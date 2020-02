Star Wars : la série Rogue One se rapproche

C’est la tête d’affiche Diego Luna, interprète du capitaine Cassian Andor au générique du film Rogue One ET de sa future série dérivée, qui a vendu la mèche. Le tournage du spin-off commencerait bel et bien en 2020. « Oui nous le faisons. Nous le faisons cette année », a déclaré l'acteur qui vient de terminer la lecture des premiers scripts de la future production Disney Plus. « C'est en train de se faire, et je me prépare pour ça ».

Star Wars : 10 événements majeurs à suivre après l’Episode IX.

Disney Plus : que regarder sur le service de streaming concurrent de Netflix ?

Quelles sont les meilleures séries Netflix en cours ?

Moins bavard, Disney n’a pas encore communiqué lesdites dates de tournage. Celui-ci devrait toutefois démarrer avant la sortie de The Mandalorian, saison 2, annoncée en octobre. Le tournage de la série Obi-Wan Kenobi, quant à lui, a été reporté au début de l’année prochaine.

Un autre revenant annoncé au casting

« C'est vraiment cool de raconter une histoire dont nous connaissons déjà la fin », poursuit Luna. Nous ne spoilerons pas la fin de Rogue One: a Star Wars Story… et la prochaine série non plus. Puisque l’action prendra place quelques années avant l’intrigue principale du film et explorera les débuts de la Rébellion. L’acteur se veut clairement enthousiaste : « La série apportera une approche totalement différente mais conservera la même esthétique. Nous allons aborder l’histoire de manière atypique et c’est ici que réside la vraie beauté du projet ».

Alan Tudyk reprendra également son rôle de K2SO, le droïde impérial reprogrammé et sans doute le meilleur personnage du film.

Un calendrier bien rempli pour Disney Plus

Disney Plus annonce un second semestre 2020 avec une grille des programmes bien remplie. Il faudra ainsi compter avec WandaVision, The Mandalorian et The Falcon and the Winter Soldier. Dès lors, le spin-off ne serait dévoilé qu’au cours de l’année 2021, probablement avant l’été.

D’ici là, les fans de Star Wars pourront se mettre à jour sur la série The Mandalorian et découvrir la dernière saison de The Clone Wars. Au lancement de Disney Plus en France, le 24 mars prochain.