernant le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Samsung Galaxy Z Flip 6 se multiplient à mesure que l'on se rapproche de la date de sortie présumée des téléphones en juillet, et nous avons désormais une meilleure idée des options de couleur qui pourraient être proposées pour les deux modèles pliables lors de leur lancement.

D'après Ross Young, spécialiste des fuites dans la chaîne d'approvisionnement, le Z Fold 6 sera disponible en trois couleurs : Bleu foncé, Rose clair et Argent. En revanche, le Z Flip 6 sera disponible en quatre couleurs : Bleu clair, Vert clair, Argent et Jaune. Comme toujours, Samsung proposera probablement des options de couleurs supplémentaires, exclusives aux magasins.

Young précise que ces informations sont basées sur les "premières impressions" de la prochaine gamme pliable de Samsung, ce qui signifie bien sûr qu'elles sont susceptibles d'être modifiées, mais nous avons déjà entendu tellement de choses sur ces deux téléphones en termes de spécifications et de caractéristiques que nous sommes confiants dans l'exactitude des prédictions de Young.

Got some early insight into Z Fold 6 and Z Flip 6 colors:- Z Fold 6: Dark Blue, Light Pink and Silver- Z Flip 6: Light Blue, Light Green, Silver and YellowMarch 7, 2024 See more

Pour rappel, le Samsung Galaxy Z Fold 5 a été lancé l'année dernière en Bleu Glace, Noir Fantôme et Crème, tandis que le Samsung Galaxy Z Flip 5 a été lancé en Menthe, Graphite, Crème et Lavande. Des options de couleurs grises et bleues exclusives à Samsung ont ensuite été ajoutées aux deux gammes après le lancement, et le Galaxy Z Flip 5 a également reçu des variantes vertes et jaunes.

En tant que tel, il est logique de s'attendre (comme le fait Young) à ce que Samsung s'en tienne à trois options de couleurs principales pour le Galaxy Z Fold, et à quatre options de couleurs principales pour le Galaxy Z Flip.

En ce qui concerne les autres informations que nous avons entendues sur ces deux téléphones à venir, il a été largement rapporté que le Galaxy Z Fold 6 utilisera un ratio d'aspect différent de celui de son prédécesseur. Plus précisément, nous nous attendons à ce que l'écran du Galaxy Z Fold 6 soit plus large et plus proche du OnePlus Open, et qu'il soit également légèrement plus grand. Les rendus divulgués par @OnLeaks et SmartPrix (ci-dessous) corroborent ces prédictions.

Image 1 of 3 Le rendu du Samsung Galaxy Z Fold 6 a été divulgué (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix) Le rendu du Samsung Galaxy Z Fold 6 a été divulgué (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix) Le rendu du Samsung Galaxy Z Fold 6 a été divulgué (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

L'écran du Galaxy Z Flip 6 serait également plus grand que celui du Galaxy Z Flip 5, avec 3,9 pouces (contre 3,4 pouces pour ce dernier). Un pli plus petit et une charnière plus résistante sont également attendus.

Nous avons appris de plusieurs sources que les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 seront équipés de la puce Snapdragon 8 Gen 3, ce qui n'est pas une surprise, puisque leurs prédécesseurs respectifs utilisaient la puce Qualcomm de la génération précédente. Les fonctions Galaxy AI de Samsung seront sans aucun doute présentes et correctes.

Enfin, Samsung a déclaré travailler sur la résistance à la poussière de ses téléphones pliables, si bien que les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 pourraient être proposés avec une résistance à la poussière, en plus de la résistance à l'eau habituelle.

Quant à savoir si ces améliorations suffiront à maintenir la domination de Samsung sur notre liste des meilleurs téléphones pliables, le jury n'a pas encore tranché. Mais avec de plus en plus de concurrents du Galaxy Z Flip 5 à l'horizon 2024, il est clair que le marché des téléphones pliables, qui ne cesse de croître, n'est plus l'apanage de Samsung.