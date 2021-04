Spécial confinement : téléchargez gratuitement Horizon Zero Dawn sur PS4 et PS5

Les joueurs PlayStation peuvent se procurer gratuitement et dès aujourd’hui Horizon Zero Dawn, dans le cadre de la dernière campagne Play at Home de Sony.

L'édition complète d'Horizon Zero Dawn, qui comprend le jeu de base et le DLC The Frozen Wilds, peut être téléchargée gracieusement sur votre PS4 ou votre PS5. Bien que le jeu corresponde techniquement à la version PS4, les joueurs PS5 peuvent également exécuter le titre sur la console next-gen, grâce au mode rétrocompatibilité.

Cette promo spéciale n'est disponible que pour une durée limitée, du 20 avril au 15 mai à 5h du matin (heure française). C'est donc le moment idéal pour (re)découvrir Horizon Zero Dawn, avant la sortie de sa suite, Horizon Forbidden West, un peu plus tard cette année.

Il convient également de noter que le temps est compté pour profiter des autres offres gratuites de Sony. En effet, il est encore possible de se procurer Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, ainsi que les jeux PSVR Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper et Paper Beast jusqu'au 23 avril à 5h du matin.

Ces propositions interviennent dans le cadre de l'initiative Play at Home de Sony. Un programme lancé pour la première fois en avril 2020, avec au menu la mise à disposition gratuite d’Uncharted: The Nathan Drake Collection et de Journey. Cette année, Sony a voulu étoffer son offre de divertissement, pour rendre le confinement “un peu plus amusant et agréable”.

Pour télécharger ces jeux PlayStation, il vous suffit de vous rendre sur leur page dédiée depuis le PlayStation Store, puis de cliquer sur le bouton Télécharger.

L'avantage de cette offre, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être membre de PlayStation Plus pour profiter du programme Play at Home : il est accessible à tous les joueurs qui possèdent un compte PSN.

Cela dit, si vous êtes membre de PlayStation Plus et que vous possédez une PS5, vous pouvez accéder à la collection PlayStation Plus, qui contient déjà plus d'une douzaine de classiques PS4 à découvrir. Horizon Zero Dawn n'en fait pas partie, c'est donc une excellente occasion de se procurer l'un des meilleurs jeux consoles de ces dernières années.