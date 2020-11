Votre console Xbox Series X sera plus performante sur un téléviseur OLED, d’après Microsoft

Nous venons d'apprendre l'existence d'un partenariat officiel entre LG et Xbox, afin d'assurer les meilleures performances pour les joueurs qui disposerait de la dernière console Xbox Series X et d’un téléviseur OLED conçu de préférence par LG. Une association qui laisse, en revanche, de côté les modèles LCD concurrents et ceux QLED de Samsung.

La Xbox Series X possède une puissance de traitement nettement supérieure à celle des consoles actuelles, il n'est donc pas surprenant que vous ayez besoin d'un téléviseur capable de montrer ses possibilités premium sous leur meilleur angle.

De nombreuses marques de téléviseurs ont fait la cour aux gamers cette année, la plupart se questionnant sur la nécessité de changer de TV alors que les consoles next-gen débarquent en boutique. Mais peu de constructeurs ont été aussi loin que LG Electronics, dont toute la gamme de téléviseurs OLED 2020 dispose de quatre ports HDMI 2.1, contre un seul pour les nouveaux téléviseurs Samsung.

Cela signifie que vous bénéficiez de fonctions résolument centrées sur les jeux vidéo AAA, telles que le taux de rafraîchissement variable (VRR) - qui réduit la latence à l’écran en s'adaptant en douceur au framerate requis par chaque titre. Vous aurez également droit à une résolution par défaut portée à 4K/120 images par seconde - si le jeu est compatible.

Autre mode mis en valeur : l’ALLM (ou mode de latence automatique faible) qui réduit considérablement le délai d'entrée (le délai entre votre action sur la manette de jeu et la réaction correspondante sur l'écran). Le fait d'avoir quatre ports qui prennent en charge toutes ces options permet de brancher plusieurs consoles de nouvelle génération, si tenté que vous souhaiteriez cumuler Xbox Series X et PS5.

N'oublions pas non plus les avantages premiers d'une dalle OLED, qui offre des couleurs et un contraste exceptionnels grâce à ses pixels auto-émissifs. Qu'il s'agisse d'éliminer les zombies des sous-sols sombres de The Last of Us 2 sur PS5, ou de vous attirer de sérieux ennuis dans The Outer Worlds sur l'une ou l'autre plateforme, vous pouvez être sûr qu'un téléviseur OLED améliorera grandement votre immersion.

Quel téléviseur LG choisir ?

La gamme de téléviseurs 2020 de LG comporte de véritables champions, à l’instar du populaire LG CX OLED - dont le modèle compact de 48 pouces pourrait s’avérer fort pratique en tant que moniteur gaming. Le CX devrait profiter d’offres promotionnelles intéressantes pendant le Black Friday à venir, l’occasion idéale pour mettre à niveau votre configuration TV.

Parmi les autres écrans LG OLED majeurs, citons le LG BX OLED (un modèle d'entrée de gamme qui donne un sérieux coup de pouce au traitement graphique des consoles), le LG Gallery Series OLED (un élégant ensemble mural) et le LG WX OLED (un téléviseur et une barre de son jumelés).