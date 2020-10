En attendant le Google Pixel 4a, les smartphones Xiaomi pourrait récupérer l’une des fonctions phares du Pixel 4

Si vous possédez un Google Pixel 3 ou un Pixel 4, vous connaissez la fonction Top Shot qui permet de choisir la photo la plus optimale parmi une série de clichés pris en rafale - et il semble qu'une fonction similaire est en passe d’apparaître sur les smartphones Xiaomi.

La communauté de XDA Developers s’est penchée sur les dernières versions bêta de MIUI 12 (le skin que Xiaomi installe sur Android) et a repéré quelques références à une nouvelle fonction appelée « AI Shutter ». Cette dernière pourrait bien être une imitation de l’option Top Shot portée par les smartphones Pixel.

AI Shutter semble en effet configuré pour sélectionner le « meilleur moment » capturé par l’appareil photo des modèles Xiaomi, à partir du moment où le bouton de l'obturateur est pressé. Sur plusieurs dizaines de prises de vue en continu, votre smartphone vous servira le cliché où tout le monde sourit et a les yeux ouvert ! Pour l'instant, cette fonction n'est pas disponible sur MIUI 12, en cours de déploiement.

MIUI 12, une surcouche nécessaire ?

MIUI 12 est une nouvelle surcouche majeure pour les propriétaires de smartphones Xiaomi. Elle apporte avec elle une meilleure gestion de la batterie, un mode sombre et l’ajout d’un centre de contrôle plus facile à manipuler. Certes, beaucoup de ces fonctionnalités se retrouvent déjà au sein des appareils d'autres constructeurs, mais Xiaomi est bien déterminé à rattraper son retard et à vous donner une raison de plus de vous ruer sur ses téléphones. En plus de leurs prix compétitifs et de la haute qualité de leurs composants.

Choisir la ligne Pixel comme modèle à suivre est loin d’être une mauvaise idée. Celle-ci peut compter sur l’un des logiciels photo les plus complets et haut de gamme du marché. Et un compétiteur de taille face aux smartphones premium de Huawei, Samsung et Apple. Xiaomi peut ainsi profiter du statu quo autour des Google Pixel 4a et Pixel 5 pour s’insérer dans la course.