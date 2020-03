Votre iPad Air a un écran défectueux ? Apple peut le réparer gratuitement !

Apple a récemment affirmé que certains modèles d'iPad Air de troisième génération, lancés l'an dernier, s’avèrent défectueux. Ils afficheraient un écran blanc, sans possibilité de réinitialisation. Si vous rencontrez actuellement ce problème sur un modèle concerné, alors le support client d’Apple le réparera gratuitement.

« Nous avons déterminé que, dans certaines circonstances, l'écran d'un nombre limité d'appareils iPad Air (3e génération) peut devenir définitivement blanc » indique la firme de Cupertino. « Un bref clignotement ou un flash peut apparaître avant que l'écran ne cesse de répondre ».

« Les appareils concernés ont été fabriqués entre mars 2019 et octobre 2019. Apple, ou un fournisseur de services agréé par Apple, assurera la maintenance des appareils éligibles. Gratuitement. »

Pour obtenir réparation donc, vous devez prendre rendez-vous dans un Apple Store ou chez un partenaire tiers. En France, il s’agit généralement des boutiques liées à votre opérateur mobile : Bouygues, Free Mobile, La Poste Mobile, NRJ Mobile, Orange, SFR. Si votre iPad Air présente d'autres problèmes que ceux correspondant à votre écran, il est possible que les réparations supplémentaires vous soient facturées.

Des anomalies persistantes

Inutile de vous précipiter. Ce programme d’assistance est valable jusqu'à deux ans après l'achat de la tablette. Une belle garantie si vous venez d’acheter un iPad Air 2019.

Les services de réparation et de remplacement se généralisent aujourd’hui dans les Apple Store. Il faut dire que des bugs techniques sont de plus en plus fréquemment répertoriés sur quelques séries de produits Apple, à l’instar des iPhone 6S et iPhone 6S Plus, ou de certains MacBook Pros 13 pouces vendus également en 2019. Sans compter les problèmes persistants avec les claviers papillon des MacBook les plus récents. Des incidents négatifs pour la notoriété de la marque, qu'Apple espère résorber via le tout nouveau MacBook Pro 16 pouces.

La nouvelle génération d’iPad qui devrait faire son apparition en mars. Ils constituent aussi un gain de qualité très attendu. Bien que l’épidémie de coronavirus, sévissant actuellement, puisse retarder la production des futurs appareils Apple, dans les usines chinoises de la société. Ou en tout cas, limiter leur disponibilité.

Via 9to5Mac