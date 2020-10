Star Wars : 10 événements majeurs à suivre après L’Episode 9

Avec L’Ascension de Skywalker, l’ultime ère de la saga Star Wars s’achève. Que vous ayez apprécié ou détesté cet Episode IX, il ouvre une pause de deux ans avant la sortie en salles d’un prochain film Star Wars. Nous suivrons et relayerons bien entendu les informations essentielles liées à ce dernier. Toutefois, si vous n’avez pas la Force de patienter jusque 2022, réjouissez-vous : la franchise créée par George Lucas est dense et de multiples projets pourront être visionnés, lus, joués ou vécus cette année même.

Des nouvelles séries TV Disney Plus aux sorties jeux vidéo, en passant par l'agenda de Disneyland Paris, il y a de quoi vous occuper pendant douze mois, que vous soyez un observateur méticuleux de l'histoire canon ou que vous fondiez simplement pour Baby Yoda.

Petite surprise en fin d’article : nous avons inséré une rumeur de production qui devrait attiser la curiosité d’un grand nombre de lecteurs.

1. The Clone Wars, la dernière saison

Star Wars : The Clone Wars a la réputation de corriger les pires aspects de Prélogie (les trois films sortis entre 1999 et 2005). En sortant des intrigues politiques lancées par celle-ci et en développant des nouvelles aventures autour de l’Alliance Rebelle et de Dark Vador, la série animée a tissé une toile de fond vraiment excitante. Elle s’est malheureusement conclue en 2014… avant que la plateforme de streaming Disney Plus ne décide de la ressusciter pour une septième et dernière saison. A dévorer dès le 17 février.

2. The Mandalorian, saison 2

C’est l’un des plus gros succès sériels de l’année 2019. Disney a misé le lancement de son service SVOD autour de ce nouveau titre, une « prise de risque » qui a payé grassement depuis. Tout naturellement, la firme de Mickey a décidé de poursuivre les aventures du Mandalorien pour une saison 2. Jon Favreau, réalisateur du film Iron Man et de la première saison, conserve les commandes, tandis que le personnage principal interprété par Pedro Pascal devrait gagner en consistance. La date de diffusion ? En octobre 2020.

3. Quatre nouvelles séries comics publiées chez Marvel

L’année a bien commencé avec un nouvel arc Star Wars en quatre volumes, levant les derniers éléments flous existants entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Autre figure canonique, autre mini-série : la collection Darth Vader suit la quête désespérée du plus grand vilain de tous les temps pour retrouver ses enfants. The Rise of Kylo Ren, en cours de production, répond à l’une des plus importantes questions irrésolues de la saga : comment Ben Solo a sombré dans le Côté Obscur ? Enfin, Bounty Hunters, à venir en mars, surfera sur la vague The Mandalorian pour narrer les péripéties d’autres chasseurs de primes légendaires à l’instar de Bossk et Boba Fett.

4. Solo et L’Ascension de Skywalker sur Disney Plus

Disney Plus débarquera en France le 31 mars prochain, avec une variété impressionnante de films et de séries Star Wars. Si au moins les sept premiers épisodes cinématographiques et Rogue One seront disponibles sur la plateforme, nous sommes plus dubitatifs concernant les épisodes VIII et IX, ainsi que Solo : A Star Wars Story. Les services SVOD sont en effet soumis à la chronologie des médias qui impose 30 mois d’attente entre la diffusion en salles d’un long métrage et son intégration sur les catalogues streaming légaux. Soit une mise en ligne éventuelle en juin pour Les Derniers Jedi, novembre pour Solo… et juin 2022 pour L’Ascension de Skywalker. A noter que Canal Plus sera le distributeur exclusif du service Disney dans l’Hexagone et que la chronologie des médias se veut plus clémente envers celui-ci, puisqu’il est limité à un an de délai seulement. Espérons que le même traitement de faveur sera accordé à Disney Plus.

5. Des romans pour la plage

Malgré l’indifférence de la nouvelle trilogie à leur égard, les romans Star Wars continuent de fédérer les fans autour de personnages et de faits périphériques. En France, nous découvrirons ainsi fin février L’Escadron Alphabet, une escouade de pilotes intrépides servant une Nouvelle République encore frêle après les événements de l’Episode VI. En mars, nous remonterons le temps, mille ans avant la naissance de Luke Skywalker dans Chevalier Errant. L’odyssée d’une Jedi solitaire, Kerra Holt, qui s’est jurée de renverser l’ordre des seigneurs Sith en pleine expansion. Les anglophones apprécieront enfin le premier tome de la trilogie Thrawn Ascendancy, à paraître en mai et dédié au meilleur caractère de la série animée Star Wars Rebels.

6. Baby Yoda en veux-tu, en voilà !

Nous avons échappé de peu à la marchandisation extrême de la nouvelle mascotte Star Wars en 2019 ! Jon Favreau souhaitait tenir secrète l’existence de Baby Yoda avant de dévoiler la créature dans la première saison de The Mandalorian. Cet état de grâce est désormais arrivé à échéance et, à partir du mois de mars, nous assisterons à l’invasion de produits dérivés à l'image du plus kawaï des personnages Disney. Vous pouvez être certain(e) que les figurines Funko Pop Baby Yoda seront en rupture de stock moins d’un quart d’heure après le lancement des précommandes.

7. Toujours plus d’extensions pour Battlefront 2 et The Old Republic

L’éditeur Electronic Arts n'a pas encore publié sa feuille de route 2020 centrée sur la franchise Star Wars: Battlefront 2. En janvier, les droïdes BB-8 et BB-9E ainsi que les Sith Troopers ont rejoint les personnages jouables du FPS multijoueur. D’autres ajouts de figures de l’Episode IX devraient suivre au cours du premier trimestre. Le jeu en ligne The Old Republic a, quant à lui, bénéficié de deux superbes extensions fin 2019. Pour ses neuf ans cette année, le MMORPG légendaire devrait mettre les bouchées doubles.

8. Les bandes-annonces inédites de la convention d’Anaheim

Oubliez le Superbowl ou le Comic-Con de San Diego. Les vraies annonces explosives de Disney et Lucasfilm s’opèrent lors de la convention annuelle Star Wars qui se déroule à Anaheim, en Californie. L’été dernier, nous y avions effectivement appris la présence de Palpatine dans L’ascension de Skywalker. L’édition 2020 prendra place du 27 au 30 août et dévoileraient les premières bandes-annonces de la future série Obi-Wan avec Ewan McGregor, de celle consacrée au héros de Rogue One, Cassian Andor… et bien entendu celle de la saison 2 de The Mandalorian.

9. Les Légendes de la Force s’invitent à Disneyland Paris

En attendant l’ouverture du parc Star Wars Land en 2025, Disneyland Paris accueille un nouveau spectacle autour de Rey et Kylo Ren, intitulé Les Légendes de la Force. Du 11 janvier au 15 mars, vous verrez se balader dans les deux parcs les héros de l’ultime trilogie mais aussi ceux des précédentes tels que Dark Vador et ses Stormtroopers qui n’hésiteront pas à vous affronter. Deux attractions spéciales complètent l’événement : le Star Tours et l’Hyperspace Mountain pour vous balader « il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine… »

10. Un nouveau jeu Lego Star Wars

Tous les jeux Star Wars ne sont pas édités par EA. Et surprise, l’an dernier, le studio TT Games nous annonçait la sortie prochaine d’un titre inédit porté par la licence Lego Star Wars. Le nom de l’épisode ? La Saga Skywalker. Une évocation très prometteuse qui dissimulerait l’adaptation des neuf films. Pas moins ! Mieux encore : vous pourrez, à tout moment, voyager sur la planète de votre choix et parcourir l'histoire canonique dans l'ordre qui vous convient. A découvrir en avril sur PC, XBox One, PS4 et Nintendo Switch.

Bonus : une série secrète Star Wars sur Disney Plus ?

Fin 2019, des rumeurs ont commencé à circuler sur un projet de spin-off développé par Lucasfilm et basé sur un personnage des comics Star Wars extrêmement populaire : le Docteur Aphra. Mix entre Han Solo et Indiana Jones, Chelli Lona Aphra est une archéologue intrépide qui a loué ses services autant à Dark Vador qu’à Luke et Leïa Skywalker. Sa devise se résumant à « qu’importe le client, vive l’aventure ! ». Le tournage de la série, envisagée pour Disney Plus, pourrait commencer en 2020 selon Jason Ward du magazine MakingStarWars.net. C’est une probabilité sur laquelle nous prenons quelques pincettes… mais nous n’oublions pas que Ward a spoilé l’apparition de Baby Yoda dans The Mandalorian, des semaines avant la diffusion de cet incroyable épisode !