Les Samsung Galaxy Tab S7 Lite et Tab S7 Lite Plus seraient en chemin

Après le lancement des Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7 Plus, il semble que Samsung pourrait proposer à ses utilisateurs des versions « Lite » des deux tablettes. C'est en tout cas ce qu'affirme GalaxyClub, d’après lequel deux modèles seraient déjà en cours de développement avec des tailles d'écran différentes.

Le site n’a pas plus d’informations sur lesdits écrans, néanmoins s'ils reflètent la gamme principale Galaxy Tab S7, alors nous pourrions obtenir des écrans de 11 et 12,4 pouces, respectivement pour la Tab S7 Lite et la Tab S7 Plus Lite.

Faut-il s’enthousiasmer de cette nouvelle ? Si la possibilité de profiter d’une édition plus abordable de deux des meilleures tablettes Android a de quoi nous intéresser, il convient de prendre cette spéculation avec des pincettes. GalaxyClub n’ayant pas avancé non plus de caractéristiques techniques. Rappelons tout de même que Samsung est désormais habitué à concevoir des modèles Lite, donc pourquoi pas.

Quant à savoir quand ces tablettes moins chères pourraient nous parvenir, la rumeur voudrait qu'elles en soient encore aux premiers stades de la chaîne de production. Cela dit, comme la précédente Samsung Galaxy Tab S6 Lite a été annoncée en avril avant de sortir en mai, nous pourrions donc voir les Tab S7 Lite débarquer à la fin du printemps 2021.

De telles tablettes pourraient rivaliser avec les iPads d’entrée de gamme d'Apple, d'autant plus qu'elles sont susceptibles de supporter le stylet S Pen - ce qui pourrait donc nous donner l'un des lancements de tablettes Android les plus excitants de 2021. Si vous attendez davantage un appareil mobile plus haut de gamme, il est probable que nous verrons également la Samsung Galaxy Tab S8 l'an prochain.