La PS5 se vend quatre fois plus que la Xbox Series X... au Japon

Les ventes de PS5 éclipsent celles des Xbox Series X/S au Japon, la console next-gen de Sony s’étant déjà écoulée à plus de 118 000 exemplaires en quatre jours après son lancement. Microsoft, en revanche, comptabilise seulement 21 000 consoles Xbox Series X et S vendues, au cours de leur première semaine d’existence.

L’enquête est actuellement menée par Famitsu, qui se base ici sur les chiffres de vente du 12 au 15 novembre pour la PS5 et du 10 au 15 novembre pour les consoles Xbox. Famitsu complète ses premiers résultats en déclarant que Spider-Man: Miles Morales est aujourd’hui le jeu PS5 le plus vendu au Japon avec 18 640 unités distribuées, suivi de près par le remake de Demon's Souls qui a écoulé 18 607 unités.

Demon's Souls has sold 18.607 copiesFamitsu also reports Xbox Series X and S being sold out in Japan, forcing retailers to conduct lottery sales(Also, from what I can see, there is no split available re: XSX and XSS sales)November 18, 2020