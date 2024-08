Le Google Pixel 9 est livré avec un nouveau modem à l'intérieur - voici pourquoi c'est important

Parfois, il faut un certain temps pour que chaque spécification d'un nouveau téléphone soit identifiée et confirmée, et c'est le cas des téléphones Pixel 9 que Google a dévoilés le 13 août - car nous savons maintenant qu'ils ont une importante mise à niveau du modem à l'intérieur.

Comme repéré par Android Authority grâce à des tests de diagnostic, le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold sont tous équipés du modem Exynos 5400 à l'intérieur, ce qui constitue une avancée significative par rapport aux modèles précédents.

Bien que très peu d'entre nous iront acheter un téléphone en fonction du modem qu'il possède, le matériel mis à niveau devrait signifier un service cellulaire plus fiable sur les combinés Pixel 9, ainsi qu'une meilleure efficacité énergétique - ce qui est une bonne nouvelle en termes d'autonomie de la batterie.

Il permet également la nouvelle fonctionnalité de connectivité d'urgence par satellite annoncée par Google lors de son événement plus tôt cette semaine, et apporte également des vitesses de transfert de données plus rapides. Dans l'ensemble, il s'agit d'une mise à jour importante pour les smartphones phares de Google.

Plus de perte de signal ?

Le Galaxy S24 est équipé d'un modem Exynos 5400 (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Comme l'indique le nom Exynos, ce modem est fabriqué par Samsung et se trouve déjà à l'intérieur de la série Galaxy S24. Samsung décrit le modem comme étant « étonnamment rapide et remarquablement stable ».

Les vitesses observées dépendront bien sûr de votre signal mobile ou Wi-Fi, mais l'Exynos Modem 5400 peut transférer des données à un taux de 14,79 Gbps, contre 10 Gbps pour l'Exynos Modem 5300.

Nous devrions au moins espérer voir la fin des problèmes de connectivité qui ont affecté les anciens modèles Pixel, y compris le Google Pixel 7 et le Google Pixel 8 - mais le temps nous dira comment le modem se comporte dans le monde réel.

Nous avons déjà publié nos premières impressions pratiques des Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold, et nos revues complètes de ces téléphones sont en cours de préparation. La prochaine étape est la gamme iPhone 16, qui devrait être présentée en septembre.

