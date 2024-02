iPhone 16 Pro : deux nouvelles couleurs, mais pas de Titane Naturel

Nous sommes encore à plus de six mois du lancement présumé de la gamme iPhone 16 d'Apple, mais cela n'a pas empêché des fuites de faire des prédictions sur les couleurs de l'iPhone 16 que nous pourrions voir proposées en septembre.

Selon Majin Bu (via MacRumors), l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max seront livrés en deux nouvelles couleurs : Jaune Désert (Titane Désert) et Gris Ciment (Titane Gris). Le premier serait "similaire à l'or de l'iPhone 14 Pro, mais plus profond et plus prononcé", tandis que le second serait "une nuance de gris spatial similaire à celle utilisée sur l'iPhone 6".

Bu note que ces prédictions sont "basées sur les informations qu'ils ont pu trouver" et que "d'autres couleurs possibles ont été discutées" par Apple, bien qu'elles "semblent moins plausibles" à l'heure actuelle. En supposant qu'Apple s'en tienne aux traditionnelles options de couleur blanche et noire, les options de couleur de l'iPhone Pro de cette année pourraient être Titane Noir, Titane Blanc, Titane Désert et Titane Gris.

Si c'est le cas, cela signifierait l'abandon des options de couleur Titane Bleu et Titane Naturel qui ont fait leurs débuts avec la gamme iPhone 15 Pro l'année dernière. Cette dernière s'est avérée particulièrement populaire auprès des fans d'Apple.

Cela dit, il ne serait pas anormal qu'Apple abandonne sa couleur d'iPhone la plus intéressante pour garder les choses fraîches. Les iPhones Pro d'Apple n'ont jamais été disponibles qu'en quatre couleurs : noir, blanc, et généralement deux options plus audacieuses, comme l'or, le vert, le bleu ou le violet. Les options "aventureuses" actuelles sont Titane Bleu et Titane Naturel, mais il ne serait pas surprenant de voir ces deux couleurs remplacées par quelque chose de nouveau cette année.

L'iPhone 14 Pro était disponible en or (Image credit: Apple)

Quant à l'histoire d'Apple avec l'or, il a été une option de couleur sur au moins une variante de chaque gamme d'iPhone depuis 2013, à l'exception des gammes iPhone X et iPhone 15. Il est donc logique que l'or fasse son retour sur l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

En ce qui concerne les autres informations dont nous disposons sur les prochains iPhones phares d'Apple, l'iPhone 16 Pro et Pro Max pourraient bénéficier d'une capacité de stockage de 2 To, tandis que l'iPhone 16 Pro hériterait de l'appareil photo à zoom 5x de l'iPhone 15 Pro Max. L'iPhone 16 Pro Max serait également doté d'une batterie repensée.