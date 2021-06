Stalker 2 : attention, la configuration PC est très exigeante

La configuration PC requise pour Stalker 2, la suite tant attendue du jeu de tir en monde ouvert dont le lancement aura lieu en avril 2022, vient d’être révélée - et elle s’avère relativement lourde à certains égards.

Alors que certains éléments de la configuration PC restent plutôt basiques, d’autres vous feront froncer les sourcils, principalement les lignes propres à la carte graphique et à la capacité de stockage. Examinons d'abord ces exigences dans leur intégralité :

Configuration minimale requise

Système d'exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-7600K ou AMD Ryzen 5 1600X

RAM : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 6 Go / AMD Radeon RX 580 8 Go

Stockage : 150 Go - SSD requis

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 3700X

RAM : 16 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER / GTX 1080 Ti ou AMD Radeon RX 5700 XT

Stockage : 150 Go - SSD requis

Comme nous l'avons mentionné, la spécification minimale nécessite au moins une carte graphique GTX 1060 (6 Go) - ou Radeon RX 580 - un choix assez contraignant (n'oubliez pas qu'il s'agit du GPU le plus bas que vous puissiez utiliser et qu'il n'offrira donc pas un si bon résultat). Avec les spécifications recommandées, vous devrez disposer d'une RTX 2070 Super ou RX 5700 XT, pas moins.

De plus, la présence d’un SSD est obligatoire, donc les joueurs qui utilisent encore un disque dur n'auront pas de chance. La taille de l'installation est de 150 Go, ce qui représente un espace considérable pour les petits SSD (et pour les joueurs qui ont préféré faire l’acquisition d’un modèle plus abordable).

Votre capacité de stockage à l’épreuve

Cela dit, ce n'est pas si surprenant, car nous avons vu des fichiers d’installation extrêmes dans l'histoire récente des jeux vidéo PC - par exemple, Red Dead Redemption 2 réclame 150 Go d'espace disque, puis il y a Call of Duty: Modern Warfare qui requiert plus de 200 Go actuellement.

Stalker 2 n'est pas le seul jeu contemporain à exiger un SSD performant. Dans les dernières sorties vidéoludiques AAA, Assassin's Creed Valhalla et Marvel's Avengers sont également gourmands. De même, World of Warcraft: Shadowlands vous donne la possibilité d’exécuter le jeu depuis un disque dur, tout en mettant en garde les joueurs : "selon les performances du disque, l'expérience du joueur peut être affectée sur un disque dur". Nous pensons qu'il en va de même pour Stalker 2, mais que l'avertissement a été supprimé.

La configuration minimale requise est de 8 Go de RAM, néanmoins comme pour de nombreux titres, la configuration recommandée double la mise à 16 Go.

Stalker 2 doit sortir l'année prochaine, le 28 avril, et traîne en développement depuis très longtemps. En fait, la suite était attendue pour 2012 à l'origine, nous avons entendu parler d'un nouvel opus cette année. Le jeu pourrait connaître de nouveaux reports, il sera donc indispensable de s’armer de patience - en plus de mettre à niveau votre configuration PC.

Via Wccftech