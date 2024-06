Google lance Gemini Nano sur le Pixel 8a et une fonction de sauvetage sur la Pixel Watch 2

Plusieurs appareils Pixel reçoivent de nouvelles fonctionnalités dans le cadre du June Feature Drop de Google. Certaines introduisent des technologies d'IA très attendues, tandis que d'autres pourraient potentiellement sauver des vies.

Commençons par la première catégorie : Gemini Nano est enfin disponible sur les Pixel 8 et Pixel 8a après des mois d'attente. Cette technologie sera le moteur de plusieurs outils intégrés, comme la fonction de résumé dans l'application Recorder. Grâce à cette mise à jour, l'application peut désormais créer des résumés plus détaillés qu'auparavant. Elle inclura même les noms des intervenants, ce qui permet de savoir qui parle en consultant la transcription. Cependant, il y a une distinction importante à faire concernant Gemini Nano sur ces deux modèles Pixel 8.

Selon l'article de blog, cette fonctionnalité ne sera disponible qu'en tant qu'option développeur. Cela signifie qu'il faudra activer cette fonctionnalité d'IA soi-même, car elle ne sera pas activée par défaut. Les instructions pour activer Gemini Nano sur les appareils Pixel 8 se trouvent sur le site d'aide Pixel Phone de la société. En plus de l'IA, ces smartphones bénéficient d'une collection intéressante de nouvelles fonctionnalités.

Celle qui a attiré notre attention est la possibilité pour tous les modèles Pixel 8 d'afficher du contenu sur un écran plus grand. Pour ce faire, il suffit de brancher un câble USB-C vers DisplayPort et de connecter le téléphone à, par exemple, un moniteur d'ordinateur.

De plus, plusieurs téléphones Pixel permettent de réaliser une recherche inversée de numéro directement depuis le journal des appels. Cela permet de découvrir facilement qui a appelé en cas de numéro inconnu. Cet outil est déployé sur le Pixel Fold, le Pixel 6 et les modèles plus récents.

Mise à jour de la Pixel Watch

Passons à la Pixel Watch 2, cette montre gagne la détection des accidents de voiture. Google explique que si un grave accident de voiture se produit, l'outil s'active, faisant apparaître un minuteur à l'écran.

Si on appuie sur le bouton de la montre, la Pixel Watch 2 saura que tout va bien. Cependant, si aucune réponse n'est donnée, la montre contactera automatiquement les services d'urgence pour fournir de l'aide. Elle informera également les contacts d'urgence et leur donnera la position en temps réel.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

La dernière nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de connecter leur compte PayPal à Google Wallet sur la montre.

(Image credit: Google)

Le reste de la mise à jour de juin n'est pas vraiment nouveau. En fait, ces fonctionnalités sont apparues pour la première fois lors de la mise à jour de printemps 2024 pour Google Home le mois dernier. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais elles incluent l'introduction du widget Google Home Favorites sur les smartphones Pixel, ainsi que des contrôles simplifiés pour les maisons intelligentes sur la montre.

La Pixel Tablet reçoit également son propre correctif, sous la forme de notifications de sonnette plus riches. Grâce à cette mise à jour, les propriétaires peuvent voir qui se trouve devant leur porte d'entrée via un flux vidéo direct depuis une sonnette Nest. Ils peuvent ensuite parler à la personne via une réponse rapide.

Ce sont les principales nouveautés de la mise à jour de juin, bien que d'autres changements soient également en cours de déploiement. Par exemple, Find My Device fonctionne désormais même si la batterie du téléphone est morte.