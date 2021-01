WoW Classic: The Burning Crusade - date de sortie, version bêta, nouvelles races, nouvelles zones, nouveau monde

WoW Classic: The Burning Crusade est désormais au centre des préoccupations de toute la communauté - après la sortie de la Phase 6 en décembre 2020, permettant d’accéder au raid final de Naxrammas mais aussi à l’Invasion du Fléau. Tout le monde spécule donc sur la date de sortie de l’extension. Potentiellement pendant la BlizzCon 2021 ou BlizzConline, puisqu’il s’agira d’un événement virtuel organisé les 19 et 20 février prochains.

Nous rassemblons ci-dessous toutes les dernières informations concernant les ajouts de World of Warcraft Classic: The Burning Crusade, alors que nous nous rapprochons d'une annonce probable dans quelques semaines. Voici ce que nous savons, ce que nous avons entendu, et quand nous nous attendons à voir l’une des plus grandes extensions du MMO le plus apprécié de tous les temps.

(Image credit: @Kaelaris/Twitter)

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'annonce officielle concernant le déploiement de World of Warcraft Classic: The Burning Crusade, donc nous pouvons difficilement spéculer sur un calendrier de mise à jour. Les membres de la communauté WoW Classic souhaitent dans l’ensemble conserver les serveurs tels quels, bloqués sur la Phase 6.

Mais beaucoup d’autres sont prêts à payer un supplément pour découvrir l’extension The Burning Crusade, directement depuis la carte originale. Et Blizzard a toutes les raisons de donner à ces derniers ce qu'ils veulent, compte tenu des bénéfices que cet ajout pourrait générer rapidement. Tout en maintenant l’engagement des joueurs de WoW Classic - et les abonnements. Au vu de ces avantages, le lancement de l’extension n’est plus qu’une question de semaines.

Le jeu original World of Warcraft a été lancé en novembre 2004, The Burning Crusade - sa première extension - a suivi un peu plus de deux ans plus tard, en janvier 2007. World of Warcraft Classic modernise ces cartes historiques depuis août 2019. Si l’on s’en tient au calendrier de référence WoW Classic: The Burning Crusade devrait nous arriver en octobre ou novembre de cette année.

Des rumeurs plus optimistes font cependant état d’une sortie avancée, vers le 4 mai.

De toute évidence, sans confirmation ou annonce officielle, ces « fuites » doivent être prises avec beaucoup de recul. Même si elles s’avéraient finalement légitime, de multiples circonstances peuvent retarder le déploiement de l’extension. Rappelons-nous, après tout, que World of Warcraft: Shadowlands a lui-même été reporté d’un mois, d’octobre à novembre dernier. Pourtant, une date de lancement fixée au 4 mai a du sens. La BlizzCon 2021 se déroulant les 19 et 20 février, une annonce durant l’événement donnerait vie à la version bêta de l’extension, avant une sortie publique moins de trois mois plus tard. C’est cohérent.

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Version bêta de WoW Classic: The Burning Crusade

Maintenant que nous avons théorisé sur une sortie plausible de la version bêta de Wow Classic: The Burning Crusade en février, reste à savoir comment mettre la main sur celle-ci dès le jour J.

Il existe malheureusement peu de solutions pour faire partie des heureux élus. En effet, Blizzard a tendance à privilégier les administrateurs d’une chaîne Twitch en lien avec l’univers WoW, et si possible avec un nombre d’abonnés conséquent. Sinon, votre meilleure chance est d’avoir été jadis bêta-testeur sur World of Warcraft Classic - ou de connaître l’un de ces gardiens sacrés de la communauté !

Sinon, vous demeurerez probablement coincé ici avec le commun des mortels, à attendre le lancement officiel pour enfin poser les pieds en Outreterre.

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Dans quel monde prendra place WoW Classic: The Burning Crusade ?

En plus des nouvelles zones jouables à travers Azeroth, un tout nouveau monde s'offre aux héros qui peuvent l'explorer en passant par le Portail noir : l'Outreterre. Il s’agit des restes en ruines de la planète Draenor, qui a vu naître les Orcs et qui s’avère redoutée des Draeneï - des géants fuyant la corruption d’Argus, bastion tombé aux mains de la Légion ardente.

Les nouvelles zones de WoW Classic: The Burning Crusade

Nous aurons le droit à des cartes additionnelles comprenant deux capitales : Silvermoon City pour les Elfes de sang et Exodar pour les Draeneï.

Il y aura également un nouveau champ de bataille PVP, Eye of the Storm, ainsi que l'introduction d'un nouveau mode Arène PVP permettant aux joueurs de se battre dans des combats de type Deathmatch par équipe en 2v2, 3v3 et 5v5. Le mode Arène PVP inclut trois cartes : Les Ruines de Lordaeron, Le Cercle de sang et L'Anneau des épreuves.

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Les nouvelles races jouables de WoW Classic: The Burning Crusade

World of Warcraft Classic: The Burning Crusade va introduire deux nouvelles races jouables. Les Draeneï, qui font partie de l'Alliance, et les Elfes de sang, alliés à la Horde.

Au-delà des nouveaux modèles, zones de niveau et des capitales, les nouvelles races mettent fin à l'exclusivité des classes de chamans et de paladins. Dans World of Warcraft Classic, en effet, la classe de chaman était réservée à la Horde, jouable par les Orcs, les Taurens et les Trolls, tandis que la classe de paladin se voulait exclusive aux races de l'Alliance, les Humains et les Nains en tête.

Avec The Burning Crusade Classic, les joueurs de l'Alliance pourront probablement incarner des Chamans, et ceux de la Horde des Paladins. Les Draeneï peuvent également compter des guerriers, des prêtres, des chasseurs et des mages dans leurs troupes. Les Elfes de sang, quant à eux, sont ici composés de sorciers, de chasseurs, de prêtres, de voleurs et de mages.

WoW Classic: The Burning Crusade - pourquoi cet épisode est indispensable ?

Quand World of Warcraft: The Burning Crusade a été lancé en 2007, il a battu des records de vente et a été positivement accueilli par l’ensemble des critiques. Pour de nombreux vétérans de World of Warcraft, The Burning Crusade - ainsi que Wrath of the Lich King, la deuxième extension du jeu, sortie en novembre 2008 - représente l'âge d'or du MMO le plus populaire au monde.

Dès lors, les joueurs de la première heure revivront cet épisode avec extrêmement de nostalgie, tandis que ceux qui s’attaqueront à l’aventure WoW pour la première fois commenceront dans les mêmes conditions originelles (il y a 14 ans), avec une mise à niveau graphique bien plus impressionnante. Ce revival est bien trop beau pour le laisser passer.