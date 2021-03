Téléchargez gratuitement et dès maintenant Ratchet and Clank sur PS4 et PS5

Ratchet and Clank (2016) est aujourd’hui gratuit pour les propriétaires de PS4 et PS5, dans le cadre de l'initiative Play at Home de Sony - mais seulement pour une durée limitée. Les joueurs PlayStation peuvent ainsi se procurer gracieusement ce classique PS4 jusqu'au 1er avril à 5h du matin (heure française).

C'est le moment idéal pour essayer (ou revisiter) Ratchet and Clank avant la sortie du nouvel opus Rift Apart qui aura lieu en juin prochain. De plus, une fois que vous aurez téléchargé le jeu, il vous appartiendra à tout jamais. Bien qu'il s'agisse de la version PS4, Ratchet and Clank fonctionnera également sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité.

PlayStation Plus : quels sont les jeux gratuits en cours ?

PS5 : ce qu’il faut savoir sur la nouvelle console de Sony

Achats PS5 : où reste-t-il des stocks ?

(Image credit: Insomniac Games)

Pour récupérer rapidement Ratchet and Clank, il vous suffit d'aller sur le PlayStation Store et de cliquer ensuite sur la section "Play at Home" (représentée par une bannière). Lorsque vous cliquez sur cette bannière, puis sur Ratchet and Clank - souvenez-vous qu’il s’agit de Ratchet and Clank et non Ratchet and Clank: Rift Apart. Sélectionnez "Ajouter à la bibliothèque" et votre téléchargement gratuit démarrera.

D’autres jeux gratuits en cours ?

(Image credit: Sony)

Ratchet and Clank d'Insomniac Games est un jeu de plates-formes coloré et bourré d’action qui vous amène à combattre les forces du Mal, dans des niveaux plus hallucinants les uns que les autres. La version 2016 apporte en plus une optimisation des performances graphiques.

Le jeu relance l’initiative de Sony, née l’année dernière pour occuper sa communauté pendant le confinement printanier. Après Ratchet and Clank, d’autres titres devraient compléter la collection Play at Home 2021. Jim Ryan, président et directeur général de Sony Interactive Entertainment, a révélé que l'offre sera encore plus importante cette année et qu’elle se poursuivra jusqu’au mois de juin. L’objectif étant de “rendre les prochains mois un peu plus amusants et agréables".

"En ces temps difficiles, l'équipe de PlayStation a voulu remercier la communauté en lui donnant quelque chose en retour", explique M. Ryan. "Nous sommes donc heureux de pouvoir proposer une sélection gratuite de jeux formidables et quelques offres spéciales pour vous divertir".