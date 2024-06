L'iPhone 15 Pro bientôt doté d'un générateur d'images AI intégré : comment ça marche ?

L'un des aspects les plus intrigants d'Apple Intelligence (la suite d'outils d'intelligence artificielle d'Apple) est Image Playground - une fonction qui vous permet d'utiliser une invite pour générer des images. Nous avons bien entendu vu des outils similaires proposés par d'autres sociétés, comme Midjourney et DALL-E, mais le fait que cette fonction soit intégrée à iOS 18 pourrait la rendre beaucoup plus utile, et nous avons maintenant une idée plus claire de son fonctionnement.

Nous savions déjà qu'Image Playground vous proposerait des suggestions (bien que vous puissiez également créer votre propre message), et bien qu'Image Playground ne soit pas encore actif dans la version bêta d'iOS 18 disponible, Steve Moser, collaborateur de MacRumors, a trouvé quelques détails sur les suggestions qu'il propose.

Tout d'abord, ces suggestions seront personnalisées. Par exemple, vous pourriez recevoir une suggestion basée sur un message envoyé à un ami.

Générateur d'image d'IA sur l'iPhone 15 Pro : Des forêts à l'imaginaire

Les suggestions possibles se répartissent également en plusieurs catégories, et Moser a trouvé un grand nombre de suggestions susceptibles d'être proposées.

Par exemple, dans la catégorie "Nature et environnements", vous pouvez recevoir une suggestion de montagne, de désert, de forêt, de nuit étoilée ou de chute d'eau, entre autres. Dans la catégorie "Thèmes", il y a l'aventure, l'anniversaire, la remise des diplômes, la fantaisie, l'amour et bien d'autres choses encore. Les "Boissons et aliments" comprennent une coupe de champagne, du café et du thé, ainsi que des suggestions concernant les "Objets et accessoires", les "Lieux", les "Saisons" et les "Costumes et personnages".

Vous pouvez consulter la liste complète des suggestions que Moser a trouvées sur MacRumors, mais notez qu'il y en a probablement plus, car certaines suggestions figurant dans les documents marketing d'Apple n'ont pas été trouvées dans la version bêta. Et comme il s'agit d'une version bêta, il est probable que la liste complète des suggestions sera différente (et probablement plus importante) au moment du lancement d'Image Playground.

Ces suggestions peuvent apparaître lorsque vous utilisez une application dans laquelle Image Playground est intégrée, comme Messages ou Notes, mais il y aura aussi une application Image Playground autonome à partir de laquelle vous pourrez partager des images avec d'autres applications et des médias sociaux.

Au-delà des catégories de suggestions ci-dessus ou de la simple saisie de votre propre message, nous savons, d'après les documents marketing d'Apple, qu'Image Playground peut également être utilisé pour créer des images de type dessin animé à partir d'images de contacts ou de personnes de votre photothèque, et que vous pouvez choisir entre trois styles lors de la génération d'images - "Animation", "Illustration" et "Esquisse".

Image Playground s'annonce donc comme un outil de génération d'images puissant et polyvalent, qui fonctionne sur l'appareil, de sorte que vous n'avez pas besoin d'une connexion à Internet - même si, pour l'utiliser, vous aurez besoin d'un iPhone 15 Pro, d'un iPhone 15 Pro Max, ou d'un iPad ou d'un Mac doté d'un chipset M1 ou plus performant.