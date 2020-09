The Witcher 3 sera disponible sur PS5 et Xbox Series X - et vous pourriez même l'obtenir gratuitement

Il a transcendé la PS4, la Xbox One, le PC et même la Nintendo Switch. Dans un futur maintenant très proche, The Witcher 3: The Wild Hunt débarquera aussi sur les consoles de nouvelle génération.

L’éditeur CD Projekt Red a annoncé son intention de proposer son RPG culte sur PS5 et Xbox Series X, avec une édition complète incluant tous les DLC du jeu. Une œuvre riche donc qui profitera de la puissance augmentée des machines inédites de Sony et Microsoft.

Bien qu'aucune date de sortie n’ait été encore fixée, CD Projekt Red promet une « gamme d'améliorations visuelles et techniques » qui inclura « le ray tracing et des temps de chargement plus rapides ».

Obtenez les meilleures Xbox Series X offres avant tout le monde ! Nous vous enverrons les conditions de pré-commande et les meilleures Xbox Series X offres dès qu'elles seront disponibles. Me le rappeler Envoyez-moi des informations sur d'autres produits pertinents via Techradar et d'autres marques Future. Envoyez-moi des informations sur d'autres produits pertinents via d'autres sources. Pas de spam, c'est promis. Vous pouvez vous désabonner à tout moment et nous ne partagerons jamais vos coordonnées sans votre permission.

Geralt de Riv ne se fera pas payer deux fois

CD Projekt Red s'est construit une base de fans fidèle, grâce à son engagement à toujours fournir des mises à jour gratuites pour ses jeux. Celle à venir de The Witcher 3 s’avérerait tout aussi généreuse.

Alors que la version « next-gen » du titre sera disponible en achat autonome sur PC, Xbox Series X et PS5, toute personne possédant déjà The Witcher 3: Wild Hunt sur PS4 ou Xbox One recevra gratuitement la prochaine édition premium. CD Projekt Red a également précisé que la mise à jour gratuite sera effective pour les propriétaires du jeu original The Witcher 3, et plus seulement pour ceux qui ont acheté les éditions GOTY ultérieures - intégrant un ou plusieurs add-ons.

À l'approche du lancement de leurs futures consoles, l'engagement de Sony et de Microsoft en faveur du jeu intergénérationnel a été complètement exploité par les éditeurs qui ont fixé toutes sortes de conditions, d'exceptions et de frais additionnels pour les versions multiplateformes de leurs jeux. La mise à jour gratuite de CD Projekt Red est, en comparaison, une excellente initiative pro-consommateur, tant par sa simplicité que par son coût.