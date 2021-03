Pourquoi WandaVision n’a pas introduit un nouveau super-vilain comme Mephisto ou Magneto dans le MCU ?

Si vous n’avez pas visionné la série WandaVision en intégralité, attention : l’article ci-dessous contient des spoilers qui pourraient gâcher votre découverte.

Maintenant que WandaVision s’est achevée, Marvel tente de répondre à la volée de théories de fans qui ne semblent pas avoir trouvé écho dans la série de Disney Plus - pour la plus grande frustration de ceux qui les ont émises. La scénariste en chef Jac Schaeffer a répondu à certaines d'entre elles, expliquant que le véritable antagoniste de la série était le chagrin causé par le deuil de Wanda.

Bien qu’elle ait admis son emballement pour la plupart des hypothèses évoquées - et s’être sentie flattée par un tel élan pour le show -, elle reste convaincue que l’approche de Marvel Studios se veut la plus pertinente pour conclure WandaVision et ouvrir un nouvel arc qui profitera à l’avenir de la Sorcière Rouge au sein du Marvel Cinematic Universe.

"Sur la totalité de la série, je n’ai jamais voulu briser des promesses, et je n'ai pas l'impression que nous ayons jamais teasé un grand méchant", déclare Schaeffer dans une interview menée par The Hollywood Reporter. "L'antagoniste ultime de la série est le deuil de Wanda, et Agatha [Harkness] n’est que le détonateur qui amène à sa révélation”.

"En ce qui concerne ces théories, même à ce stade, je ne veux pas de Méphisto ou de Magneto. En tant que téléspectatrice, ce n'est pas ce que j’attendrais ici ou pour la suite”.

Que ce soit intentionnel ou non, l'absence d'un méchant évident se cachant à la vue de tous dans WandaVision a ouvert la porte à l’introduction théorique de Méphisto, soit la version Marvel Comics du diable et qui s’en prend régulièrement à Wanda. Magneto, grand adversaire des X-Men, est de son côté le père de Wanda et Pietro dans l'œuvre originale. Tant et si bien que beaucoup d’aficionados attendaient son arrivée dans le MCU, via la mini-série.

Les théories ont contribué au succès de WandaVision

Si les théories de fans tombent dans ce cas à l’eau, elles ont réussi à accrocher de nombreux abonnés Disney Plus au show, semaine après semaine. Les studios Marvel, eux-mêmes, se sont rendus coupables d'avoir inclus une fausse piste en castant Evan Peters dans le rôle de Pietro / Vif-Argent. Rôle que l’acteur a déjà interprété dans de nombreux films X-Men de la Fox. Nombre de spectateurs - nous en faisons partie - ont cru que la société de Stan Lee pérennisait par ce biais l’arrivée de l’équipe de mutants au sein du MCU. Raté.

Quoi qu'il en soit, comme cela a été souligné à de nombreuses reprises, préparez-vous à découvrir plus de surprises dès la semaine prochaine, avec le lancement de Falcon et le Soldat de l’Hiver sur Disney Plus. D'après l’un des acteurs du futur show, cette nouvelle production comportera des théories encore plus invraisemblables.

Nous avons hâte !