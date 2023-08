Galaxy S23 : 3 astuces cachées pour prolonger l'autonomie de votre téléphone Samsung

Si vous avez acheté un Samsung Galaxy S23, vous avez déjà fait un bon choix en choisissant l'un des meilleurs téléphones que vous puissiez acheter. Maintenant, il vous reste à découvrir jusqu'où vous pouvez pousser cette merveille de technologie. Nous disons toujours que les meilleurs téléphones Samsung sont bourrés de fonctions (peut-être trop), et qu'il existe des paramètres cachés qui vous offriront plus de puissance quand vous en aurez besoin, en particulier au niveau de la batterie. Si vous souhaitez prolonger à l'extrême le temps d'écran sur votre Galaxy, consultez ces conseils d'experts.

Ce serait bien que Samsung regroupe toutes les options d'économie d'énergie dans un seul menu, mais malheureusement, beaucoup de ces astuces sont dispersées et cachées. Il existe des menus semi-secrets à découvrir et des paramètres situés à des endroits inattendus. Pas d'inquiétude, nous sommes là pour vous aider. Nous avons des captures d'écrans illustrées pour vous expliquer où trouver tout ce dont vous avez besoin. Si vous parvenez à trouver l'application Paramètres sur votre téléphone, vous avez fait la moitié du chemin.

Tous les téléphones Galaxy peuvent bénéficier de ces conseils, et pas seulement le modèle Ultra. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Pour commencer, allumez votre téléphone Galaxy, baissez un peu la luminosité (pour économiser de la batterie, bien sûr), et découvrez toutes ces astuces surprises qui vous permettront d'augmenter votre temps de batterie tous les jours. Ces astuces devraient fonctionner sur le Galaxy S23, le Galaxy S23 Plus et même le Galaxy S23 Ultra ; mais Samsung utilise la même interface utilisateur One UI sur un certain nombre d'appareils, de sorte que tous les propriétaires de téléphones Galaxy devraient y jeter un coup d'œil.

1. Réduire la résolution de l'écran du Galaxy S23 Ultra

Il est évident que vous pouvez économiser de l'énergie en réduisant la luminosité de votre écran, et l'écran du Galaxy S23 est très, très lumineux. C'est l'un des téléphones les plus lumineux que vous puissiez acheter, mais les téléphones Samsung sont également faciles à lire lorsqu'ils sont faiblement éclairés. En fait, les écrans Samsung restent lisibles et produisent des couleurs précises même aux niveaux de luminosité les plus faibles.

Un écran moins lumineux consomme moins de batterie et vous pouvez également réduire la consommation d'énergie de votre écran en réduisant la résolution sur le Galaxy S23 Ultra. Si vous y réfléchissez, votre téléphone traite et dessine chaque pixel, donc s'il y a moins de pixels à l'écran, c'est autant de travail en moins pour le processeur. Le processeur principal consomme beaucoup d'énergie, c'est pourquoi le fait de réduire sa charge de quelque manière que ce soit vous permettra d'augmenter l'autonomie de la batterie.

Pour modifier la résolution de votre téléphone, ouvrez l'application Paramètres et allez dans la section Affichage. Vous y trouverez une option "Résolution de l'écran". La résolution maximale est "WQHD+" (3088 x 1440). Nous avons passé une semaine à utiliser le téléphone uniquement en HD+ (1544 x 720), la résolution la plus basse. La différence était à peine perceptible, à moins de lire des textes très petits ou de jouer à des jeux très détaillés.

(Image credit: Future / Philip Berne)

2. Le Wi-Fi sur Galaxy a un mode d'économie d'énergie secret

Il existe un mode Wi-Fi caché et secret sur les téléphones Galaxy qui peut vous faire économiser de l'énergie et réduire l'utilisation de la batterie. Si les mots "analyse du trafic" ne vous effraient pas (nous avons contacté Samsung pour clarifier ce que cela signifie), vous pouvez activer un mode appelé "Wi-Fi intelligent", et votre téléphone utilisera d'une manière ou d'une autre cette analyse pour vous donner plus de temps de batterie.

Pour trouver ce mode, allez dans l'application Paramètres et trouvez la section Connexions. Tapez sur la connexion Wi-Fi et assurez-vous de cliquer à gauche de la ligne de séparation, sinon vous ne ferez qu'activer ou désactiver votre Wi-Fi. En tapant dans cet espace, vous ouvrirez le menu Wi-Fi.

La gamme complète de téléphones Galaxy S23 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Une fois le menu Wi-Fi ouvert, vous verrez une série de points de menu dans le coin supérieur droit. Il s'agit d'un sous-menu Wi-Fi avec encore plus d'options, et la section "Wi-Fi intelligent" semble très utile, surtout si vous essayez d'économiser de l'énergie.

Dans la section Wi-Fi intelligent, Samsung propose un mode d'économie d'énergie Wi-Fi qui, selon la marque, réduit l'utilisation de la batterie. Il existe également une option permettant d'activer et de désactiver automatiquement le Wi-Fi, en fonction de votre emplacement et d'autres critères.

Si vous disposez d'une connexion Wi-Fi puissante, votre téléphone consommera moins d'énergie pour télécharger des données qu'il ne le ferait avec une connexion cellulaire normale. Vous devriez activer ce mode si vous vous sentez à l'aise avec le fait que votre téléphone se connecte automatiquement au Wi-Fi.

(Image credit: Future / Philip Berne)

3. Faites en sorte que votre Galaxy se conduise comme une petite voiture, pas comme une voiture de sport

Tous les téléphones Galaxy S23 sont ultra-rapides, car ils intègrent tous les mêmes puces Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy" (c'est-à-dire overclockées). Mais avez-vous vraiment besoin de toute cette puissance, tout le temps ? Le Snapdragon 8 Gen 2 possède en fait huit cœurs de processeur, mais ils ne sont pas tous super rapides, certains sont même plus efficaces que rapides. Cela signifie que vous pouvez toujours profiter d'une excellente expérience, même si vous réduisez votre profil de performance.

Il s'agit d'un paramètre caché dans le menu Batterie, et nous disons bien " caché ", car il faut appuyer sur le mot " Batterie " pour le trouver. Cela ne ressemble même pas à un menu.

Une fois que vous avez appuyé sur Batterie, vous pouvez faire défiler l'écran vers le bas pour trouver "Plus de paramètres de batterie". Il y a un mode de batterie adaptatif utile, qui est activé par défaut, il n'y a donc rien à changer ici. Juste en dessous, vous trouverez l'option Profil de performance. C'est cette option qu'il faut modifier si vous voulez vraiment optimiser la batterie.

Ces conseils sont également valables pour le Galaxy S23 Plus. (Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Le Galaxy S23 étant déjà un téléphone très performant, le mode le plus rapide est simplement appelé "Standard". Samsung affirme que ce mode offre l'équilibre recommandé entre la vitesse, la batterie et un refroidissement efficace.

Si vous souhaitez économiser davantage d'énergie, passez en mode "Light". Ce mode donne la priorité à la durée de vie de la batterie plutôt qu'à la vitesse. Si vous jouez à des jeux, en particulier à une fréquence d'images élevée, vous remarquerez certainement la différence. Sinon, pour la plupart des tâches de navigation sur le web et de messagerie, vous pouvez très bien vous contenter du mode de performance "Light", si vous avez besoin de plus d'autonomie de batterie.

(Image credit: Future / Philip Berne)